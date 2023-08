Vallende blaadjes, nieuwe plaatjes: welke artiesten brengen de volgende maanden nieuwe muziek uit?

Zie ginds komt het najaar met, traditiegetrouw, scheepsladingen nieuwe platen. Maar waarnaar eerst geluisterd? Humo gidst: de belangwekkendste platen, gemaakt door diverse oude bokken, jonge blaadjes, aangetrouwde neven, minstens één gediplomeerde paljas, een functionerende alcoholicus, een Sufjan, een Holly en een Dolly. Start!

ALABASTER DEPLUME: ‘COME WITH FIERCE GRACE’

8 september

Beeld rv

In 2022 was er ‘Gold’, de poëtische, verfrissend rare doorbraakplaat van Alabaster DePlume (echte naam: Angus Fairbairn), het grotendeels instrumentale ‘Come With Fierce Grace’ werd samengesteld uit ongebruikte opnames van dezelfde sessies.

Kom maar binnen, want: dit is geen kopie van ‘Gold’. De muziek klinkt ruwer, minder gefilterd en (niet mijn woord maar dat van Alabaster) embryonischer.

COURTNEY BARNETT: ‘END OF THE DAY’

8 september

Beeld rv

Met deze plaat begraaft Courtney Barnett Milk! Records, het label dat ze elf jaar geleden met haar ex oprichtte (en dat platen van onder meer Hand Habits, Chastity Belt en Sleater-Kinney uitbracht en verdeelde). ‘End of the Day’ bevat songs van de soundtrack van ‘Anonymous Club’, een ongemakkelijk rauwe rockumentary over een introverte en met zichzelf worstelende Barnett.

Pluk de dag, want: u leert een nieuwe kant van Barnett kennen. Terwijl ze in het verleden vooral opviel door haar teksten, bestaat ‘End of the Day’ uit 17 geïmproviseerde instrumentals.

RÓISÍN MURPHY: ‘HIT PARADE’

8 september

Beeld rv

Eén Brit schreef: ‘Ik heb ‘Hit Parade’ nog niet helemaal gehoord, maar voor mij is het nu al een solide kandidaat om de beste plaat van 2023 te worden.’ Dat is goed mogelijk, want de zelden teleurstellende DJ Koze producete en de singles knetteren van de goeie ideeën: dubtechno meets soul (‘You Knew’), door J.G. Ballard geïnspireerde discofunk (‘The House’) en zomerse hiphop (‘Fader’).

Eindelijk nog eens een hit, want: de vorige van Róisín is – niet geholpen door lockdowns allerhande – te snel tussen de plooien gevallen.

OLIVIA RODRIGO: ‘GUTS’

8 september

Beeld rv

Twee jaar na haar debuut ‘SOUR‘, dat alle streamingrecords brak, heeft tieneridool Olivia Rodrigo (nog altijd amper 20) voor ‘GUTS’ opnieuw aangeklopt bij producer Dan Nigro. Inspiratiebronnen: ‘Existentieel ongemak en stommiteiten allerhande.’

Rodrigo heeft kloten aan haar lijf, want: single ‘Bad Idea Right?’ is, behalve een goeie Wet Leg-achtige song, een stuitend eerlijk verslag over de herkenbare gewoonte om almaar opnieuw dezelfde domme beslissingen te nemen.

Lees ook Waar komt het succes van Olivia Rodrigo vandaan? ‘Het is een dunne lijn tussen kopiëren en inspireren’

JAMES BLAKE: ‘PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN’

8 september

Beeld rv

De zesde James Blake (in twaalf jaar) wordt ons in de perstekst verkocht als een terugkeer naar zijn roots: zijn dagen bij het Belgische R&S Records.

Hemeltje, want: ‘Playing Robots’ is ook de eerste plaat waarop Blake het helemaal alleen doet, terwijl hij in het verleden altijd minstens één ervaren collega aan zijn zijde had, van Feist via Joni Mitchell en RZA tot Rosalía.

BRING ME THE HORIZON: ‘NEX GEN’

15 september

Beeld rv

Nog altijd één van de populairste Britse livegroepen van nu. ‘NeX GEn’ is, drie jaar na ‘Post Human: Survival Horror’, het tweede deel van hun, euh, ‘apocalypstrilogie’. Diehards kunnen sinds kort toetreden tot hun Church of Genxsis, weliswaar alleen na enkele inwijdingsrituelen.

Op naar de volgende, want: de apocalyps is ook niet meer wat ze geweest is.

EXPLOSIONS IN THE SKY: END’

15 september

Beeld rv

Wie we daar hebben: ‘The Wilderness’, de vorige van de Texaanse postrockers, is alweer zeven jaar oud, dus we hebben officieel een comeback aan ons been.

Het einde is minder nabij dan u denkt, want: omdat de plaat ‘End’ heet, gokten sommige fans dat de band er binnenkort mee ophoudt, maar dat klopt niet. De achtste Explosions in the Sky heet ‘End’ omdat de meeste teksten over relatiebreuken, verwaterde vriendschappen en de dood gaan. Euh, joepie!

THIRTY SECONDS TO MARS: ‘IT’S THE END OF THE WORLD BUT IT’S A BEAUTIFUL DAY’

15 september

Beeld rv

Jared Leto leek de voorbije 5 jaar vaker bezig met acteren (‘House of Gucci’, ‘Morbius’ en ‘Zack Snyder’s Justice League’) en de gediplomeerde paljas uithangen dan met muziek schrijven, maar tussendoor waren er duidelijk genoeg dode momenten: voor ‘It’s the End...’ schreef hij naar eigen zeggen ongeveer tweehonderd tracks.

Laat er uw dag niet door vergallen, want: Thirty Seconds to Mars klinkt hier anders dan vroeger, meer eightiesgetint, met zwemen van Eurythmics, George Michael en italodisco.

MITSKI: ‘THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE’

15 september

Beeld rv

Mitski Miyawaki liet zich de voorbije jaren vaak ontvallen stilaan met muziek te willen kappen, maar omdat de Japans-Amerikaanse onlangs een beter platencontract wist te versieren, besloot ze toch nog maar even door te gaan.

Geef haar een bed, een warme maaltijd en een knuffel, want: de leadsingle ‘Bug Like an Angel’ is een breekbaar drinklied met het alarmerende zinnetje ‘Sometimes a drink feels like family’.

ABSYNTHE MINDED: ‘SUNDAY PAINTER’

15 september

Beeld rv

De inspiratie vloeit de laatste jaren rijkelijk ten huize van Bert Ostyn. Na ‘Riddle of the Sphinx’ (2020) en ‘Saved Along the Way’ (2021) is de derde Absynthe Minded in vier jaar alweer klaar: de tien songs voor luie zondagen zijn volgens de perstekst ontstaan uit ‘de magische aantrekkingskracht tussen pianist Laurens Dierickx en zondagskind Ostyn’.

Sta daar niet zo te schilderen, want: u kunt de nieuwe muziek op 2 september (een zaterdag, helaas) al live ondergaan op Crammerock.

Lees ook Hoera! Humo stuurt u naar Crammerock! Doe mee en win tickets Bizkit Park brengt op Crammerock ode aan de nu metal: ‘Mijn zoon is ook fan: nu hoor ik onze set thuis in fonetisch Engels’

NATION OF LANGUAGE: ‘STRANGE DISCIPLE’

15 september

platen van het najaar Beeld rv

‘Strange Disciple’ is de derde plaat van de New Yorkers en de eerste die niet tijdens een lockdown wordt uitgebracht. Over de single ‘Sole Obsession’ schreef Humo in juni al, na het concert van Nation of Language op Primavera in Madrid: ‘Een song die Ultravox en Orchestral Manoeuvres in the Dark schreeuwt, maar waar het trio een funky eigen swing aan weet te geven.’ Proef op de som: ze komen op 22 september naar de Botanique.

Dit is een vreemde eend in de bijt, want: wij kennen anno nu weinig andere bands die (goeie) songs maken waar je tegelijk op wilt dansen en bij wilt huilen.

KYLIE MINOGUE: ‘TENSION’

22 september

Beeld rv

Kylie Ann Minogue (nog altijd maar 55) verkocht al 80 miljoen platen en wil er daar nog wat bij doen. De single ‘Padam Padam’, genoemd naar de gelijknamige Edith Piaf-song en een onomatopee voor een kloppend hart, was haar succesvolste in meer dan tien jaar.

Druk, druk, druk, want: Kylie verhuist binnenkort naar Las Vegas, waar ze de komende maanden een residency heeft in The Venetian.

JORJA SMITH: ‘FALLING OR FLYING’

29 september

Beeld rv

Sinds haar memorabele passage op ‘More Life’, de mixtape van Drake uit 2017, is de Britse Jorja Smith aan een onstuitbare opmars bezig. ‘Jorja nadert de Galerij Der Groten, waar Jill Scott, Erykah Badu, Alicia Keys en de geest van Amy Winehouse huizen,’ schreef Humo over haar set op Rock Werchter 2022. Om te besluiten: ‘Maar toch eerst nog eens een absoluut onuitwisbare plaat maken.’

Smith is niet op haar achterhoofd gevallen, want: ze weet dat ze met meer variatie in haar songs ook meer volk trekt. ‘Try Me’ is derhalve r&b meets afrobeats, ‘Little Things’ is UK funky (ja, dat is een genre) en ‘GO GO GO’ is poprock.

DOPE LEMON: ‘KIMOSABÉ’

29 september

platen van het najaar Beeld rv

Dope Lemon is het door beroezende wietwalmen omgeven alter ego van Angus Stone, ooit de hartenbrekende helft van het populaire Australische broer/zusduo Angus & Julia Stone. De singles doen vermoeden dat ‘Kimosabè’, zijn vierde solotocht, alweer het midden zal vinden tussen Kurt Vile, Mac DeMarco en Afroman.Geen knollen voor citroenen, want: Kimosabe was ooit de bijnaam die, in de oude tv-serie ‘The Lone Ranger’, de indiaan Tonto bedacht voor het hoofdpersonage, maar het is evengoed Yoruba (een West-Afrikaanse taal) voor ‘chemotherapie’.

WILCO: ‘COUSIN’

29 september

platen van het najaar Beeld rv

Na de rootsmuziek op ‘Cruel Country’ (2022) heeft de band rond Jeff Tweedy weer zin om te rocken. Quote: ‘Wellicht ligt het aan de leeftijd, maar in tegenstelling tot vroeger voel ik me geen familie meer van de wereld die ik op televisie en het internet zie. Of misschien een verre, aangetrouwde neef.’

Van je familie hoef je het niet altijd te hebben, want: voor het eerst sinds heel lang koos Wilco nog eens een buitenstaander als producer. De keuze viel op de fantastische Cate Le Bon, wat hoopvol stemt.

BRIHANG: ‘DROOMVOEDING’

6 oktober

Beeld rv

De songs en de teksten van de derde plaat van Boudy Verleye zijn recht uit het familieleven gegrepen. ‘Een kind verandert alles, en twee al helemaal’: zo begint de perstekst. Tijdens track 1, ‘Accepteren’, is zijn dochtertje op de achtergrond te horen. In andere songs mijmert hij over hoe de routine uit zijn leven verdwenen is.

Eat this, want: Brihang is, zo bewees hij op Pukkelpop met jaloersmakend veel verve, in bloedvorm.

ROGER WATERS: ‘THE DARK SIDE OF THE MOON REDUX’

6 oktober

Beeld rv

Waarom moest de 79-jarige Roger Waters alle songs van het onverdunde meesterwerk ‘The Dark Side of the Moon’ opnieuw interpreteren en opnemen? Omdat, zegt hij zelf, ‘de plaat vijftig jaar geleden iets wilde veranderen aan de wereld, aan de condition humaine. Maar we waren nog zo jong toen we de songs opnamen en de boodschap is duidelijk niet helemaal aangekomen. Intussen heb ik bijna 80 jaar aan levenswijsheid vergaard: dat kan het toch alleen maar beter maken?’

Loop naar de maan, want: de vooruitgeschoven 2.0-versie van ‘Money’ is alvast een draak.

SUFJAN STEGVENS: ‘JAVELIN’

6 oktober

Beeld rv

‘Javelin’ is een plaat die naar verluidt ‘groots en als van een uitgebreid collectief’ klinkt, maar in de praktijk helemaal van Sufjan Stevens is, geschreven en opgenomen in eigen huis. ‘Javelin’ (of: ‘werpspeer’) wordt door Team Sufjan omschreven als ‘zijn eerste echte singer-songwriterplaat sinds ‘Carrie & Lowell’ uit 2015’.

Ontwapenend, want: in het Arabisch betekent ‘sufjan’ letterlijk ‘komt met een zwaard’, en dat is een fun fact waarmee u kunt uitpakken op café (na drie uur ’s nachts).

MELANIE DE BIASIO: ‘IL VIAGGIO’

13 oktober

Beeld rv

‘In stilte zitten evenveel klanken als in een symfonie,’ zei Melanie De Biasio ooit in Humo. De jazzfluisteraar uit Charleroi belooft op ‘Il viaggio’ (Italiaans voor ‘de reis’) de extremen van de stilte nóg meer op te zoeken. De singles klinken abstract, broos en sereen, en zijn al evenzeer ambient als jazz. Denk aan de Nick Cave van ‘Ghosteen’.

Doe uw veiligheidsgordel maar om, want: De Biasio brengt na zes jaar wachten meteen een dubbelaar uit. Op de tweede kant staan amper twee songs, maar die duren telkens langer dan een kwartier. Geen nieuw kunstje voor De Biasio: haar song ‘Blackened Cities’, uit 2016, is een meesterwerk van 24 minuten.

HOLLY HUMBERSTONE: ‘PAINT MY BEDROOM BLACK’

13 oktober

platen van het najaar Beeld rv

Twee jaar geleden was Holly Humberstone tweede op de Sound of 2021-lijst van de BBC, vorig jaar loste ze de ep ‘Can You Afford to Lose Me?’, dit jaar was ze in vorm op Rock Werchter, en nu is haar langspeeldebuut klaar. Humberstone: ‘De plaat verkent de twee Holly’s in mij: de extravert, die honderduit vertelt over haar afgelopen relaties en seksavonturen; én de introvert, die het liefst alle vensters dichttimmert.’ Inspiratiebronnen: Phoebe Bridgers en Lorde.

Slaap er nog een nachtje over, want: de vaakst voorkomende trefwoorden in haar lyrics zijn ‘drunk’, ‘toxicity’, ‘doomed’ en ‘missed’, en u hebt het al druk genoeg met uw eigen demonen.

JAMILA WOODS: ‘WATER MADE US’

13 oktober

Beeld rv

De derde plaat van Jamila Woods is vernoemd naar een quote van de in 2019 overleden, Nobel- en Pulitzerprijswinnende schrijfster Toni Morrison en is de neerslag van een creatieve groeispurt tijdens de prille dagen van de pandemie.

Maak uw borst al maar nat, want: de teksten zijn goeddeels het product van lange, intense therapeutische sessies met Woods’ favoriete astroloog.

THE STREETS: ‘THE DARKER THE SHADOW, THE BRIGHTER THE LIGHT’

20 oktober

Beeld rv

Ofwel: de eerste volwaardige lading original pirate material van Mike Skinner sinds 2011, maar wel met songs waarmee hij al jaren optreedt.

Vlieg niet te snel op het licht af, want: ‘The Darker the Shadow, the Brighter the Light’ is ook de titel van een film, ‘een macaber, geflipt moordmysterie, geschreven, geregisseerd, gefilmd en gemonteerd door Skinner’. Dat ruikt naar een uit de hand gelopen egotrip, en in dat geval zijn er doorgaans twee opties: verrassend goed of beschamend slecht.

BLACK PUMAS: ‘CHRONICLES OF A DIAMOND’

27 oktober

Beeld rv

Producer en multi-instrumentalist Adrian Quesada – hij mocht ooit een nachtje jammen met Prince en is daar nog altijd lyrisch over – was al een tijd op zoek naar een muzikale metgezel die, net als hij, evenveel van Neil Young als van Sam Cooke houdt. Dat werd Eric Burton, een man met een stem als meerdere klokken.

Dit zou weleens een juweeltje kunnen zijn, want: hun zelfgetitelde debuut als Black Pumas (2019) was al geweldig (en leverde hun 7 Grammy-nominaties en een kus van Harry Styles op) en de nieuwe single klinkt nog beter.

MICKAEL KARKOUSSE: ‘HELLO’

10 november

Beeld rv

Michael Karkousse, al dik twintig jaar frontman van Goose, in Humo over zijn solodebuut ‘Hello’: ‘Tijdens de opnames in Parijs ben ik naar ‘Starmania’ gaan kijken, een grootse rockopera uit 1976. Toen pas besefte ik dat ik eigenlijk óók zoiets aan het maken was. Ik wil alle emoties op deze plaat zo groot mogelijk.’

Hállo, want: tijdens zijn eerste volwaardige soloconcert, twee weken geleden op Pukkelpop, bleek dat de nieuwe songs veel kanten uitschieten, maar vooral richting jaren 80: denk Mylène Farmer, Philippe Zdar, S U R V I V E (bekend van de ‘Stranger Things’-soundtrack) en Nik Kershaw. Leg uw kloekste epauletten vast klaar.

DOLLY PARTON: ‘ROCKSTAR’

17 november

Beeld rv

Toen Dolly, the original Barbie, in 2022 werd genomineerd voor de Rock and Roll Hall of Fame, wimpelde ze die eer bescheiden af: ‘Ik ben geen rocker, ik heb mijn entree daar nog niet verdiend.’ Toch werd ze in de Hall opgenomen, en dus maakte Dolly (liever te moe dan te lui) alsnog een rockplaat: haar allereerste, na 65 countryplaten, en meteen een klepper met 30 tracks.Sterren genoeg, want: namen als Elton John, Stevie Nicks, Paul McCartney, Debbie Harry en Peter Frampton werkten mee.

En verder...

Ook onder anderen de geweldige Romy Madley-Croft, Oneohtrix Point Never, Dorian Electra, Nicki Minaj, de Japanse weirdo’s van CHAI, Baroness, Woods, Laurel Halo, Devendra Banhart, Blonde Redhead, Pkew Pkew Pkew, Teenage Fanclub (!), Soccer Mommy, Troye Sivan, DJ Shadow, Glasser, Mykki Blanco, Animal Collective en – eek! – Staind willen de komende maanden beslag leggen op uw oren. En Sparklehorse brengt op 8 september, dertien jaar nadat Mark Linkous uit het leven is gestapt, postuum een nieuwe en vermoedelijk allerlaatste plaat uit.

Tot volgend jaar!