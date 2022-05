Valt de verkoop van festivaltickets tegen? ‘Natuurlijk zijn die kaartjes duur, maar wat is er niet duurder in vergelijking met drie jaar geleden?’

Rock Werchter annuleert het nieuwe Encore door de teleurstellende ticketverkoop. Bij het West-Vlaamse Moen Feest is het één ticket gekocht, één gratis. Is het al afgelopen met de knaldrang? Serge Platel, directeur van de Federatie voor Muziekfestivals in Vlaanderen, geeft antwoord.

- Hebben alle festivals te maken met een dalende ticketverkoop?

Serge Platel «Nee. Voor Encore was dat zo, Rock Werchter heeft dat zelf bevestigd. Andere festivals kennen geen dalende maar een normale trend. De ticketverkoop is wel wat trager op gang gekomen door corona. En hoe ouder je publiek is, hoe voorzichtiger. Maar bij festivals met een jong publiek gaat de ticketverkoop met volle kracht vooruit. De organisatoren van Ostend Beach zullen daar niet over klagen.

»Ik denk dat alle festivals wel gewoon doorgaan en dat het een geweldige festivalzomer wordt. En als er toch nog festivals afgezegd worden, moet je je afvragen of dat aan de dalende verkoop of aan andere redenen ligt.»

Is er een overaanbod aan festivals?

PLATEL «Nee, sommige festivals hebben wel een paar extra dagen, maar daarnaast ken ik niet echt veel nieuwe festivals. Er is wel een overaanbod aan evenementen. Mensen hebben twee jaar lang geen communie-, trouw- of andere feesten gehad. Die werden allemaal uitgesteld. Daarom vindt ook elke spaghetti- en stoverijfuif van lokale organisaties deze zomer plaats. Zelfs Batibouw, normaal in februari, staat nu gepland in mei.

«Er mag nog zoveel knaldrang zijn, een persoon kan maar naar één evenement tegelijk gaan. Dan is het aan festivals om te tonen op welk vlak zij toffer zijn. Als ik zie wat voor moois er allemaal zit aan te komen, ben ik zeker dat het een fantastische festivalzomer wordt met veel volk. Festivals zijn nog altijd heel populair.»

Een ticket voor Encore kostte 94 euro. Voor Hear Hear, een nieuw eendaags festival van Pukkelpop, betaal je 95 euro. Zijn festivaltickets niet te duur geworden?

PLATEL «Waar haalt u dat? Een festival is een organisch gegeven. Het is niet zoals een theaterzaal, die hoe dan ook gevuld wordt en subsidies krijgt. Een festival moet aan de markt beantwoorden en de organisatie hangt dus van veel factoren af. Een goede zomer betekent dat een festival blauwe cijfers kan halen, maar als het een heel seizoen regent is het enorme uitdaging om te overleven.

»En wat is er niet duurder geworden in vergelijking met drie jaar geleden? Een festivalorganisator leeft niet op een eiland. De artiesten, de grondstoffen en de leveranciers kosten ook allemaal meer. De dag van vandaag moet je ook in hervulbare bekers voorzien en aan andere regelgeving voldoen. Al die dingen kunnen zich maar vertalen naar twee dingen: sponsoring of ticketverkoop.

»Het is veel geld, zeker de dag van vandaag. Door de dalende koopkracht wordt het een uitdagende zomer. Maar het kost ook gewoon veel om het te kunnen realiseren en het is het waard.»

Waarom bent u zo zeker dat mensen voor festivals zullen blijven kiezen?

PLATEL «Festivals zijn al jaren zo populair omdat het niet alleen om de groep op het podium draait, maar een totale beleving is die een heel weekend duurt. Sommige namen of artiesten genereren natuurlijk een nieuw publiek. Maar het gros van de festivals overleeft doordat ze al jaren aan een beleving bouwen, en mensen weten dat. Aan een festivalzomer denk je jaren later nog terug. Omdat je toen een bepaalde groep hebt gezien, maar ook omdat je je eerste lief daar hebt leren kennen.

»Elke zomer is er wel een uitdaging. Deze zomer staan festivals voor hete vuren door het gebrek aan personeel en leveranciers. Maar we hebben juist zo’n bloeiende festivalsector omdat de organisatoren al veel uitdagingen gekend hebben en ook dit wel zullen bedwingen. Daar ben ik van overtuigd, al zal het hard werken worden.»

