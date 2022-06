Van Andermaal tot Zwangere Guy: Humo’s weldadig wiekende Rock Werchter-ABC

Er staan precies 100 acts op Rock Werchter 2022, dat donderdag begint. Sinds de laatste volwaardige editie zijn drie jaar verstreken, maar het leken er wel tien. Wat kunt u van de line-up verwachten? Wie zijn al die mensen? Wat ís een festival ook alweer? Een uitgebreid dossier, rechtdoorzee, tevens geschikt voor op de festivalplee: Humo’s Rock Werchter-ABC!

ANDERMAAL

Het hardnekkige vooroordeel dat Rock Werchter telkens weer dezelfde namen programmeert, is anno 2022 achterklap van ouden van dagen. Op deze affiche staan liefst 54 acts die Groot-Rotselaar nooit eerder van dichtbij zagen: van ILA (donderdag, The Slope, 13.00) tot Polo G (zondag, The Barn, 22.00). Maar er zijn uitzonderingen: die van Metallica (vrijdag, Main Stage, 23.00) zijn de grootste recidivisten, dit wordt hun achtste keer op de weide (hun eerste was in ’93). Nog vaste gasten: Red Hot Chili Peppers (7 keer), Pearl Jam (6 keer sinds 2007), en Balthazar en Pixies (elk 5). Jehnny Beth (zondag, The Slope, 22.30) stond hier eerder met haar band Savages en Mario Goossens, nu bij Sloper, passeerde meermaals met Triggerfinger.

BIER

U betaalt dit jaar op Rock Werchter 3,25 euro voor één Jupiler, een spotprijsje vergeleken met de 4,50 euro die op Primavera Sound in Barcelona neergeteld moest worden voor een lauwe Estrella Damm. De beker is immer halfvol!

COUNTRY

Hoeveel countryartiesten speelden in het verleden al op Werchter? Bobbejaan S. werd bij leven en welzijn over de cowboyhoed gezien, maar met Kacey Musgraves (zondag, The Barn, 15.55) strikte de organisatie meteen de prontste diva van de banjogemeenschap. In 2015 noemde een radioadviseur vrouwen ‘de tomaatjes in de sla die countryradio is’, waarop Musgraves tweette: ‘Wat een geluk dat ik van tomaten hou.’ Haar ‘Golden Hour’ was één van de doorbraakplaten van 2018, en de perfecte soundtrack voor een zonsondergang met een glaasje rosé of een trage zondagochtend in bed.

DOWN UNDER

Controleer uw rugzak achteraf op vuistdikke spinnen: met Gang of Youths, Airbourne, The Kid LAROI, RY X, Yumi Zouma, Parcels, The Chats en The Faim is Australië dit jaar het op drie na best vertegenwoordigde land in Werchter. Er staan ook 37 Amerikaanse, 19 Britse, 13 Belgische, 6 Canadese, 5 Ierse, 4 Nederlandse, 2 Duitse en 2 Franse acts, en telkens eentje uit Italië, Noorwegen en Zweden. Tel daarbij één half Nederlands, half Belgische band – Sloper, met drummers Mario Goossens en Golden Earring-legende Cesar Zuiderwijk (zaterdag, The Slope, 15.05) – en we komen aan precies 100 namen op de affiche van Rock Werchter 2022. Nu nog de uwe!

EELS-WISSELBEKER

De Eels-wisselbeker wordt door Humo uitgereikt aan acts die optreden in maar te groot zijn voor The Barn, sinds de show van E en co. daar in 2014 aanleiding gaf tot vuistgevechten en een bovengemiddeld slechte dag voor eksterogen allerhande. Zijn dit jaar genomineerd: The Kid LAROI (donderdag, The Barn, 21.45), STIKSTOF (vrijdag, The Barn, 13.25), Phoebe Bridgers (zaterdag, The Barn, 16.35) en Jamie xx (zaterdag, The Barn, 22.50). Kom op tijd en vergeet scheenbeschermers noch boksbeugel.

FAMILIEKWESTIES

Van je muzikale familie moet je het hebben. Maken dit weekend de grootste kans om op het podium te ruziën over wie de pot Nutella wéér eens niet goed heeft dichtgedraaid: Greta Van Fleet, dat voor 75 procent uit Kiszka-broers bestaat (vrijdag, Main Stage, 21.00) en het HAIM van Este, Danielle en – vorig jaar nog achteloos sterk in ‘Licorice Pizza’ van Paul Thomas Anderson – Alana Haim (donderdag, Main Stage, 15.25).

Eervolle vermeldingen voor de familiale verzekering van Howard en Guy Lawrence van Disclosure (zondag, The Barn, 19.45) en Johanna en Klara Söderberg van First Aid Kit (donderdag, The Barn, 17.30).

Verder: Inhaler (vrijdag, The Barn, 16.55) is voor het grote publiek nog altijd dat groepje van de zoon van de brillenman van U2. En Herman Schueremans, zelden te beroerd om een duit in diverse zakken te doen, zorgt op zaterdag voor een thematische line-up aan The Slope: daar spelen achtereenvolgens Dea Matrona (potjeslatijn voor God de Moeder), Mother Mother (wie op TikTok zit, kent hun ‘Hayloft’) en de rappende punker Grandson. Of zoals het klokje ten huize STIKSTOF tikt: familie boven alles!

GOED BEVONDEN

Wie schiet dezer dagen met scherp? De volgende artiesten maakten recent een niet-onopgemerkte passage in ’s Humo’s reviewkolommen:

– ‘Bij Fontaines D.C. (donderdag, Main Stage, 14.05) kon je je kicks krijgen van de zwarte baslijnen van Conor Deegan III en het scanderen van frontman Grian Chatten, maar net zo goed kon je je verbazen over hoe dansbaar Fontaines D.C. is. Kwaad, geil, roezig: er moest een afzuigkap boven de spionkop voor het podium.’

– ‘IDLES (vrijdag, Main Stage, 15.35) bracht een hard, vuil, energiek, strak, onvergetelijk optreden van een band op de piek van zijn kunnen.’

– ‘Beck (donderdag, The Barn, 19.30) speelde de ene hit na de andere (‘Devils Haircut’, ‘Mixed Bizness’, ‘Loser’, ‘Where It’s At’, ‘Everybody’s Got to Learn Sometime’), songs die hij al jaren niet meer live had gespeeld (‘Diamond Bollocks’, ‘Hotwax’, ‘Chemtrails’), waardoor je vanzelf het gevoel kreeg iets bijzonders mee te maken, plus twee van mijn favoriete Beck-songs (‘Debra’ en ‘Lost Cause’) én een mondharmonicasolo.’

HUH?

Zeg niet: wie zijn dít nu weer? Zeg:

– Singer-songwriter KennyHoopla (zaterdag, The Slope, 20.00) heet eigenlijk gewoon Kenneth La’ron, hij is een protegé van Blink- 182-drummer, Kardashianschoonfamilielid en prominent producer Travis Barker.

– Peach Tree Rascals (zondag, The Slope, 13.30) zijn vijf neusvreters uit de Californische jazzfunkscene. Ze braken in 2020 door met de TikTok-hit ‘Mariposa’.

– Marcus King (zaterdag, The Barn, 13.30) is een Grammygenomineerde derdegeneratiemuzikant met oren naar Gary Clark Jr., B.B. King en de Allman-broers. Debuutplaat ‘El Dorado’ werd geproducet door Dan ‘Black Keys’ Auerbach.

– Sans Soucis (vrijdag, KluB C, 13.00) is een Amerikaanse die haar Congolese roots lucht geeft in haar r&b- en altpopmuziek.

INTEELT

Twee voor de prijs van één: welke artiesten springen straks – als vriendendienst, uit verveling of voor de leut – bij elkaar op het podium? Volgens de bookies zal de YouTuber Acid zijn opwachting maken halverwege het optreden van de Nederlandse rapper Joost (zondag, Main Stage, 13.00): samen maakten ze de internethit ‘Go, Acid!’.

JC Stewart (vrijdag, KluB C, 16.05) zou tevoorschijn kunnen springen bij Lewis Capaldi (vrijdag, Main Stage, 19.00): hij schreef mee aan diens nummer 1-plaat ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent’.

YUNGBLUD en Måneskin (zaterdag, Main Stage, 15.40), ten slotte, vrijen elkaar tijdens interviews vaker wel dan niet op, dus een cross-over – ze spelen zaterdag net na elkaar op het hoofdpodium – behoort tot de mogelijkheden. Een gewaarschuwd man houdt zich klaar om het op een lopen te zetten.

JORJA

Zou zomaar eens een aanrader kunnen zijn: Jorja Smith (zaterdag, The Barn, 20.35), die op haar laatste plaat r&b met reggae mengt en jazz met soul. Haar stem lijmt alles, net zoals haar heldin Amy Winehouse dat kon.

– Hoe zou je je eigen karakter omschrijven?

JORJA SMITH «Onvoorspelbaar.»

– Geloof je in het lot?

SMITH «Nee.»

– Heb je ergens spijt van?

SMITH (verbaasd) «Nee.»

– Waar ben je niet goed in?

SMITH «In affectie tonen. Als mensen uit mijn omgeving verdrietig zijn, weet ik nooit goed hoe ik ze kan troosten. In plaats van hen gewoon te knuffelen, prik ik hen meestal met één vinger.»

– Wat doe je voor de fun?

SMITH «Niets. Ik werk altijd. En als ik niet werk, slaap ik.»

Jorja Smith: beter in zingen dan in interviews.

KIEZEN IS VERLIEZEN

Een mens kan niet overal tegelijk zijn. Bereid u voor op miltverscheurende keuzes tussen harde helden IDLES en Turnstile (op vrijdag allebei tussen 15.00 en 16.30), de Britse workingclasszangers Lewis Capaldi en Sam Fender (op vrijdag allebei tussen 19.00 en 20.00) en de manische manusjes-van-alles Beck en Glints (donderdag allebei tussen 19.30 en 20.30).

LEENTJEBUUR

Tijdens een festivalset is een welgemikte cover zelden een slechte keus. Måneskin speelt straks gegarandeerd ‘I Wanna Be Your Dog’ (van The Stooges) en ‘Beggin’’ (The Four Seasons én Madcon). YUNGBLUD doet ‘I Think I’m OKAY’ (Machine Gun Kelly). Klokvast halverwege de set van Bartees Strange: ‘Lemonworld’ van The National. De Pixies spelen bijna altijd ‘Head On’ (The Jesus and Mary Chain). En Pearl Jam, dat twee uur moet zien te vullen, coverde de laatste weken onder meer ‘Comfortably Numb’ (Pink Floyd), ‘I Believe in Miracles’ (Ramones), ‘Street Fighting Man’ (The Rolling Stones), ‘Purple Rain’ (Prince), ‘Eruption’ (Van Halen) en traditiegewijs ‘Baba O’Riley’ (The Who).

In de coverparade op kop: MEUTE (zondag, KluB C, 23.00), de Hamburgse technofanfare die dance-evergreens – van Dennis Ferrers ‘Hey Hey’ tot Laurent Garniers ‘The Man With the Red Face’ – naar eigen blaasinstrumenten zet.

MEEZINGEN

Haal die vingers uit uw neus, deze songs worden dit weekend het hardst mee- gezongen: ‘Call Me Maybe’ (Carly Rae Jepsen), ‘Lost on You’ (LP), ‘Under the Bridge’ (Red Hot Chili Peppers), ‘Thunder’ (Imagine Dragons), ‘Seventeen Going Under’ (Sam Fender), ‘Let Me Down Slowly’ (Alec Benjamin), ‘Mr. Brightside’ (The Killers) en, jaja, ‘Stressed Out’ (Twenty One Pilots).

NAMEN

The Kid LAROI heet eigenlijk Charlton Kenneth Jeffrey Howard, zijn overovergrootvader was een aboriginal van de Kamilaroi-variant. Adam Granduciel van The War on Drugs werd geboren als Adam Granofsky. Lianne La Havas kijkt ook om als je Lianne Charlotte Barnes roept. Emma Bale is de vlot bekkende versie van Emma Balemans. Bartees Strange is Bartees Leon Cox Jr. en Jehnny Beth is een verbastering van Camille Berthomier.

ONTKNOPING

Zondagnacht om één uur wordt, na het optreden van Red Hot Chili Peppers (zondag, Main Stage, 23.30), het slot aan de poorten van Rock Werchter gehangen. Anthony, Flea, Chad en John sluiten altijd af met ‘By the Way’, dus u weet nu al: dat wordt de song die de hele rit met bus, auto of elektrische step naar huis of de camping in uw oren zal blijven galmen.

PLATTEGROND

Tijd om u aan te sporen de blik bovenaan dit artikel te wenden.

QUIZ

1. Welke twee Werchteracts traden op 25 juni aan in het voorprogramma tijdens het homecoming concert van The Rolling Stones in Hyde Park, Londen?

a. Keane (zondag, Main Stage, 15.25) en YUNGBLUD (zaterdag, Main Stage, 17.20)

b. Phoebe Bridgers (zaterdag, The Barn, 16.35) en The War on Drugs (donderdag, Main Stage, 20.45)

c. Big Thief (zondag, The Barn, 14.10) en Miles Kane (vrijdag, Main Stage, 14.05)

d. Pearl Jam (donderdag, Main Stage, 23.00) en Metallica (vrijdag, Main Stage, 23.00)

2. Volgens Spotify is ‘Goca Dünya’ de grootste hit van de Amsterdams-Turkse psychedelische popband Altin Gün (donderdag, KluB C, 14.50). Dit is de eerste strofe van die song: ‘Hey gidi koca dünya /Gam yükü müsün / Söyle, söyle fani dünya / Dert küpü müsün’. Wat maakt Google Translate daarvan ?

a. ‘Zo dichtbij, hoe ver ook / Kan niet veel meer uit het hart zijn / Voor altijd vertrouwend op wie we zijn / En verder is er niks wat ertoe doet’.

b. ‘Hey grote wereld / Ben je een gokker? / Zeg zeg, sterfelijke wereld / Ben je een lastpost?’

c. ‘Wat ik heb, moet je aan je moeder geven / Wat ik heb, moet je aan je papa geven / Wat ik heb, moet je aan je dochter geven / Je doet een dansje en dan drink je een beetje water’.

d. ‘Eén dans, geef me één dans met de duivel / Geen kans, er is geen kans op nog twijfel / Oh, liever snel naar de hel dan traag naar de hemel’.

3. Welke frontman of -vrouw liet deze uitspraak optekenen in Humo: ‘Ik moet ermee leren leven dat een deel van Vlaanderen mij een omhooggevallen stuk stront vindt’?

a. Eddie Vedder van Pearl Jam (donderdag, Main Stage, 23.00)

b. Mathieu Terryn van Bazart (vrijdag, Main Stage, 17.15)

c. Jinte Deprez van Balthazar (zondag, Main Stage, 17.05)

d. Anne-Sophie Ooghe van High Hi (zondag, KluB C, 13.40)

RECYCLAGE

Vrolijk nieuws voor rabiate bekerverzamelaars. Jarenlang was de regel: ‘20 bekers voor 1 drankbon’. Vanaf dit jaar geldt: ‘15 bekers/flesjes per drankbon’. Schol!

SPOKEN WORD

Sommige bands zijn vooral gebaat bij snelle, vinnige sets met zo weinig mogelijk praatpauzes (zie Pixies: donderdag, Main Stage, 18.45), andere frontmannen laten hun bindteksten graag uitlopen tot half entertainende spokenwordsessies. Vier voorbeelden.

– ‘Wat vinden jullie tot nog toe van onze set? Ik geef mezelf 9 op 10. Maar alleen omdat 10 op 10 alleen past bij iemand die net gestorven is. Je moet altijd ruimte voor verbetering laten.’ (Joe Talbot van IDLES: vrijdag, Main Stage, 15.35)

– ‘Sorry, iedereen. Ik heb vanavond weer eens diarree. Ik doe mijn best om dit optreden af te werken zonder in mijn broek te kakken.’ (Lewis Capaldi: vrijdag, Main Stage, 19.00)

– ‘Ik háát bindteksten.’ (Isaac Brock van Modest Mouse: zondag, KluB C, 16.55)

– ‘Wie hier heeft respect voor vrouwen? Ik wel. Ik respecteer alle teven.’ (Joost: zondag, Main Stage, 13.00)

TURNSTILE

‘Kan de grootste band van de hardcore-punkscene ook de mainstream veroveren?’ Een vraag die de Britse kwaliteitskrant The Guardian vorig jaar stelde – en meteen zelf met ‘Yup’ beantwoordde. Vanwege de immense energie op hun concerten, de geweldige teksten van Brendan Yates en hun grote oren: de vijf uit Baltimore luisteren naar alle soorten muziek en leggen op hun recentste, ‘GLOW ON’, een broodkruimelspoor dat tot ver buiten de grenzen van de hardcore leidt zonder vlees noch vis te worden. Vorige week brandden ze Muziekodroom in Hasselt af, vermoedelijk doen ze op vrijdag 1 juli hetzelfde met The Barn.

UITSLAG

De juiste antwoorden van de quiz: b, b en nog eens b. Het is wat het is.

VERRASSING!

Don’t call it a comeback, maar wat moeten we het dan wél noemen? John Frusciante staat dit jaar voor het eerst sinds de Stadium Arcadium Tour (in 2007) nog eens op het podium met Red Hot Chili Peppers (zondag, Main Stage, 23.30). Alt-J (vrijdag, The Barn, 20.55) liet een ongemakkelijke stilte van vijf jaar vallen tussen hun derde en vierde plaat (‘The Dream’ is uit sinds februari). En waar lag Jimmy Eat World (zondag, KluB C, 18.45) de voorbije decennia eigenlijk te stinken?

WILLEKEURIGE ONZIN

Vijf loze weetjes.

1. Vorige week solliciteerde Peppers-bassist en Popeyelookalike Flea op Twitter naar een nieuwe filmrol: ‘Berichtje aan elke degelijke regisseur die overweegt een film over de spinaziekauwende matroos te maken: I’m your man.’

2. Anne-Marie (zaterdag, Main Stage, 19.00) heeft een tattoo van het woord ‘mug’ (kort Brits voor ‘lul-de-behanger’) op haar bovenarm.

3. Lewis Capaldi (vrijdag, Main Stage, 19.00) is, jazeker, de achterneef van voormalig ‘Doctor Who’-acteur Peter Capaldi.

4. Pitou (zaterdag, KluB C, 13.00) is, behalve Creools voor ‘nogal’ of ‘liever’, ook de echte voornaam van de nieuwe hippe Nederlandse artieste na Froukje, MEROL, Meau, S10 en Patty Brard.

5. De ex-stukadoors van Goldband (zaterdag, Main Stage, 12.45) hebben de eer om als allereerste groep in dezelfde zomer op zowel Rock Werchter, Tomorrowland als Pukkelpop te staan. Dat u het weet.

XX, JAMIE

Oliver xx brengt zijn eerste soloplaat uit in september. ‘Romance with a Memory’ was al een goede single, via zijn Instagram-kanaal @hideousbastard (geen grap) komt u de rest te weten. Romy xx bracht twee jaar geleden het sterke ‘Lifetime’ uit en heeft tussen een bevalling en de lockdowns door aan een solodebuut gewerkt. En Jamie xx (zaterdag, The Barn, 22.50) bracht in april de single ‘Let’s Do It Again’ uit en werkt nu eindelijk aan een opvolger voor zijn debuutplaat ‘In Colour’ uit 2015.

YONG YELLO

De Antwerpenaar Yello Staelens noemt zich Yong Yello (zaterdag, KluB C, 14.15) omdat hij ooit de jongste rapper was van het Eigen Makelij-label. Als één derde van Abattoir Anvers smokkelde hij een tijdlang goede hiphop naar Studio Brussel, maar op Rock Werchter komt hij vooral het ongemakkelijk harde verhaal van Marcel vertellen, via de twaalf songs van debuutplaat ‘Marcel & het magnetisme van de goot’.

HUMO ‘Vlaamse hiphop? Sorry, niet goed genoeg’, kopte De Standaard in 2012.

YELLO STAELENS «Ik herinner me dat artikel nog. Ik zat toen bij hetzelde hiphoplabel als Tourist LeMC en Safi & Spreej. Natuurlijk waren we op de tenen getrapt. Maar nu moet ik toegeven dat De Standaard een punt had. Aan talent was er geen gebrek, maar rappers kregen toen nauwelijks een platform, waardoor ze zich niet konden ontwikkelen. Vandaag zijn er wél artiesten die goed genoeg zijn, zelfs voor het buitenland.»

HUMO In 2010 produceerde je ‘Antwerps testament’, het debuut van Tourist LeMC. Hij is nu coach in ‘The Voice’ op VTM.

STAELENS «We vreesden dat Tourist niet verder dan ’t Stad zou raken – zelfs Antwerpenaren begrepen amper de helft van zijn teksten – maar in Brussel en Gent viel hij meteen in de smaak. Hij heeft hiphop in de Vlaamse huiskamer gebracht. Enkele jaren later deed Brihang iets soortgelijks, en nu is het publiek klaar voor rauwere hiphop zoals die van Zwangere Guy.»

ZWANGERE GUY

Uit ‘Moeras’, de titeltrack van de nieuwe STIKSTOF: ‘24/7 aan de bomen vindt ge iets / Hasj, wiet, een pooier met een griet / In een polo die gestolen is, ergens tegen Diest / Beter doet ge hier niet alsof, want ze voelen aan de tand / Nog altijd hard door Brussel ook al ligt het aan de rand / Geen bank, hier betalen ze contant’.

Klaar? Klaar!

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: