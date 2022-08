Van ‘eenheidsworst’ tot ‘meer dan de hype’: deze Pukkelpopnamen maakten de voorbije weken al (g)een goede beurt

Een slimme meid checkt zijn, haar of hun blokkenschema op tijd: zeker op Pukkelpop, met zijn tien podia en ruim tweehonderd acts, is het een waarheid als een Kiewitse koe. Van een pak artiesten weten we gelukkig al ongeveer wat ze waard zijn na hun festivalshows van de voorbije weken. Dit zijn er vijftien van, bekeken en al dan niet goedgekeurd door Humo’s muziekredactie.

100 gecs

Waar en wanneer? Zaterdag, 01.00, Castello

Ook gespot op Primavera: ‘Elf songs lang leek het hyperpopduo Dylan Brady en Laura Les te twijfelen tussen bizarre carnavalsact en Limp Bizkit-met-synthesizers-en- samplers. Maar op z’n minst was hun interpretatie van popmuziek nog geen tienduizend keer voorgekauwd. Daarom: aanbevolen voor de fans.’

Caribou

Waar en wanneer? Zaterdag, 01.00, Dance Hall

Dit schreven we op CORE (★★★★☆): ‘De visuals waren sober maar hypnotiserend, maar eerder moest Snaith het hebben van een strakke set, waarin de beats steeds luider gingen klinken en de synths vuur leken te vatten. Wat evenwel meest opviel aan de set was dat die verrassend neigde naar de techno van Underworld.’

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Waar en wanneer? Vrijdag, 01.00, Club

Dit schreven we op Lokerse Feesten (★★★★1/2): ‘Al veel protestplaten gehoord, maar Charlotte en Bolis - wat ziet-ie er sexy uit met zijn gitaar - zijn de enigen die van lukrake maatschappijkritiek een féést maken. Charlotte gaf voor de neus weg toe verkouden te zijn: een Porsche 911 met een krasje op blijft een Porsche 911.’

Goldband

Waar en wanneer? Vrijdag, 12.30, Main Stage

Gezien op Rock Werchter (★★★★☆): ‘Eigenlijk was dit álles wat we hadden gehoopt dat het ging zijn: de driestemmige zang, de schmalzige gitaarsolo’s, de circle pit, de sitdown. Fiesta loco tot aan de middentoog, zelfs bij de grootste cynicus moet hier iets van blijven hangen. Zoals Jezus aan het kruis, godverdomme amen!’

20220702 Werchter Belgium: Rock Werchter, Goldband Beeld © Stefaan Temmerman

Hairbaby

Waar en wanneer? Vrijdag, 12.40, Club

Gezien op Lokerse Feesten (★★★☆☆): ‘Een zanger is een groep en in het geval van Hairbaby is de groep een pak beter dan de zanger. Maar, het moet gezegd, Hairbaby heeft een paar juwelen van liedjes waarvan het zonde was geweest als die in de doos waren blijven zitten.’

High Hi

Waar en wanneer? Donderdag, 19.05, Club

Gezien op Lokerse Feesten (★★★1/2☆): ‘Plots snapte ik waarom ik altijd zo euforisch word van de samenzang tussen drummer Dieter ‘Didi’ Beerten en gitariste Anne-Sophie Ooghe: hun stemmen liggen ontzettend dicht bij die van Win Butler en Régine Chassagne. Voorlopig is het te veel eer om High Hi het Arcade Fire van Groot-Brabant te noemen, maar dat de groep nog ver kan geraken met zijn euforische, altijd maar jagende indierock, staat buiten kijf.’

Joost

Waar en wanneer? Zondag, 17.10, Main Stage

Dit schreven we op Rock Werchter (★★★★☆): ‘De komst van Walter Grootaers voor een cover van De Kreuners’ ‘Ik wil je’ was een dronken schot in de roos. Wat Joost op Rock Werchter bracht was very Generatie Nu, very verwarrend maar ook very verrukkelijk.’

Jungle

Waar en wanneer? Zaterdag, 00.00, Marquee

Dit schreven we op CORE (★★1/2☆☆): ‘Een uur Jungle is ook gewoon te lang, daarvoor zijn hun nummers te veel eenheidsworst. De slimmeriken kwamen drie songs meegenieten en in de laatste avondzon even hun zorgen wegdansen, om vlak voor ze de boel beu raakten andere oorden op te zoeken.’

Little Simz Beeld Getty Images

Little Simz

Waar en wanneer? Zaterdag, 21.00, Dance Hall

Dit schreven we op Primavera: ‘Vastgesteld dat de songs van Simz’ oudere, rauwere platen en die van het majestueuzer, weelderig georkestreerd klinkende ‘Sometimes I Might Be Introvert’ (2021) live veel dichter bij elkaar liggen. Goed! Ook meteen zo klaar als een klontje: introvert of niet, Simbiatu ‘Simbi’ Abisola Abiola Ajikawo weet hoe ze een publiek uit haar hand moet laten eten.’

STIKSTOF

Waar en wanneer? Donderdag, 22.55, Dance Hall

Dit schreven we op Couleur Café (★★★★★): ‘Die tekst en bij uitbreiding het hele optreden voelden aan als poëzie die altijd tot één tegel werd gecomprimeerd en die nu, plots, de hele straat kreeg. STIKSTOF was luider dan liefde.’

Sylvie Kreusch

Waar en wanneer? Donderdag, 20.25, Club

Dit schreven we op CORE (★★★★☆): ‘Kreusch is geboren om op een podium te staan. Haar zang was foutloos, haar band ijzersterk. Het optreden mocht gerust dubbel zo lang duren, maar de stagemanager kwam opzichtig met de vinger naar de pols wijzen. Wat meer respect was op zijn plaats geweest, want hij had het wel tegen onze Nieuwste Popster.’

Tame Impala

Waar en wanneer? Zaterdag, 22.40, Main Stage

Dit schreven we op Primavera: ‘Is het een zwaktebod als een cover van The Strokes je het luidste applaus van de avond oplevert? Niet als ook ‘Let It Happen’, ‘New Person, Same Old Mistakes’ en zelfs het onbekendere ‘Runway Houses City Clouds’ larger than life-versies krijgen. Boven het hoofd van Kevin Parker hangt tegenwoordig een gigantisch helverlicht soepbord: moet kunnen.’

Werchter, 01-07-2022Concert The Haunted Youthop Rock Werchter festivalPhoto: Alex Vanhee Beeld Alex Vanhee

The Haunted Youth

Waar en wanneer? Vrijdag, 17.05, Club

Dit schreven we op Rock Werchter (★★★★☆): ‘Vorig jaar zagen we deze man op een paar anderhalvemeterfestivals en vonden we hem iets te vaak op dezelfde plak melancholie kauwen. (...) Maar in deze set zat méér: meer reliëf, meer vrolijkheid, meer tristesse. (...) T-shirts van Metallica die opbolden, luchtige zomerjurkjes, grijzende coupes en zonnebrillen: allemaal aanwezig, allemaal voor de bijl.’

Wet Leg

Waar en wanneer? Zaterdag, 20.40, Club

Dit schreven we op Primavera: ‘Rhian en Hester zijn respectievelijk quirky en pathologisch verlegen, maar hebben podiumprésence en blijken live méér dan de radiohype waarvoor ze soms worden versleten.’

Yard Act

Waar en wanneer? Zaterdag, 21.50, Lift

Dit schreven we in de Trix (★★1/2☆☆): ‘James Smith – rode kop, verward haar – vatte de avond tijdens de bisronde als volgt samen: ‘We zweten omdat we erom geven.’ Nu moet Yard Act die tomeloze bezieling nog zien te beheersen. Herkansing: Pukkelpop.’

