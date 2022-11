Van Leonard Cohen tot Bob Dylan: luister hier naar Humo's Hotel Chelsea-playlist

In de nieuwe documentaire ‘Dreaming Walls’ krijgt u een blik op het roemruchte verleden van Chelsea Hotel, waar ooit onder anderen Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, Janis Joplin en Andy Warhol een schuilplaats zochten, waar Bob Dylan nummers schreef, en waar Dylan Thomas en Nancy Spungen om het leven kwamen.

Het is ook het hotel waar Warhol zijn film ‘The Chelsea Girls’ draaide, met zangeres Nico (The Velvet Underground) in de hoofdrol. Lees hier het interview dat we daar in 1979 met Nico hadden: ‘Lou Reed is een schurk, John Cale is niet goed snik, Bowie is bang van vrouwen en Iggy Pop is een echte domoor.’

Humo stelde ook een speciale playlist samen rond het befaamde artiestenhotel, die kunt u hieronder beluisteren:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: