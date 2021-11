Van Morrison in Londen: ‘Die wispelturigheid heeft hij gemeen met Dylan’

We zijn in Camden, de Londense wijk waar Van Morrison (76) deze week – we schrijven dinsdag 26 en woensdag 27 oktober – met twee concerten de nieuwe zaal PowerHaus opent. Ik zit op de eerste rij, met naast me een Volumineuze Man die Van the Man al honderdtwintig keer aan het werk heeft gezien. By the way, wij zitten hier voor 200 euro per ticket. Er zijn twee Van Morrisons: Licht Ontvlambare Van, die ooit na amper 39 minuten uit de Koningin Elisabethzaal verdween; en Geniale Van, die schitterende liveplaten als ‘It’s Too Late to Stop Now’ maakte. In de hoop Geniale Van te treffen, blijven wij hem slaafs achternalopen, desnoods voor 200 euro.

Vans laatste plaat, ‘Latest Record Project, Volume 1’, is bepaald niet zijn opwindendste. Drie problemen, schat ik. Eén: niemand durft hem tegen te spreken. Twee: Van wil niet de indruk geven dat hij teert op zijn verleden, dus brengt hij elk jaar een vracht nieuwe songs uit – alleen kunnen die niet tippen aan zijn klassiekers. Drie: hijzelf zwelgt in nostalgie naar zijn beginjaren, en toen speelde hij redelijk banale blues. Het eerste halfuur van het eerste concert, waarin hij er zes inwisselbare r&b-songs door jaagt, is daarom saai. ‘Thank God for the Blues’? Nee, Van, er zijn honderden artiesten die de blues aankunnen, maar niemand heeft jouw oeuvre.

Dan volgen tam gebrachte behoorlijke songs (‘Days Like This’), slordig afgehaspelde mooie songs (‘Have I Told You Lately’) en geweldig gespeelde goeie songs (‘Help Me’, ‘And the Healing Has Begun’ en ‘Cleaning Windows’, met een flard ‘Be-Bop-A-Lula’ erdoorheen gemixt). Van speelt saxofoon (zeer goed) en mondharmonica (meesterlijk). De enige echte irritatiefactor is de percussioniste, die te onpas en te onpas conga’s speelt.

Te gast, vanavond, is Chris Farlowe, een ouwe makker die met één been in het graf (dik, lijkbleek, mankend) toch nog behoorlijk zingt. Niet dat zijn stem er veel toe doet: Farlowe is voor Van vooral een compagnon de route met wie hij de craic (Iers voor ‘plezier’, ‘sfeer’) van weleer nog eens wil oproepen voor het te laat is. En dat lukt. Tijdens ‘Stormy Monday’ krijgt de anders vaak zo norse Van tot twee keer toe de slappe lach. En terwijl hij tijdens ‘Gloria’ met Farlowe seksuele innuendo’s uitwisselt, roept hij: ‘En na afloop stonden zelfs de meubelen op een andere plaats!’

De tweede avond zit de Volumineuze Man weer naast me op de eerste rij. ‘Saint Dominic’s Preview’! roept hij ineens. ‘Oké, voor een keer doen we wél verzoeknummers,’ bromt Van, en hij speelt het nog ook. Tijdens een felle, zinderende medley van ‘Baby Please Don’t Go’ en ‘Got My Mojo Working’ zingt hij iets als ‘When I hit (shit?) my wife’. Waarop de Volumineuze Man iets te enthousiast roept: ‘Yeah!’ Alweer heeft Van het gehoord: ‘Riep jij dat? Hou je daarvan misschien?’ ‘Ja!’ antwoordt de Volumineuze Man. ‘Jij ook?’ ‘No comment,’ sneert Van.

Na alweer een saai halfuur doet één onverwachte vonk andermaal de vlam in de pan slaan, en van dan af klinkt Van twee uur lang alsof hij twintig jaar jonger is. ‘Vanlose Stairway’ is prachtig, hoewel hij ‘Orgel! Orgel!’ moet roepen naar de pianist, die aan het foute instrument zit. En ook vanavond is ‘Gloria’ een onweerstaanbare pletwals. De backingband breit er een stomende, tien minuten durende jam aan vast.

Na het concert kijg ik de setlist te zien. Er staan parels op als ‘In the Afternoon’, ‘Enlightenment’, ‘Brown Eyed Girl’, ‘Moondance’ en mijn favoriet ‘Did Ye Get Healed?’ – hij heeft ze allemaal overgeslagen. Van is impulsief: als song 12 op de setlist een ballad is en hij heeft op dat moment zin in uptempo, wordt song 12 niet gespeeld. De hele avond zag je de zes muzikanten blikken naar elkaar werpen die zeiden: ‘Wat nú weer? Dit hebben we niet eens gerepeteerd!’ Die wispelturigheid heeft Van gemeen met Dylan.

Dit waren twee goeie concerten, en voor een 76-jarige waren ze miraculeus.

