Van Poetin tot Kim Jong-un: Limp Bizkit tovert zichzelf in bedenkelijke videoclip om tot wereldleiders

Pook het vuur op, slacht de vetste os, span nieuwe snaren: na zeven jaar wormen tellen is The Hickey Underworld weer bovengronds gesignaleerd TTT Zuipen konden ze al, nu zijn ze ook Lazarus TTT Gitarist en stichtend lid Jonas Govaerts is weer aan de betere hand – hij kampte met gehoorproblemen – en tart dat prille geluk meteen door zijn oorspronkelijke plaats in de bezetting in te nemen TTT Een nieuwe plaat zou op de planning staan, het eerste concert is al vastgelegd: Rock Herk, 14 juli. Wees daar of wees Danny Fabry

Johnny Rotten heeft pech. Volgens kenners moet hij dood zijn voor hij zich kan omdraaien in zijn graf. Tot die dag zal hij lijdzaam moeten ondergaan wat John Lydon allemaal met zijn erfenis doet TTT Eén lichtpuntje: Lydon zal níét naar het Eurovisiesongfestival gaan voor Ierland, zoals hij had gedreigd. Hij sneuvelde in de voorselectie TTT Voor Lydon – opgepast, laaghangende pointe! – was het een bittere PiL

Lachen met anderen is moeilijk als je zelf zo’n uitmuntende droplul bent, maar daar heeft Fred Durst iets op gevonden: in de nieuwe videoclip van Limp Bizkit is hij te zien als Vladimir Poetin TTT Nu ja, min of meer: de Fredimir Durstin in de clip van ‘Out of Style’ is het gevolg van deepfaketechnologie. De rest van de band neemt de gedaantes aan van Xi Jinping, Kim Jong-un, Volodimir Zelenski en Joe Biden TTT Quizvraagje: wie van die vijf heren is de vriend van Roger Waters? TTT Tip: Xi Jinping, Kim Jong-un, Volodimir Zelenski en Joe Biden zijn het níét

Rogers haperende beoordelingsvermogen werd de voorbije week nog eens geïllustreerd toen uitlekte dat hij in z’n eentje ‘The Dark Side of the Moon’ van Pink Floyd opnieuw aan het opnemen is TTT En de oude was niet eens versleten TTT Op de vraag ‘Waarom toch?!’ antwoordde hij: ‘Omdat in 1973 te weinig mensen snapten waar ik het over had’ TTT Wie nu wél weet waar Roger het over heeft, mag ons altijd inlichten

Backstreets, het officiële magazine voor en door Bruce Springsteen-fans, houdt er na 43 jaar mee op uit protest tegen de astronomische ticketprijzen voor de aankomende concerten van hun idool TTT Toen de verkoop van start ging, vorige zomer, liepen die op tot meerdere duizenden dollars. De redactie van Backstreets noemt zich ‘ontnuchterd, ontgoocheld en ontmoedigd’ door Springsteens financiële wandel TTT Dat krijg je als The Boss zich gaat gedragen als een CEO

Beyoncé is op 5 februari de meest bekroonde artiest geworden uit de geschiedenis van de Grammy’s. Het nieuwe te overtreffen aantal beeldjes: 32 TTT In Amerika is trouwens beroering ontstaan rond het optreden dat Sam Smith gaf op de Grammy-uitreiking TTT Rechtse commentatoren, afgewisseld met volslagen malloten, zagen in Smiths muzikale intermezzo een duivels complot om ‘onze kinderen’ richting Satan te duwen. Alsof Bumba nog niet bestond TTT De officiële Kerk van Satan, geen grap, zag zich daarop genoodzaakt om ook een reactie op het optreden de wereld in te sturen. Die las als volgt: ‘Wel oké, maar niets speciaals’ TTT Opmerkelijk: meteen na het optreden van Smith kreeg de organisatie van de Grammy’s al een factuur in de bus van de nv Huppeldepup TTT Zou het dan tóch?

