Van punk naar complot in 1, 2, 3: ‘Aliens bestaan’

Blink-182 speelt op vrijdag 8 september in het Sportpaleis een eerste Belgische concert in originele bezetting sinds de Lokerse Feesten in 2014. Intussen trouwde drummer Travis Barker met Kourtney Kardashian, overwon bassist Mark Hoppus lymfeklierkanker en zocht zanger Tom DeLonge naar ufo’s.

– Tom, wat brengt dit reünieconcert?

TOM DELONGE «Alles wat onze fans ooit hebben gewild. De fun, de hits, de kinderlijke charme en bovenal de nostalgie.»

– Verbaast het je dat het concert is uitverkocht?

DELONGE «Tuurlijk. Als ik ‘All the Small Things’ in de supermarkt hoor, denk ik: ‘Ik klink als een kind van 4! Wie wil hiernaar luisteren?’

»Mark, Travis en ik kwamen elk uit een gebroken gezin. Muziek was onze uitlaatklep, onze manier om onze kindertijd te herdefiniëren. Ik denk dat onze songs daarom zo aanslaan.»

– Naast alle klassiekers spelen jullie ‘Edging’, de eerste single van jullie langverwachte nieuwe plaat.

DELONGE «Het is van 2011 geleden dat wij samen een plaat hebben gemaakt. Het is slechts een kwestie van weken voor ze verschijnt. Verwacht een ode aan vriendschap en eeuwige jeugd.»

– Standaard in de setlist: ‘Aliens Exist’. Een song uit ‘Enema of the State’ én een statement waar jij achter staat.

DELONGE «Absoluut! De hooggeplaatste militair David Grusch vertelde onlangs in het Congres dat de Amerikaanse overheid bewijsmateriaal verdoezelt van buitenaards leven. Onze leiders willen de aliens doen geloven dat ze niet van hun bestaan op de hoogte zijn. Voor meer inzichten kunt u bij mijn bedrijf To The Stars terecht.»

Blink-182 speelt op vrijdag 8 september in het Sportpaleis, Antwerpen.

