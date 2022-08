Veilig (en een beetje weemoedig) vliegen: Hooverphonic zingt voortaan de veiligheidsinstructies bij Brussel Airlines

Nadat Hooverphonic eerder heel Europa bereikte tijdens het Eurovisiesongfestival, zal de groep nu de hele wereld overgaan. Dat bedoelen we letterlijk: de veiligheidsinstructies van Brussels Airlines op de langeafstandsvluchten zitten vanaf vandaag in een videoclip van Hooverphonic gegoten.

‘During take-off and landing your seatbelt must be fastened,’ zingt Geike Arnaert, met zoveel overtuiging dat je bijna poëzie zou zien in die platte instructie. Even later zien we Alex Callier, ernstig als altijd, een zuurstofmasker op zijn gezicht zetten. Origineel wel, al doet Brussels Airlines vaker gekke dingen met hun instructievideo. Vier jaar geleden werkte de luchtvaartmaatschappij nog samen met de Rode Duivels, maar die video bevatte geen verwijzingen naar René Magritte, een stukje minder drama en heel wat meer lachende mensen.