Venus In Flames keert terug met ‘River of Life’, een intieme ode aan zijn overleden moeder

De liefhebber van het beter geschreven lied kon in de jaren nul niet om Venus in Flames heen. Een bronzen medaille in Humo’s Rock Rally 2000, noteringen in De Afrekening bij de vleet en tournees in binnen- en buitenland, alleen en in het goede gezelschap van onder meer Elbow en Milow. ‘Funeral Dancer' (2013) leek de laatste dans, maar kijk: alles komt terug, en goeie Belpop blijkbaar ook.

Tien seconden, langer hoef je niet naar ‘River of Life’ te luisteren om Jan De Campenaeres stem te herkennen van songs als ‘Hanging On’ en ‘Better Man’. Misschien vindt u hem kwetsbaarder klinken, wat meer gelouterd. Dat is simpel te verklaren: ‘River of Life’ gaat over de moeder van De Campenaere, die in 2020 plots overleed aan een hartstilstand. ‘Your absence can be overwhelming / I still feel you now’, zingt hij nu.»

HUMO Venus In Flames heeft tien jaar stilgelegen. Heb je ooit getwijfeld om dit onder een andere naam uit te brengen?

JAN DE CAMPENAERE «Het was voor mij meteen duidelijk dat dit een nummer was voor Venus In Flames. Ik had mijn eigen ei te leggen. In september breng ik een volledige plaat uit waarop nog een aantal nummers staan die refereren aan mijn moeder. Alles wat daarop zal staan, heb ik zelf ingespeeld. Een gevolg van de lockdown: ik kwam op twee manieren in een cocon terecht.»

HUMO De single-cover is ontwerpen door je vader. Wat vond hij van het nummer?

DE CAMPENAERE «Hij vond het goed, maar hij toont niet zo snel zijn diepste zielenroerselen. Hij is als een bezetene beginnen te tekenen en te schilderen. Het is trouwens de eerste keer dat ik werk van mijn vader gebruik om mijn eigen muziek te illustreren. Dichter bij mijn eigen kern kan ik niet komen.»

HUMO Hoe komt het dat je zo lang gewacht hebt om nog eens iets uit te brengen als Venus In Flames?

JAN DE CAMPENAERE «Het leven zoals het is: ik heb twee kinderen grootgebracht en schrijf sinds een jaar of zes vooral voor anderen. Het is begonnen met een radiohitje voor Barbara Dex en sindsdien heb ik songs gemaakt voor Niels Destadsbader, Clouseau, Dana Winner... Voor ‘Perfect Storm’ van IBE heb ik zelfs mijn eerste gouden plaat in mijn leven gekregen. Daarnaast heb ik langs de culturele centra getoerd met projecten rond mijn helden Tom Waits, Neil Young en Bruce Springsteen, waarvoor ik telkens een andere groep collega-muzikanten meenam. In de lockdown is daar het Song Circle-project bijgekomen: drie liedjesschrijvers die om de beurt een nummer spelen. Eerst deden we dat voor de webcam, daarna zijn we ermee gaan spelen.»

HUMO Wat wil je dat de luisteraar van ‘River of Life’ over je moeder weet?

DE CAMPENAERE «Dat ze een goed hart had en altijd klaarstond om te helpen. Ze was trots op me, maar zei dat niet altijd zelf tegen mij. Achteraf hoorde ik dan van anderen dat ze over mij bezig was. Vroeger belden we vijf minuutjes en dat was genoeg, nu denk ik elke dag aan haar. Door haar afwezigheid is ze aanweziger dan ooit.»

