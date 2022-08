Balen is dat: stonden we klaar voor Viagra Boys, beseften we plots dat we ons briefje met zorgvuldig uitgekozen woordspelingen ergens verloren waren op de wei. Kortom: dat het moeilijk zou worden, dat stond als een paal boven water.

Viagra Boys, zeldzame Zweden die niets aan ABBA te danken hebben, waren naar Pukkelpop gehobbeld op de rug van ‘Cave World’, hun nog prille derde langspeler, tevens de eerste na de doorbraak die volgde op ‘Welfare Jazz’ van vorig jaar. Allemaal achtergrond, en dus bijzaak, want wat zich in de Club aandiende, trok zich geen zak aan van hoge verwachtingen. Er was een toetsenist met leren broek én cowboyhoed, alleen het paard ontbrak, een saxofonist met een short zo kort dat je net niet z’n riet kon zien en een voorliefde voor alle noten die je niét op de muziekschool leert, er was the hardest working bass in showbizz, en er was frontman Sebastian Murphy, de fierste toogzweer aan deze zijde van Herwig van Hove en met meer tekeningen op z’n gewelf dan de Sixtijnse Kapel. En dan was er nog de rest, die gewoon slechtgezind waren.

Samengeteld brachten die consistent iets voort dat als pompen en verzuipen tegelijk klonk, evenveel dans- als laakbaar was, en dat zich behoorlijk treffend laat vatten in oude en nieuwe titels als ‘Research Chemicals’, ‘Troglodyte’ (‘about being a fucking idiot’), ‘Ain’t No Thief’, ‘Sports’ (‘Sports!’), ‘Punk Rock Loser’, en, als enige comfortabel in het eerste rijvak, ‘Big Boy’. Over die laatste, uit de Humo-bespreking van ‘Cave World’: ‘Hart en kloten op de juiste plaats, en live vermoedelijk een belevenis.’ Twéé keer waar. Als ze boos waren, waren ze een beetje Idles. Als ze wilden dansen, dan slaagden ze erin om tegen de ‘Nite Versions’ van Soulwax aan te schuren - dat laatste nog het meeste in ‘Shrimp Shack’, het kwartierlange, dreinende slotakkoord dat allicht nooit een songfestival zal winnen, maar wel onbetamelijke dingen beloofde te doen met je moeder. Het is kiezen in deze wereld.

Maar, kijk wat we hier hebben. (Ontvouwt papiertje en leest af) ‘Viagra Boys op Pukkelpop ging hàrd.’ Zo is het maar net.