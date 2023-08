‘Volcano’ van Jungle: smaakt naar huiswijn

Ruist er na drie platen eindelijk eens iets anders door het struikgewas van Jungle dan witte funk, opgewekte falsetto’s en die onstilbare drang om zonovergoten festivalmenigtes te paaien? Ja en nee. Verrassend op ‘Volcano’ zijn de echte dansnummers, zoals het hupse ‘I’ve Been in Love’ met houseprins Channel Tres, en ‘Don’t Play’, waarop het al French touch is wat de klok slaat. Verder smaken de meeste songs naar de huiswijn. Meer van hetzelfde, roept de cynicus, maar hetzelfde is wel beter gemaakt dan de fabrikaten van velen die krampachtig proberen te veranderen, én nogal wat mensen houden ervan. Wie zijn tickets voor Jungle in de Lotto Arena al heeft – passage op 16 november – komt met ‘Volcano’ allerminst bedrogen uit.

