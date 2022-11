Voltijd rapfenomeen Shaka Shams met combo: ‘Ik heb geen plan B, dombo’

Naast een hoop ellende en gezeur is uit de coronacrisis ook ‘De Toots Sessies’ voortgekomen, een alleraardigst programmaatje dat een welgekomen podium biedt aan jong muzikaal geweld. De her en der van hun ‘Afrekening’-hit ‘Naïef’, hun verzengende liveshows en hun tweede plaats in Humo’s Rock Rally 2022 bekende Meltheads, aan de beurt op de dag dat deze Humo verschijnt, hebben Shaka Shams (22) mee naar de set genomen, voltijds rapfenomeen te Antwerpen.

SHAKA SHAMS «Het is niet de eerste keer dat ik met Meltheads op het podium sta: op de releaseshow van hun eerste ep in Trix was ik er ook bij. We brachten toen mijn nummer ‘Black Metal Rebel’, en dat doen we nu ook. Superdope: Sietse Willems zingt de teksten mee waar het kan, en de begeleidingsband speelt op echte instrumenten – ’t voelt toch anders dan een van het internet geplukte backingtrack.»

HUMO Misschien zouden jullie meer samen moeten doen?

SHAMS «Ik denk dat zij net als ik dat gevoel hebben.»

HUMO Had je al naar ‘De Toots Sessies’ gekeken voor je er zelf aan meedeed?

SHAMS «Nee, ik had er nog nooit van gehoord.»

HUMO En ik die dacht dat alle hippe jonge muzikanten fan waren.

SHAMS «Dat kan zijn, maar ik kijk praktisch nooit naar de Vlaamse tv. ‘Samson & Gert’ en ‘F.C. De Kampioenen’, tot daar aan toe, maar ik ben opgegroeid met de BBC.»

HUMO Je hebt wel iets met Engeland, hè. Volgens je bio stond je daar voor het eerst op het podium.

SHAMS «Ja, op een festival in Bournemouth, waar ik ieder jaar op vakantie was bij familie. Ik was 14, en via een aantal gasten die ik er had ontmoet, heb ik aan een open mic mogen meedoen. Er zijn geen beelden van, maar als je een getuige wilt: mijn neef Rare Akuma was erbij, hij was toen 17. Toen ik op dat podium stond, wist ik: this is it.»

HUMO In het VRT MAX-programma ‘Plan A’ vertelde je dat je van je muziek wilt kunnen leven. Lukt dat al een beetje?

SHAMS «In theorie zou het kunnen, maar dan kan ik niet meer investeren in mijn muziek. Daarom werk ik ook als koerier bij Takeway.com.»

HUMO Heb je een plan B?

SHAMS «Nah. Ik snap de vraag, maar ik voel me zo confident dat ik ’m dom zou kunnen noemen (lacht). Iemand wiens plan A het is om rechten te studeren en advocaat te worden, vraag je toch ook niet of hij een plan B heeft?»

HUMO Stay confident, zou ik zeggen.

SHAMS «Stay busy: da’s het belangrijkste.»

‘De Toots Sessies’, Canvas, dinsdag 22 november, 19.40