Op Pukkelpop schopten ze gewoon weer de smaakpolitie tegen de schenen, maar onderweg naar Kiewit hadden The Killers al de bonen gevreten tijdens een tussenstop in Georgië TTT Het op karaokeavonden berekende cabaret van Brandon Flowers haalde er iemand uit het publiek om een nummertje mee te spelen. Dat doet het wel vaker, maar in dit geval was een uitgebreide sollicitatieronde geen kwaad idee geweest: de Chinese vrijwilliger bleek een Rus TTT Wie zijn innerlijke Jan Balliauw niet meteen aan de lijn krijgt: in Georgië, zoals in wel meer landen van het voormalige Oostblok worden Russen nog altijd eerder doodgeknuppeld dan doodgeknuffeld TTT Flowers maakte de diplomatieke betrekkingen er niet joliger op door er bij zijn publiek op aan te dringen: ‘Smile like you mean it!’ TTT ‘We zijn toch allemaal broeders?!’ TTT Waarop de menigte prompt deed waar Russen zo slecht in zijn: naar huis gaan

Doet daar tegenwoordig nog een schepje bovenop: Lionel Richie, die niet eens meer naar zijn eigen concerten komt TTT Recent stond het publiek in een goed gevulde zaal al een uur te wachten toen bekend raakte dat Richie niet zou optreden: door het slechte weer kon zijn vliegtuig niet landen TTT Zonde van de tijd, maar het had erger gekund: evengoed had hij iedereen all night long doen wachten

Over naar de toestand op de weg: nabij New York is aanzienlijke verkeershinder ontstaan nadat een vrachtwagen bij een ongeval betrokken was geraakt TTT Het verkeerscentrum deelde mee dat het voertuig volgeladen was met tourmateriaal van Metallica. Er vielen gelukkig geen gewonden TTT Lars Ulrich denkt er wel aan om zijn gigantische eigendunk voortaan weer per spoor te vervoeren

Serj Tankian van System of a Down heeft Imagine Dragons in een open brief gevraagd om niet op te treden TTT Eindelijk, denk je dan. Maar er is een reden: hij vroeg zijn collega’s heel specifiek om hun optreden in Azerbeidzjan te schrappen, vanwege de grove mensenrechtenschendingen aldaar. Onder meer tegen Armeniërs, zoals Serj er één is TTT Lovenswaardig, maar voor een concert van Imagine Dragons bestaat er nu eenmaal geen betere locatie dan eentje waar op grote schaal mensen worden gefolterd

Adele heeft op het podium in Las Vegas een drachtig koppel geholpen met hun gender reveal TTT Proficiat: het is een oponthoud TTT Adele tegen het koppel, dat in geschrifte om haar medewerking had gevraagd vanuit het publiek: ‘Ik ben vooral benieuwd naar hoe jullie dat bord naar binnen hebben gesmokkeld. Eigenlijk mag dat niet!’ TTT Zoals cokesnuivers zullen beamen: soms weet je beter niet hoe iets bij jou is geraakt

Bericht van de afdeling neurologie: onderzoekers zijn erin geslaagd om, louter door hersengolven te lezen, de melodie van ‘Another Brick in the Wall’ te herkennen bij mensen die tijdens de scan naar dat nummer luisterden TTT De doorbraak baant de weg, zo hopen wetenschappers, voor spraakcomputers die gedachten kunnen lezen TTT Kan op geen enkele manier foutlopen, dat TTT ‘Hallo / voor mij graag / één pintje / dank u / tieten / kont / lesbische orgie / in de poep / in de poep / in de poep / hoe bedoelt u, weggaan? / ik ben net binnen!’

