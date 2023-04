‘Voor een volle Barn staan: ik zie het ons niet meer doen’

In het wild gespot in Brussel: Igor Haefeli en Elena Tonra, twee schuwe muzikanten die véél liever thuis, in hun uppie, aan dromerige indiepop waren blijven sleutelen. Gelukkig voor ons hebben ze voor het eerst in zeven (!) jaar een nieuwe Daughter te promoten: ‘Stereo Mind Game’, met daarop een dozijn songs die tegelijk ontroeren en troosten, naar goede gewoonte.

HUMO Welkom terug! Maar waar waren jullie gebleven?

ELENA TONRA (zangeres, geboren in Engeland) «We hebben ons al die jaren in een ondergrondse bunker verscholen om aan onze nieuwe plaat te werken.»

IGOR HAEFELI (producer, geboren in Zwitserland) «Elena maakt een grapje, maar zover ligt het niet van de waarheid. In 2018 hebben we een pauze genomen, na twee platen en honderden concerten. Ik verhuisde naar San Diego, Elena bracht een soloplaat uit als Ex:Re, en onze drummer Rémi (Aguilella, geboren in Frankrijk, red.) kreeg een kind. Maar eind 2019 hadden we samen toch alweer een veertigtal nieuwe nummers geschreven. Tijdens de pandemie hebben we daar een plaat van gemaakt.»

HUMO Bij welke song dacht je: we hebben weer beet!

TONRA «‘Be on Your Way’, niet voor niets de latere leadsingle.»

HAEFELI «Die song was de deur naar de hele plaat.»

TONRA «De andere songs moesten door diezelfde, euh, deur kunnen. De diepe synthesizernoten die halverwege ‘Be on Your Way’ invallen, vind ik één van Igors geniaalste vondsten. De bassen lijken als een tsunami over je heen te spoelen: (bootst een brekende golf na).»

HUMO ‘Be on Your Way’ had van niemand anders dan Daughter kunnen zijn. Verklaar het zelf eens: wat maakt jullie geluid zo herkenbaar?

TONRA «Dat al onze songs een optelsom van drie unieke gelijke delen zijn: mijn stem, de drumbeat van Remi, het gitaargeluid van Igor.»

HAEFELI «Ik vind onze stiltes typerend. Wij plukken onze liedjes kaal, tot alleen de essentie overblijft. Een Daughter-nummer is pas klaar als we geen enkele noot meer kunnen missen.»

HUMO Elena, in 2019 bekende je in Humo: ‘In de helft van de nummers op mijn soloplaat ben ik stomdronken.’ Hoe gaat het nu met jou?

TONRA «Beter. Het nieuwe nummer ‘Party’ gaat over de nacht waarop ik heb beslist om definitief te stoppen met drinken. Het was pure noodzaak: ik dronk al veel te lang veel te veel. In ‘Party’ zing ik over hoever ik sindsdien gekomen ben. Het is dus een positief lied.»

HUMO Op ‘Stereo Mind Game’ lijk je geobsedeerd door water. Eén nummer heet ‘Wish I Could Cross the Sea’, een ander ‘Swim Back’.

TONRA «Een bewuste keuze was dat niet: pas achteraf besefte ik dat ik vaak over de zee gezongen had. Vreemd, want ik kán niet eens zwemmen.»

HUMO Misschien is dat net de verklaring?

TONRA «Daar zeg je me wat! (Denkt na) Misschien gebruik ik water als metafoor voor een obstakel, een barrière tussen mij en mijn geliefden.

»Corona zit daar wellicht voor iets tussen. Door de lockdowns heb ik verschillende vrienden en familieleden lang niet gezien. We wisselden dan maar gesproken berichten uit, zodat we elkaars stem nog eens konden horen. Op de nieuwe plaat, en vooral in ‘(Missed Calls)’, kun je een paar van die berichten horen: mijn neefje en nichtje, en een vriendin die me vertelt over één van haar bizarre dromen.»

HUMO Jullie held Jeff Buckley zei ooit: ‘Ik wil dat muziek me springlevend doet voelen of me net murw slaat.’ Wat hopen jullie met jullie songs te bereiken?

HAEFELI «Het maakt me niet uit wat muziekliefhebbers met onze nummers aanvangen. Vroeger stoorde het me wanneer ze Daughter ‘achtergrondmuziek’ noemden, ‘ideaal voor bij een etentje’. Nu besef ik dat dat eigenlijk een compliment is: op gezellige avonden is onze muziek een sfeerbrenger.»

TONRA «Aan alle Humo-lezers: we hopen dat we de achtergrondmuziek op jullie diners mogen zijn!»

HUMO Jullie hebben maar één concert met ‘Stereo Mind Game’ aangekondigd, in Londen. Jullie laatste Belgische concert dateert al van 2016. Komt daar nog verandering in?

TONRA (vaag) «Zeg nooit nooit.»

HUMO Wat houdt jullie tegen?

HAEFELI «Niet dat we optredens willen afzweren, maar we voelen ons nu eenmaal meer thuis in een studio dan op een podium.»

TONRA «Ik heb dierbare herinneringen aan ons optreden op Rock Werchter in 2016. Toen ik The Barn volgepakt zag, kon ik alleen maar denken: zijn al die mensen hier voor óns?! Maar eerlijk gezegd: ik zie het ons niet meer doen.»

HUMO Jullie zouden anders veel fans blij maken met een tournee. Keanu Reeves bijvoorbeeld: de steracteur vertelde onlangs dat hij vooral naar jazz en Daughter luistert.

HAEFELI «We hebben dat ook gehoord, ja.»

TONRA «Bedankt voor de shout-out, Keanu!»

HUMO Stel, Daughter houdt het morgen voor bekeken: hoe moeten we ons jullie herinneren?

TONRA «Niemand hoeft zich Igor en mij te herinneren, daarvoor zijn we niet interessant genoeg. Maar onze songs zijn dat wél. Al meer dan tien jaar smeden we verdriet en ellende om tot iets authentieks en moois. Als er ooit geen Daughter meer is, zal onze muziek niet aan kracht inboeten: daar geloof ik rotsvast in.»

HAEFELI «Amen.»

‘Stereo Mind Game’ is uit bij 4AD.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: