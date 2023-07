Voorspel is niks voor hem: pas toen The Weeknd in het Koning Boudewijnstadion zijn masker afzette, ontstond zoiets als pure magie

Tegen de achtergrond van een hysterisch Koning Boudewijnstadion moest Abel Tesfaye — buiten Hollywood nog altijd beter bekend als The Weeknd, de Markies de Sade van de R&B — vechten tegen een amechtig geluid en een onverwachte, maar daarom niet minder hard neerkletterende bak regen. Gelukkig: zelfs Moedertje Natuur was niet opgewassen tegen het totaalspektakel dat The Weeknd hier zomaar even uit zijn wellustige heupen schudde.

Vlak voor aftrap knalde nog ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd uit de boxen: dát was de grandeur waarnaar de komende twee uur gestreefd zou worden - twee zoevende uren en 35 razende nummers lang zou the sky the limit zijn.

Te beginnen bij het grootse decor. Het podium bood uitzicht op een verwrochten metalen skyline, opgetrokken uit tien meter hoge nabootsingen van beroemde gebouwen zoals het Chrysler Building. Daarvoor een enorme, het publiek in twee verdelende catwalk, met in het midden een metershoge, door Hajime Sorayama ontworpen en duidelijk op de stille film ‘Metropolis’ geïnspireerde robot, en achteraan een niet minder indrukwekkende opblaasbare maan. Alles dat je zag, kon vuurspuwen én lasers in het rond schieten - en aan de prijzen van de merch te zien waren het niet eens sossen!

The Weeknd. Koning Boudewijnstadion Beeld Damon De Backer

De extase van het publiek verliep in drie fases. 1) Een lichte hartverzakking wanneer vijf minuten voor aanvang het op niets gebaseerde vermoeden rees dat de show zou kunnen beginnen - quod non. 2) Een 6,5 op de schaal van Richter wanneer in de coulissen Tesfayes in witte gewaden verklede dansers - hij had er voor de veiligheid een dertigtal mee - zich roerden. 3) Een collectieve beroerte wanneer eindelijk Abel Tesfaye zélf, weliswaar verscholen onder een blinkend MF Doom-masker, zich liet zien. (Het is al van Olivia Rodrigo in Vorst Nationaal geleden dat ik een publiek nog eens zóveel lawaai heb horen maken - inclusief dat van Harry Styles!)

Nu goed, hoe spectaculair ook, het eerste deel van de set bleek toch vooral zwóégen te zijn. Een zompig, dof geluid dreigde opener ‘Take My Breath’ te verstikken - het nummer gaat niet toevallig over wurgseks - en ‘Can’t Feel My Face’ werd zodanig overstemd door de beats dat het eentonig dreigde te worden. Ook in ‘How Do I Make You Love Me’ bleef Tesfayes stem van héél ver komen. Hij moest puffen en hijgen - niet te verwarren met het puffen en hijgen dat hij doet in de hilarische HBO-komedie ‘The Idol’ - om boven de geluidsbrij uit te komen. De backing track moest bergen verzetten, het publiek liet het niet aan (laat ons wel wezen) háár hart komen.

Af en toe was er al een sprankel van genialiteit, een moment dat écht beklijfde, zoals toen tijdens ‘The Hills’ dikke rookpluimen stegen uit de skyline op het podium, en de boel opeens in de fik vloog. En toch bleef ik met vragen zitten. Moest die liveband niet beter uit de verf komen? Waren er niet opvallend véél nummers die maar deels, en dan ook nog eens versneld werden gespeeld? En waarom weigerde Tesfayes prachtige stem, die zijn luxueus-decadente liedjes over coke-orgieën en auto-erotische verstikking normaal gezien moeiteloos verheft tot iets dat de poëzie benadert, écht in mijn vel te snijden?

En dan plots: het kantelpunt! Steeds betere vocale prestaties! Een setlist in hitsig crescendo! Eén spetterend hoogtepunt (drie keer raden welk nummer)! Valt het echt te verbazen dat voorspel niets voor The Weeknd is? Alles draaide voor ondergetekende totaal om toen Tesfaye zijn maker afzette - naast mij vielen er een paar flauw - én, als bij magisch toeval, de avondhemel tegelijkertijd opeens donkerpaars kleurde.

The Weeknd. Beeld Damon De Backer

Zonder masker klonk Tesfaye helder en luid, als de geweldige zanger die hij is. En zonder zonlicht ging de lichtshow van imposant naar overrompelend. De polsbandjes van de bezoekers lichtten op in verschillende kleuren (rood voor het gewéldige ‘Die for You’, blauw voor ‘Less Than Zero’) en toen ook nog eens de hemelsluizen opengingen - ‘voor het dramatisch effect,’ mompelde Moedertje Natuur, aandachtig toekijkend - ving elke laserstraal honderden naar beneden stortende druppels. Dát deed nu eens denken aan het neonverlichte regengordijn dat in ‘Blade Runner’ altijd boven het roestige Los Angeles hangt! Wanneer al die effecten, in de allersterkste momenten (‘Call Out My Name’, het Daft Punk-achtige ‘I Feel It Coming’) perfect sámenvielen, ontstond zoiets als pure magie.

Nergens was de magie sterker dan in ‘Save Your Tears’. Kelen werden voor weken schor geschreeuwd, heupen werden uit de kom geshaket, goddeloze gedachten waaiden door vrouwen- én mannenhoofden.

Góéie leading man ook, die Tesfaye, toch op de planken. ‘Als een sekteleider’, schreef ik bijna, maar ik hoef nu ook niet in elke zin aan ‘The Idol’ te herinneren.

En dan was er natuurlijk nog dat ene Meest Gestreamde Spotify-Nummer Aller Tijden. Als ‘Save Your Tears’ al een klein epos was, dan was ‘Blinding Lights’ de Odyssee. Een kwikzilveren hit, natuurlijk, maar in deze versie ook een mokerharde dreun, een opzwepend strijdlied, een verpletterende aanval op de zintuigen. Dat was het moment waarop je de volledige puzzel kon zien die Tesfaye altijd wilde leggen, niet alleen met deze liveshow, maar met het project The Weeknd (dat hij overigens weer eens van plan is ten grave te dragen). Práchtig plaatje was dat. Vlekkeloos einde.

Tijdens de autorit naar huis zag ik boven de oprit van de E19 lichtflitsen in het hemeldek, gevechten in de wolken. Moedertje Natuur was, toen ze daarstraks ongevraagd was langsgekomen, met stijgende verbazing blijven hangen, had zich vergaapt aan het spektakel van Abel Tesfaye, en dacht: ‘Dát moet ik ook eens proberen.’ Formeel: die bliksems zagen er enig uit, maar ze waren géén ‘Blinding Lights’.