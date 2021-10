Vrouw van Will Smith liet haar vagina chirurgisch verjongen: ‘Als die van een 16-jarige’

Krijgen ook geen korting op hun gas- en elektriciteitsfactuur:

Een gitaar van Johnny Ramone heeft op een veiling in Boston bijna 800.000 euro opgeleverd. Maak daar maar van: dé gitaar van Johnny Ramone. Er ging weliswaar nog een tweede exemplaar onder de hamer (opbrengst: 42.000 euro), maar dat was een back-upgitaar die dienstdeed als zijn favoriete Mosrite het liet afweten. Alleen: Johnny’s Mosrite Ventures II uit 1965 liet het nooit afweten TTT De gitaar heeft hij tussen 1977 en 1996 gebruikt tijdens bijna tweeduizend concerten en is te horen op vijftien Ramones-platen. Daniel Rey, een vriend van de band die de memorabilia verzamelde: ‘Als een gitaar de Ramones overleeft, weet je dat ze onverwoestbaar is. Dat ding speelt nog altijd als een droom’ TTT De Shure-microfoons die zanger Joey gebruikte voor het allerlaatste concert van de Ramones, op 6 augustus 1996 in The Palace in Hollywood, leverden op dezelfde veiling 12.000 euro op TTT Van de originele Ramones is niemand nog in leven: Joey stierf in 2001, bassist Dee Dee in 2002, Johnny in 2004 en drummer Tommy in 2014

Popster Grimes (33) en Tesla-baas Elon Musk (50) zijn een heel klein beetje uit elkaar. ‘Mijn werk voor SpaceX en Tesla speelt zich grotendeels in Texas en het buitenland af,’ aldus Musk, ‘terwijl zij voornamelijk in L.A. moet zijn. Maar we houden nog steeds erg veel van elkaar en blijven elkaar op regelmatige basis zien. Deze semibreuk geeft ons gewoon de kans om nog eens goed rond te vogelen’ TTT Dat laatste heb ik volgens mij zelf verzonnen TTT Gevraagd naar hoe het nu verder moet, grapte Grimes: ‘Ik ga één van de manen van Jupiter koloniseren en er een lesbische commune beginnen’, knipogend naar de joint venture van Musk met NASA, die moet onderzoeken of leven op de Jupitermaan Europa mogelijk is TTT Lil Nas X heeft in ‘Live Lounge’ op BBC Radio 1 ‘Jolene’ van Dolly Parton gecoverd, en kreeg daarvoor lof van… Dolly Parton. De 75-jarige zangeres meldde op Instagram: ‘Iemand vertelde me dat Lil Nas X een cover van ‘Jolene’ had gespeeld. Ik ben meteen gaan luisteren. It’s really, really good’ TTT Lil Nas X reageerde kort en bondig: ‘HOLY S**T’ TTT Enigszins daarbij aansluitend: Billie Eilish heeft toegegeven dat de covershoot die ze voor Vogue heeft gedaan, en waarvoor ze haar baggy streetwear inruilde voor een strak zittend korset, haar honderdduizend volgers op de sociale media heeft gekost. ‘Honderdduizend volgers, door een stel borsten? Mensen zijn blijkbaar bang van grote borsten’

In de categorie ‘Het moet niet altijd over tetten gaan’: Jada Pinkett Smith en haar dochter Willow (de echtgenote en de dochter van Will ‘er mag al eens gelachen worden’ Smith) hebben in een interview toegegeven dat ze allebei een kontlift hebben overwogen TTT Voor de kenners: Brazilian butt lifts. Willow (20) trok uiteindelijk naar de gym en bouwde er zelf één TTT Van Jada is genoegzaam bekend dat ze in het verleden al meermaals van plastische chirurgie gebruik heeft maakt. ‘Ik heb botox laten spuiten, in die mate dat het bijna een verslaving begon te worden’ TTT Ze bekende tot slot dat ze een paar jaar geleden haar vagina chirurgisch heeft laten verjongen. ‘Mijn yoni ziet er nu uit als die van een 16-jarige, de buitenkant lijkt nu op een mooie, kleine perzik.’ Terwijl iedereen weet: het is de binnenkant die telt