‘Waarom de kans niet grijpen om een heel coole girlband op te richten? Boybands zijn er al genoeg: Bazart, dEUS...’

‘Music is not a competition, but BLUAI are winning somehow’ staat te lezen op de website van platenfirma Unday. Een understatement. In het eerste jaar van hun bestaan wonnen ze de Antwerpse finale van het podium- en kansenparcours Sound Track, waren ze één van de drie laureaten van StuBru’s De Nieuwe Lichting en mochten ze het goud in Humo’s Rock Rally om de hals hangen. Samen kunnen ze zo goed als alles. Met de debuut-ep ‘Junkyard’ onder de arm is BLUAI stellig: ‘Tot nog toe waren we een naïeve babyband. Nu moeten we het waarmaken.’

Frontvrouw Catherine Smet (25) studeerde film, televisie en fotografie. Bassiste Caitlin Talbut (28) volgt een opleiding kleinkunst aan het conservatorium van Antwerpen. Drumster Mo Govaerts (23) heeft een diploma muziekmanagement aan de hogeschool PXL op zak, gitariste Amina Parago (21) heeft aan diezelfde PXL net een opleiding in songschrijven aangevat. Dat ze samen ook bloedmooie muziek kunnen maken, wisten we al. Nieuw bewijsmateriaal vormt ‘Junkyard’, een zes songs tellende ep opgenomen onder auspiciën van Bert Vliegen, frontman van Teen Creeps en bassist bij Whispering Sons.

HUMO Laten we beginnen bij het begin: hoe heeft muziek bij jullie zijn intrede gedaan?

CATHERINE SMET «Rond mijn 14de, 15de ben ik liedjes beginnen te schrijven. Omdat ik gigantische plankenkoorts had, durfde ik daar niet mee naar buiten te komen. Maar ik zette weleens wat dingen op SoundCloud, en daar heeft iemand me ontdekt: ik werd gevraagd om in Heist-op-den-Berg in het voorprogramma te spelen van Meskerem Mees. Een concert dat door corona almaar werd uitgesteld, waardoor ik telkens zowel opgelucht als teleurgesteld was. Op de dag dat het echt doorging, was ik op van de zenuwen. Maar het was geen ramp, en ik had de smaak te pakken. Niet veel later stond ik op Theater Aan Zee.»

AMINA PARAGO «Ik ben gitaar beginnen te spelen op mijn 10de. Op mijn 12de ben ik er weer mee gestopt: ik volgde lessen klassieke gitaar, maar wilde veel liever elektrisch spelen. Op mijn 17de heb ik samen met mijn vriend een busje omgebouwd en zijn we door Europa gaan reizen. We leefden van wat we verdienden door op straat te spelen. Toen heb ik ingezien dat ik echt iets met muziek wilde doen.

»Vervolgens ben ik een jaar ziek geweest: botkanker in mijn knie. Ik heb een zware operatie ondergaan, in november vorig jaar is de behandeling geëindigd. Pas in maart kon ik weer wandelen. Eind maart heb ik BLUAI leren kennen, en in april vond mijn eerste show met de groep plaats.»

SMET «De timing had beter gekund: ‘Kan iemand mijn versterker dragen?’ (lacht)»

PARAGO «Ik had nul ervaring op het podium. Op straat spelen is totaal anders, hè. De eerste week dat ik met BLUAI optrad, was ik ziek van de angst.»

MO GOVAERTS «Die week heb jij – na drie repetities – vier shows gespeeld. Twee op zaterdag, en op zondag was er de Rock Rally-finale in de AB.»

ZWARE SCHOENEN

HUMO Ben je genezen verklaard, Amina?

PARAGO «Ja. Ik had geen uitzaaiingen. Ik zou een chemotraject volgen, maar daar reageerde ik zo slecht op dat ze na twee chemo’s mijn operatie hebben vervroegd.»

HUMO Hoe was je erachter gekomen dat je kanker had?

PARAGO «Ik had heel veel pijn in mijn knie. Drie keer ben ik ermee naar de huisarts geweest, drie keer stuurde die me naar huis met een zalfje: ‘Het is een ontsteking. Je schoenen zijn te zwaar.’ (lachje)

»Omdat ik niet kon slapen van de pijn, ben ik zelf beginnen te googelen. Ik las dat ’s nachts pijn hebben kan wijzen op kanker, en raakte in paniek. Mijn moeder dacht dat ik overdreef, maar is toch met me naar de spoed gereden. Daar hebben ze een foto gemaakt, waarop ze meteen zagen dat het niet goed was. In juni was dat, terwijl ik al in januari met pijn rondliep.»

HUMO Zal het hier qua sterke verhalen crescendo gaan, Caitlin?

CAITLIN TALBUT (lacht) «Mijn verhaal is iets saaier. Ik ben op mijn 17de beginnen te spelen op de gitaar van mijn zus. Ik schreef wat liedjes en ging daarmee spelen in cafeetjes, maar verder had ik geen plannen.

»Ik ben kleinkunst gaan studeren aan het conservatorium van Antwerpen, waar ik op een dag een basgitaar in handen kreeg. Dat vond ik meteen extreem cool. Ik besefte weer hoe graag ik met muziek bezig was.

»Een paar maanden later kreeg ik een bericht van Cath: ze zocht een bassist. Twee weken later hebben we voor het eerst gerepeteerd.»

SMET «En dat was meteen raak.»

HUMO Mo, hoe is het voor jou begonnen?

GOVAERTS «Ook ik ben begonnen op gitaar – van oorsprong zijn we alle vier gitaristen. Maar toen ik in het tweede jaar van de middelbare school zat, werd er een workshop aangeboden: Rock ‘n Roll for Girls. Alleen meisjes mochten zich inschrijven. Een kamp in een oud pakhuis in Deurne, zes weken lang, geleid door Annelies Van Dinter van Echo Beatty. Haar filosofie was: ‘Als je gitaar speelt, mag je allesbehalve gitaar spelen.’ Tegen mij zei ze: ‘Jij ziet eruit als een drummer.’ Ik had nog nooit achter een drumstel gezeten, maar ze gaf me een paar stokken, leerde me een beat – en ik was vertrokken. Ik heb mijn gitaar uit het raam gegooid, al mijn spaarcenten letterlijk in een zak gestopt, en daarmee ben ik naar de muziekwinkel getrokken: ‘Welk drumstel kan ik hiervoor kopen?’

»Maandenlang ben ik die ene beat blijven spelen, tot mijn moeder zei: ‘Misschien ga je beter naar de drumles.’ (lacht) Ik heb les gekregen van de drummers van Selah Sue en K’s Choice, en ben terechtgekomen bij Antoni Foscez, de drummer van onder meer Go March, die me vertelde over de muziekschool in Hasselt. Daar heb ik muziekmanagement gestudeerd – de businesskant trok me enorm aan – en muziektechniek. Ik me nooit een muzikant gevoeld, heb voor mezelf altijd meer een rol in het kader gezien. Iemand helpen, ideeën omzetten in iets tastbaars: daar voel ik me veel comfortabeler bij.»

SMET «Je vindt het nog altijd moeilijk om te zeggen: ‘Ik ben muzikant.’»

GOVAERTS «Ja, ik had nooit gedacht dat ik in een groep zou spelen. Dat wat ik doe verder zou raken dan mijn slaapkamer. Maar ik vind het nu wel cool om van beide werelden te kunnen proeven. Als we met BLUAI in de studio zijn, ben ik daar niet alleen als muzikant. Ik ben ook aan het meekijken over de schouder van de producer. En als de manager komt luisteren, bekijk ik de dingen mee vanuit managersperspectief. Ik vind het allemaal superinteressant, en ik heb niet het gevoel dat ik moet kiezen.»

'Jonge meisjes die ons bezig hebben gezien, willen vaak een groepje beginnen.' (Foto: Catherine Smet tijdens de finale van Humo's Rock Rally 2022.) Beeld Koen Keppens

AUTODIDACTEN

HUMO Cath, aanvankelijk speelde jij solo.

SMET «Aan Sound Track hebben we al meegedaan met band, maar daarvoor heb ik een zomer alleen gespeeld, weliswaar met Ilayda (Cicek alias ILA, de voorganger van Amina Parago, red.) op gitaar.»

HUMO Haar had je via Tinder leren kennen?

SMET «Klopt.»

HUMO Gebeurt het vaak dat mensen hun toevlucht nemen tot Tinder om muzikanten te vinden?

SMET (lacht) «Niet bij mijn weten. Nee, Ilayda is mijn lief geweest. En van het één kwam het ander. Na optredens kreeg ik vaak de opmerking: ‘Zou het niet nóg toffer zijn met bas en drums?’ Uiteindelijk heb ik dan maar beslist een band te vormen. Mo kende ik van online. Amai, dat klinkt raar: ‘van online’.»

GOVAERTS «We waren gewoon Facebook-vrienden.»

SMET «Ik wist dat jij drumde, en dat je techniek volgde. Toen ik voor het eerst meedeed aan De Nieuwe Lichting – een jaar voor we gewonnen hebben – heb je me een berichtje gestuurd: of je een liedje van mij mocht opnemen.»

GOVAERTS «Ik was een keigrote fan.»

SMET «Door corona is daar toen niks van gekomen, maar later heb ik je gevraagd om te drummen op de eerste single, ‘Lady’.

»Ik vind het nog altijd sterk dat ik met mijn beperkte muzikale netwerk toch drie vrouwen heb gevonden om mee samen te spelen. Het was mijn manager Benjamin ‘Benji’ Beutels die zei: ‘Caitlin is keicool. Ze kan alles spelen – gitaar, bas – en ze zingt nog ook.’

»En dan Ilayda: hoe groot was de kans dat net zij, die ook De Nieuwe Lichting van Studio Brussel had gewonnen, in mijn band zou zitten? Het was moeilijk om haar te vervangen: we vonden geen vrouw die gitaar speelde, tijd had én van ons niveau was. Wij zijn alle drie behoorlijke autodidacten en technisch niet bijzonder onderlegd. Bij ons werkt het niet wanneer iemand in het midden van een nummer plots zegt: ‘Huh? Waarom een do kruis?!’»

GOVAERTS «Of een akkoord in een bepaalde toonaard past: we don’t care. Voor ons is het belangrijker dat iets goed klinkt. Dat we het vóélen.»

SMET «Uiteindelijk is Amina op ons pad gekomen. Net op tijd.»

TALBUT «Iedereen die we hadden gevraagd, had gezegd: ‘Ça va. Ik zou misschien wel wat tijd kunnen vrijmaken.’ Amina was meteen filmpjes aan het sturen: ‘Ik kan dit, en dit, en dit kan ik ook nog!’ (lacht)»

SMET «‘En ik heb altijd tijd. Al-tijd!’ (lacht) Het filmpje waarin ze meespeelde met ‘Lady’ gaf de doorslag.»

GOVAERTS «Wij, alle drie tegelijk: ‘Ja dat is ze! Welkom in ons team!’»

SMET «Ze was lief, cute, én ze kon spelen.»

HET ETIKET

HUMO Over naar de belangrijkste aller muziekwedstrijden: Humo’s Rock Rally. Dachten jullie dat jullie gingen winnen?

GOVAERTS, PARAGO, SMET en TALBUT (in koor) «Nee!»

TALBUT «Ik dacht: dat gaan ze niet toelaten, nu we De Nieuwe Lichting al hebben gewonnen.»

GOVAERTS «We wilden gewoon spelen, en de Rock Rally was weer een kans om dat te doen. Het was wel een behoorlijk hobbelig parcours.»

TALBUT «Het was verschrikkelijk. Tijdens de preselectie kon ik mezelf niet horen. Achteraf bleek dat ik keivals had staan zingen.»

GOVAERTS «En dan de gitaarkabel van Ilayda die kapot was.»

TALBUT «We werden ook nog eens gevolgd door een team van ‘Iedereen beroemd’. Superstresserend.»

GOVAERTS «‘Kunnen jullie die auto nóg eens uitladen?’ (lacht) Echt gebeurd!»

SMET «En in de halve finale waren we maar met z’n drieën, omdat Ilayda een zware keelontsteking had.»

HUMO Tijdens de finale moeten jullie toch een podiumplaats in het vizier hebben gehad, gezien de lovende kritieken na de preselectie en de halve finale.

GOVAERTS «We hadden die avond ook naar de andere bands gekeken, hè. Ik was vooral onder de indruk van Coline & Toitoine.»

TALBUT (knikt) «Die vond ik ook heel goed.»

GOVAERTS «Dat er die avond weinig vrouwen op het podium stonden, had er ook mee te maken. Als je ons wegdacht, bleven alleen Yacid en Coline over.»

TALBUT «Yacid: hoe goed was dát?!»

Catherine Smet: 'Voor sommige nieuwe songs heb ik alle partijen geschreven, waarna de anderen ze gewoon hebben nagespeeld. Maar ik vind het almaar meer een verademing om het uit handen te geven.' Beeld Koen Keppens

HUMO Jullie maken er een punt van alleen vrouwen in de groep toe te laten. Waarom?

SMET «Alleen al omdat BLUAI op die Rock Rally-finale voor 80 procent van de vrouwelijke deelnemers zorgde. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de muziek. Dat we er hier nu opnieuw over zitten te praten, bewijst al dat er een probleem is.»

GOVAERTS «Er zijn genoeg goeie vrouwen in de muziek – waarom de kans niet grijpen om een heel coole girlband op te richten? Boybands zijn er al genoeg. Bazart, dEUS: dat zijn allemaal boybands, hè. Ze worden zo niet gezien, maar ze zijn het wel.»

SMET «Er zijn mensen die zeggen: ‘Je gebruikt het etiket ‘girlband’ om jezelf te promoten. Je maakt er iets speciaals van.’»

GOVAERTS «Van een girlband iets speciaals maken: dat willen wij net níét. Een girlband zou iets heel normaals moeten zijn. Dat wij ons zo noemen, is blijkbaar een statement. En dan kun je het maar beter omarmen en er een positieve draai aan geven.»

SMET «Jonge meisjes die ons bezig hebben gezien, willen vaak een groepje beginnen. In Trix geven we bijvoorbeeld een workshop, Start Your Band, waarna veel meisjes ons komen zeggen: ‘We gaan hiermee door. Dit is gewoon te leuk.’»

GOVAERTS «Hoe kun je weten of muziek iets voor jou is als je niemand het ziet doen die op jou lijkt? Amina is net begonnen aan PXL. Hoeveel vrouwen zitten er in jouw jaar?»

PARAGO «Het is schrijnend.»

GOVAERTS «In de opleiding muziektechniek was ik het eerste meisje in tien jaar. Tien jaar!»

SMET «Op festivals worden we soms op een grappige manier in de line-up gezet. Tussen allemaal harde rockbands bijvoorbeeld, allemaal mannen. Dan weet je: ze willen hun vrouwenpercentage optrekken.»

GOVAERTS «We letten daar ook altijd op: op een affiche hebben we altijd meteen gezien hoeveel vrouwen ertussen zitten.»

HUMO In jullie entourage zitten wel mannen. Was het een bewuste keuze om de lijn niet door te trekken?

GOVAERTS «Nee, dat is gewoon zo gelopen. De mannen om ons heen – manager Benji, producer Bert Vliegen – zijn mee met onze visie, en verder zijn ze gewoon heel goed in wat ze doen. We gaan heus niet tegen Benji zeggen: ‘Sorry, maar we hebben een vrouw gevonden om je te vervangen.’ Er is niks mis met mannen, hè. Mannen zijn cool, we zijn equal – dat is het hele punt.»

VISUEEL OP PUNT

HUMO Ik grap weleens dat ik de selectie voor Humo’s Rock Rally zou kunnen maken op basis van de foto die de kandidaten bij hun demo voegen. Ik kan me die van jou nog goed voor de geest halen, Cath: een nagenoeg perfecte slackerselfie in wat me je slaapkamer leek. Komt je visuele opleiding op die momenten goed van pas?

SMET «Het was inderdaad in mijn slaapkamer, en ik had geen broek aan (lacht). Voor alle duidelijkheid: ik droeg op die foto wel een lang T-shirt. Gemaakt tijdens de coronacrisis, het was een redelijk juiste weerspiegeling van de toestand. Heel simpel: this is me.

»Onze officiële groepsfoto is er een beetje op gebaseerd: genomen met de zelfontspanner op een stapel boeken. Het visuele speelt een belangrijke rol in wat we doen, het moet op punt staan.»

GOVAERTS «Het is goed dat Cath die achtergrond heeft, en dat ze een netwerk heeft dat ze kan aanspreken. Voor de videoclip heeft ze bijvoorbeeld een pool samengesteld van mensen die haar ideeën in iets tastbaars konden omzetten.»

SMET «Het was wel moeilijk om dat los te laten.»

HUMO Ik had begrepen dat je het songschrijven ook steeds meer uit handen aan het geven bent.

PARAGO «De arrangementen maken we samen, maar de songs komen toch nog altijd van Cath.»

SMET «Voor sommige songs – zoals ‘Dime Store’ – heb ik alle partijen geschreven, waarna zij ze gewoon hebben nagespeeld. Maar ik vind het almaar meer een verademing om het uit handen te geven. Iedereen in de groep heeft een andere muzikale achtergrond, waardoor een interessante wisselwerking ontstaat. Amina is into singer-songwriters, Caitlin zal meer elektronisch gaan, en Mo is meer een indie girl.»

GOVAERTS «Wij zijn gewoon hetzelfde (lacht).»

SMET «Ja, maar jij houdt toch ook van… (Fluisterend) Twenty One Pilots.»

GOVAERTS (verontwaardigd) «Vroeger! Dat mag niet in het artikel! (lacht) Noem dan tenminste Pinegrove.»

SMET «Oké, Pinegrove dan.»

GOVAERTS «Ik ben de allergrootste Pinegrove-fan. Als ik er alles van zou kunnen rippen, zou ik het doen. Maar dat mag niet (lacht).»

PARAGO «Het is echt gek hoe goed wij elkaar aanvullen. En we staan open voor elk idee. Als iemand het niet tof vindt, wordt dat ook gezegd.»

TALBUT «We voelen ons gewoon comfortabel bij elkaar, waardoor we dingen durven uit te proberen. Dat overkomt me niet gauw.»

HUMO Op de ep speel jij nog niet mee, Amina.

PARAGO «Nee, hij is opgenomen in januari en ik ben er pas sinds april bij. Maar mijn kop staat wel op de hoes (lacht).»

SMET «Je speelt die nummers elke show mee, hè. Het is niet meer dan normaal dat je mee op de hoes staat.»

GOVAERTS «Telkens wanneer we de ep live spelen, maken we hem als het ware opnieuw. Ik kan me die plaat al niet meer voorstellen zonder dat jij die partijen speelt.»

TALBUT «Zonder uiteraard afbreuk te doen aan wat Ilayda op de ep heeft gedaan, laat dat duidelijk zijn.»

HUMO Waarom is Ilayda eigenlijk uit de groep gestapt?

TALBUT «Agenda’s.»

SMET «Na De Nieuwe Lichting vielen ILA en BLUAI voor haar niet meer te combineren.»

HUMO Bij Humo hadden wij een andere theorie: in de preselectie worstelde Ilayda met een kapotte gitaarkabel, in de halve finale had ze zogezegd een keelontsteking én speelde BLUAI ‘Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored’ van Ariana Grande, en in de finale was ze er niet meer bij.

GOVAERTS, PARAGO, SMET, TALBUT (hilariteit)

TALBUT «Daar hebben wij dus totaal niet over nagedacht.»

SMET «We vonden dat nummer van Ariana Grande gewoon mooi.»

TALBUT «Het stond vaak op in de auto, op weg naar en van concerten.»

SMET «Grappig dat jullie dat zo geïnterpreteerd hebben. Nee, Ilayda had echt een keelontsteking. En tussen ons was het al heel lang uit (lacht).»

'Het is echt gek hoe goed wij elkaar aanvullen. En we staan ook open voor elk idee. Als iemand het niet tof vindt, wordt dat ook gezegd.' Beeld Koen Keppens

LEGAAL AANWEZIG

HUMO Wat waren jullie hoogtepunten tijdens de festivalzomer van 2022?

GOVAERTS «Toen we op twee grote festivals in één dag speelden, Rock Herk en Boomtown, voelde ik me echt een rockster. ‘Dat bandje? Dat is nog van daarnet.’ (lacht) Ik heb daar onwaarschijnlijk van genoten.»

PARAGO «Voor mij was het toch Pukkelpop.»

SMET «Ik vond het vooral vet om de achterkant van zo’n festival te zien. Artist village? They weren’t kidding.»

GOVAERTS «Dat is dus echt met straten en zo, hè.»

PARAGO «En een kapper.»

TALBUT «Op Pukkelpop zijn we allemaal naar de kapper geweest.»

HUMO Voor het optreden?

TALBUT «Erna. Er zijn grenzen aan risico’s nemen (lacht).»

SMET «Ik weet nog dat ik de kleedkamerdeur van Selah Sue zag openstaan en dacht: oh my God, dadelijk zal zij daar verschijnen (lacht).»

GOVAERTS «Ik was starstruck toen ik de muzikanten van King Hannah zag.»

SMET (enthousiast) «Ja, King Hannah! ‘Zou ik een handtekening gaan vragen?’ vroeg ik. Waarop de rest: ‘Nee!’ (lacht)»

PARAGO «Ik had het bij de zanger van Nothing But Thieves. Hij kwam voorbijgewandeld en lachte naar mij. Ik bloosde als een bakvis.»

GOVAERTS «Wat ik misschien nog leuker vind, is in zo’n backstage vrienden tegenkomen, mensen met wie ik heb gestudeerd. ‘Wat doe jij hier?’ – ‘Ik ben nu tourmanager van Tsar B.’ – ‘Waaah!’ Zo ben ik op Pukkelpop Hanne Smets van The Haunted Youth tegenkomen: ‘Hoe zot! Wij zijn hier allebei legaal!’ (lacht)»

HUMO What’s next?

GOVAERTS «Een releasetournee met de ep. Dat is heel spannend. Als support act hebben we al coole dingen kunnen doen, maar nu zullen mensen voor het eerst een ticket kopen voor óns.»

SMET «We schaven nu aan onze liveset. Tot nog toe waren we een naïeve babyband, maar nu moeten we het waarmaken. We staan niet meer op een concours waar je charmant nonchalant kunt staan doen: ‘Mijn kabel is kapot. Sorry!’»

HUMO Zien jullie dat puur muzikaal, of denken jullie ook aan een upgrade van pakweg de lichtshow of de podiumoutfits?

TALBUT «Daar zijn we nog niet echt mee bezig geweest, omdat we zoveel gespeeld hebben, maar we zijn het wel van plan, ja. Level up.»

HUMO Wat hadden jullie, tot slot, niet verwacht toen jullie aan dit avontuur begonnen?

SMET «Dat je je vrienden gaat verwaarlozen omdat de groep zoveel tijd in beslag neemt.»

GOVAERTS «Dat de minder goeie dingen even overweldigend zijn als de goeie. Ik heb het afgelopen jaar ontzettend veel van mijn bucketlist kunnen schrappen, heb ontelbaar veel geweldige mensen leren kennen, en toch was het… heavy. Daarom ben ik blij dat ik de anderen naast mij had, dat ik me aan hen kon vasthouden. En af en toe kon vragen: ‘Zijn jullie ook bang? Zijn jullie ook zo moe?’»

TALBUT «Het blijft hard werken. Maar het is een droom die uitkomt.»

‘Junkyard’ verschijnt op 28 oktober bij Unday.

Bluai - 'Junkyard' Beeld rv

BLUAI speelt o.a. op 16/11 in Charlatan, op 30/11 in Trix en op 4/12 in Ancienne Belgique, Brussel.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: