Waarom deze foto van Madonna zoveel ophef veroorzaakt

Moppen over Bart De Pauw met zes maand uitgesteld

De zo al verreikende invloed van Adele begint een schrikbarende omvang aan te nemen nu ze, na beslag gelegd te hebben op vinylfabrieken wereldwijd, Spotify ook zover heeft gekregen dat ze hun shuffle-functie verwijderen TTT Adele is van mening dat de nummers van een plaat beluisterd moeten worden zoals de artiest ze heeft gerangschikt, en wilde niet dat de songs op ‘30’ in willekeurige volgorde zouden worden gedegusteerd. Geen idee over welk compromitterend materiaal Adele beschikt, maar de kaderleden van Spotify hadden blijkbaar oren naar haar uitleg en lieten de shuffle-functie zonder al te veel gemopper weghalen TTT Adele heeft natuurlijk een punt. Alleen grappig dat het gemaakt wordt door iemand die om de vijf jaar een plaat uitbrengt vol nummers over haar ex, en dan zegt: ‘Nee, zó luisteren! Ze vertellen een verháál!’ TTT We zijn nog niet klaar met Adele, want ze heeft er ook indirect voor gezorgd dat een reporter van de Australische omroep Channel 7 op non-actief werd gezet TTT Toen journalist Matt Doran tijdens zijn interview met Adele toegaf dat hij haar nieuwe plaat nog niet gehoord had, schoot dat namelijk in het verkeerde keelgat bij haar platenmaatschappij, die de zender prompt verbood het gesprek uit te zenden. Beetje sneu, want Channel 7 had maar liefst een miljoen Australische dollar betaald, zo’n 650.000 euro, voor hun interview met Adele en de uitzendrechten van haar interview met Oprah TTT Ja, onze broek is ook net in tweeën gevallen, maar geen idee wat het ’m precies deed: dat platenmaatschappijen blijkbaar zenders kunnen verhinderen om afgenomen interviews uit te zenden, of dat je als journalist tegenwoordig al diverse organen moet verkopen wil je Adele nog te spreken krijgen

Ons filmpje van de week valt misschien licht uit vergeleken met dat van vorige week, waarin de frontvrouw van Brass Against de bovenlip van een fan verwarde met een toiletbril – het overkomt de besten – maar het leent zich niettemin uitstekend om er een sonore, in succulent Spaans voortgebrachte ‘qué?!’ bij uit te brengen TTT We hebben het dan over de liveversie van ‘Buzzcut Season’ die Lorde onlangs bracht op een gala-avond van het Guggenheim in New York. Tijdens het nummer was Lorde, naast zingen, immers ook druk in de weer met het pellen van een mandarijn. Vitamine C-tekorten: iederéén is er vatbaar voor. En daarbij, het is er nu eenmaal het seizoen voor TTT In de zomer pelt Lorde dan ook druiven op het podium

VIDEO: Lorde performs 'Buzzcut Season' WHILE SHE PEELS FRUIT (tangerine? mandarin?). Guggenheim International Gala in NY on Wednesday night. Longest snippet from this acoustic version so far [📹: goldinroman IG] 🍊 pic.twitter.com/ZmrjpDU2WF — Lorde fix 🥀 (@Lorde_fix_media) 19 november 2021

Iedereen is nog eens kwaad op Madonna. Dát was weer even geleden TTT In een foto die Madonna deelde op Instagram, genomen achter de schermen van een recente fotoshoot, poseert ze immers met een mes tegen de keel. ‘Maakt een lachertje van geweld tegen vrouwen,’ klonk het her en der, terwijl anderen dan weer vielen over de tekst eronder waarin Madge alle medewerkers aan de fotosessie bedankte – ‘vooral zij die zich onbetaald urenlang hebben ingezet voor mij’. Dé vraag: waarom betaalt Madonna, met zakken zo diep dat ze méérdere interviews met Adele kan boeken, haar medewerkers gewoon niet? TTT Eén mogelijk antwoord: omdat Madonna assisteren dezer dagen wellicht valt onder liefdadigheidswerk. Monumentenzorg is dan ook belangrijk TTT Vooral als ze al aan het afbrokkelen zijn TTT Voor wie van plan was deze pagina achterstevoren te lezen: zó zijn we niet getrouwd, vriend. Vooraan beginnen! Er is wérk geslopen in deze volgorde