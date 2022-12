Waarom ‘Mr Morale & The Big Steppers’ van Kendrick Lamar de derde beste plaat van 2022 is: Kroniek van een glorieuze teleurstelling

In de aanloop naar ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, de dubbelaar die Kendrick Lamar in mei loste, waren al hiphopkleppers van Vince Staples, Pusha T en Denzel Curry verschenen: respectievelijk goed, goed en heel goed. Maar ‘Mr Morale’ was andere koek. Tijdens onze beluistering volgde de ene ‘What the fuck?!’ op de andere. In ons Pages-document vonden we achteraf, en met een ijl hoofd, slechts deze spaarzame, raadselachtige notities terug: ‘nogal heavy geruzie’ en ‘aan het eind genadeloos onthullend’.

In onze zoektocht naar meer uitleg staat de indrukwekkende vinylplaat thuis ondertussen frontaal opgesteld. Lamar met de doornenkroon van Jezus, zijn dochter in zijn handen en een pistool achter de broeksriem op zijn rug. Whitney Alford, zijn verloofde, ligt op bed en geeft hun zoon de borst.

De plot van deze 70 minuten en 4 plaatkanten? Kendrick Lamar drinkt en rookt nooit en blijft meestal ook van de eclairs en de mayonaise af, maar hij biecht thuis wel een seksverslaving op. ‘Ga in therapie,’ antwoordt zijn verloofde. Hij wil niet: ‘Real nigga need no therapy, fuck you talkin’ about?’ Hij vlucht in excuses. Waarom hij blanke vrouwen neukte? Misschien omdat zijn voorouders met wraakgedachten meekeken. Of zou hij gewoon racistisch zijn? Hij draait om de hete brij heen.

Lamar maakt de verwarring groter door de voor verkrachting veroordeelde rapper Kodak Black een hele strofe van de trap banger ‘Silent Hill’ te geven, en verderop te zeggen dat hij zich meer met hém verwant voelt dan met Black Lives Matter-activisten.

Wie of wat is Mr. Morale? Waar wil Lamar naartoe? Waarom is hij zes maand later nog altijd niet gecanceld? De vragen blijven, de rook om zijn hoofd even dik. Maar zijn mega-tournee (op 28 oktober landde hij in het Sportpaleis) maakte op zijn minst dit duidelijk: Lamar is één van ‘s moments raarste megasterren. Kunstenaar, kwistenbiebel, rasperformer en Pulitzerprijzenpakker in één - maar een messias is hij niet en hij wil dat ook niet zijn. ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ is een trauma-opera, maar tegelijk veel meer.

Beeld rv

De singles van ‘Mr. Morale’ waren minder succesvol dan destijds pakweg ‘King Kunta’ en ‘HUMBLE.’. De plaat kreeg minder weerklank. Is King Kenny minder relevant geworden? Aan onze hoela en - als u ons toestaat - meteen ook de uwe. De plaat heeft genoeg diepte om heel lang te kunnen bezinken. Vandaag klinkt ‘Mr. Morale’, voor wie is blijven luisteren, als één van de meer voldragen hiphopwerkstukken van het lopende decennium - het past dus niet slecht in het rijtje van wat qua Kendrick voorafging.

‘Mother I Sober’ gaat trouwens over Lamars moeder, die hem altijd vroeg of zijn oudere neef hem had misbruikt. Lamar zei steeds nee, omdat dat zo was. Zij bleek zelf ooit misbruikt te zijn. Je hoort ’m zenuwachtig worden, zijn notitieboekje volschrijven, zijn stem verheffen. Beth Gibbons van Portishead is het geweldige koor van één vrouw. Als de bedrading tussen uw traanklieren en hersenen bij deze track niet begint te gloeien: zoek hulp.

Kendrick Lamar stelt zelden teleur als songwriter, misschien net omdat hij in zijn teksten al aan de lopende band teleurstelt: veel hiphopliefhebbers verwachten een held, maar op de langere termijn is niemand geïnteresseerd in de perfecte mens. Kendrick zet zichzelf voortdurend voor lul, en dat intrigeert - vooral omdat hij er tunes bij weet te schrijven die afwisselend catchy, intens, bovengemiddeld dreigend en zo, zo goed zijn. Het is eigenlijk een wonder dat Kendrick dit jaar op de derde plaats in deze lijst strandt.

Ontdek morgen wat de tweede beste plaat van 2022 is. De volledige lijst van de beste platen van 2022 lees je donderdag op Humo.be

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: