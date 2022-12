Waarom u nu naar ‘The Chronic’ van Dr. Dre moet luisteren

‘The Chronic’, de klassieker der hiphopklassiekers van Dr. Dre, is vandaag 30 jaar oud. De plaat uit 1992 was een invloedrijk meesterwerk, een muzikale mijlpaal, een vakkundig geplaatst mes in de rug van Dr. Dre’s vijanden én een springplank voor zijn vrienden, onder wie Snoop Doggy Dogg en Warren G. U moest al aan het luisteren zijn!

Het was april 1991 en Dr. Dre was N.W.A beu. Hij had geschitterd als producer en beatbakker van Niggaz Wit Attitudes, het hiphopcollectief met Eazy-E en Ice Cube in de gelederen, en in een mum van tijd was N.W.A al even beroemd als berucht geworden. Met hun debuut ‘Straight Outta Compton’ uit 1988 had het collectief gangstarap op de kaart gezet en tegelijk de aandacht van de FBI getrokken. De Gevaarlijkste Groep ter Wereld werden en worden ze nog steeds genoemd. De loyaliteit tussen de verschillende leden was echter van korte duur. Zoals The Brains zongen in 1978: ‘Money, money changes everything.’ Ice Cube verliet de groep. Dr. Dre wilde ook zijn eigen weg inslaan, maar Eazy-E, tevens zijn labelbaas, hield hem aan zijn contract.

Dr. Dre vroeg hulp aan Suge Knight, een bodyguard met ambities. Suge regelde een meeting met Eazy-E, liet hem omsingelen door een groepje mannen met honkbalknuppels én een bloeddorstige pitbull en dwong hem Dr. Dre vrij te laten van alle contractuele verplichtingen. ‘In het geval je nog twijfelt: we weten je moeder wonen,’ dreigde Suge, en Eazy-E maakte de nodige papieren in orde. Dr. Dre was vrij, tekende bij Death Row Records, het splinternieuwe label van Suge, en begon aan de opnames van zijn debuutplaat.

Dr. Dre had op een goudader gebotst tijdens de productie van N.W.A’s tweede en laatste plaat ‘Niggaz4Life’ uit 1991. Daar staat ‘Alwayz into Somethin’’ op, een track met een zonovergoten beat, funky gitaren, een rollende baslijn, soulvolle trompetten en een sample van James Brown. Het geluid was geïnspireerd op de funk van George Clinton. Het was verfrissend, het was verslavend, het was nieuw. Dre diepte die typerende sound verder uit en zette zo met zijn debuutplaat ‘The Chronic’ alwéér een genre op de kaart: G-funk.

The Cronic Beeld Amazon

‘The Chronic’ is G-funk op z’n best. Wie goed oplet, telt vijf verschillende samples van George Clinton en zijn groepen Funkadelic en Parliament in ‘Fuck wit Dre Day’, een hitsingle, een diss track en een mission statement in één. Dre vindt op één of andere manier de ideale balans tussen laidback en vlijmscherp in ‘Let Me Ride’. Minder bekend maar al even knap: ‘Lil’ Ghetto Boy’, stoer én melancholisch, met een perfect geplaatste sample van Donny Hathaway. En natuurlijk is daar het weergaloze ‘Nuthin’ but a ‘G’ Thang’. ‘Perfection is perfected,’ slaat Snoop Dogg al rappend nagels met koppen.

Dr. Dre is – net zoals Kanye West – geen mc die in zijn eentje een plaat kan volrappen en hij wéét dat. Hij rekent daarom veelvuldig op de hulp van Nate Dogg, Warren G en bovenal Snoop Doggy Dogg. Snoop werd een ster dankzij ‘The Chronic’. Zijn inventieve rijmschema’s en zijn karakteristieke flow brengen karakter aan een plaat dat daar nooit tekort aan heeft gehad. Bepaalde strofes van Snoop zijn inmiddels legendarisch. Van ‘Bow wow wow yippy yo yippy yay’ in ‘Fuck wit Dre Day’ tot ‘One, two, three and to the four’ in ‘Nuthin’ but a ‘G’ Thang’ – jup, meer dan tot vier tellen hoefde Snoop niet te doen om te schitteren.

‘The Chronic’ staat tjokvol verwijten en niemand krijgt het zwaarder te verduren dan Eazy-E. ‘You’s a penguin-looking motherfucker!’ aldus Dr. Dre tijdens de intro. Maar Eazy-E lachte het laatst: in ruil voor zijn contractuele vrijheid moest Dre een significant deel van de opbrengst van ‘The Chronic’ aan Eazy-E schenken. Eazy heeft zo’n anderhalf miljoen dollar verdiend aan een plaat waarop hij met een pinguïn vergeleken wordt.

Dr. Dre en Snoop Dogg Beeld Photo News

Wat volgde? ‘The Chronic’ en zijn singles verkochten massaal in Amerika. Dr. Dre producete Snoop Doggs debuutplaat ‘Doggystyle’, dat op zijn beurt een monsterhit werd in 1993. Eazy-E stierf in 1995. Suge Knight zit tot 2037 in de gevangenis voor een moord tijdens een hit-and-run. Dr. Dre maakte weinig deining in de Belgische Ultratop met ‘The Chronic’, maar zijn beats domineerden onze hitlijsten in de daaropvolgende twintig jaar: van Tupac en Eminem over ‘No Diggity’ van Blackstreet en ‘Let Me Blow Ya Mind’ van Eve tot Kendrick Lamar en Anderson .Paak.

‘Die plaat is de maatstaf voor elke rapper. Als je het tenminste serieus meent,’ zo bekende Kanye West over ‘The Chronic’. Luister via Spotify of we sturen de pitbull van Suge Knight op u af.