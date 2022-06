Waarschuwing voor apenpokken op festivals: ‘Vooral gevaar op festivals waar pokkenmuziek wordt gespeeld’

‘Leraren te kort’: minister Weyts belooft grootschalige aankoop trapladders

Elton John heeft op Instagram pissig gereageerd omdat een paparazzo hem op de luchthaven van Leipzig in een rolstoel had gekiekt TTT Daarmee verried de Rocket Man nogal jammerlijk zijn leeftijd. Pissig reageren: daarvoor moet je op Twitter zijn, beste Elton TTT Maar goed, nadat een tabloid de foto had afgedrukt met als commentaar dat de zanger er ‘breekbaar’ uitzag, probeerde hij zijn bezorgde fans te verzekeren dat hij in topconditie verkeerde TTT ‘Ik ben in die stoel gaan zitten omdat ik afgepeigerd was na een concert van tweeënhalf uur,’ verklaarde hij, ‘en het vliegtuig extreem ver op het platform stond’ TTT Dat heb je met Ryanair: als je eindelijk in die kist zit, heb je de helft van je reis al afgelegd TTT ‘Woah, we’re halfway there!’ kun je dan roepen. Mogelijk stel je je daarmee bloot aan aantijgingen van plagiaat, maar ons brengt het in ieder geval naadloos bij het overlijden van Alec John Such, oorspronkelijk bassist en mede-oprichter van Bon Jovi TTT Such werd 70. Een doodsoorzaak werd niet meegegeven. Shot through the heart blijft derhalve tot de mogelijkheden behoren

Beeld Reporters / Splash

John Lydon, stilaan écht een oude zak, heeft in een opiniestuk in The Times geschreven dat anarchie ‘een slecht idee’ is, en dat hij de Queen al bij al nog een toffe griet vindt TTT Nog geen reactie van Johnny Rotten, maar we blijven proberen

Black Eyed Peas, die nog altijd bestaan, zijn uitgejouwd tijdens een optreden in Ierland TTT Dat zijn ze wellicht gewend, maar dit keer was er een aparte aanleiding. Het publiek nam aanstoot aan de uitlatingen van Will I Am, die in zijn bindteksten Ierland herhaaldelijk tot het Verenigd Koninkrijk rekende TTT Zoiets ligt gevoelig in die contreien, waardoor het publiek ook maar lauwtjes reageerde op lofredes als ‘Ierse meisjes zijn de mooiste van de hele UK!’ TTT Niemand wordt natuurlijk graag het slachtoffer van een identiteitswissel, maar Will is de kwaadste nog niet. ‘Ik had beter moeten weten, mijn excuses’, aldus de frontman van Fugees

Het was om logische redenen al even geleden, maar in september komt er nieuw werk uit van Freddie Mercury TTT Het zou gaan om ‘Face It Alone’, een nummer dat Queen bedoeld had voor ‘The Miracle’ uit 1989 maar dat de plaat niet haalde. Brian May: ‘Het waren losse flarden die we voor het eerst aan elkaar hebben weten te naaien’ TTT Doe ik elke week, Bri

Ga gerust zitten voor deze, want dat zal R. Kelly straks ook lange tijd mogen doen: in het proces tegen de zanger heeft de openbare aanklager liefst een kwarteeuw celstraf geëist wegens seksueel misbruik en mensenhandel TTT Als hij straks de hoofdprijs wint, zal hij bij vrijlating tachtig jaar zijn. Benieuwd of hij dan naïeve veertigers in de val zal proberen te lokken

Beeld Getty Images

Stop me if you think you’ve heard this one before: de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd dat muziekfestivals de ideale omgeving zouden kunnen zijn voor de verspreiding van besmettelijke ziektes. Dit jaar: de apenpokken TTT Vooral op festivals waar pokkenmuziek wordt gespeeld, zou de kans op ellende gevoelig toenemen TTT Het is maar dat u het weet: Tomorrowland telt dit jaar dríé weekends