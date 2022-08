Wanneer Arlo Parks speelt, lúístert ge! En wie dat op Pukkelpop deed, genoot met volle teugen

‘Hier is ze! Arlo Sparks!’ In de verspreking van ceremoniemeester Tomas De Soete zat iets profetisch: de show van Arlo Parks knetterde als een knalerwt, een type haardvuur dat droomkachels.nl niet in stock heeft.

Arlo Parks greep met haar debuutalbum ‘Collapsed in Sunbeams’ nét naast Belangrijke Muziekprijzen, maar de schoonheid van haar muziek valt niet uit te drukken in awards. Je moet de penseelstreken waarmee ze fresco’s aanbrengt in de linkerborstholte voelen, en wat een geluk dat Arlo Parks (née Anaïs Marinho) in de vooravond een opendeurdag hield in haar atelier.

Tijdens de show van Arlo Parks in de Marquee lieten omstaanders de namen van Nick Drake, Erykah Badu, Joni Mitchell, MF Doom en Loyle Carner vallen, en elke vergelijking hield steek. Alleen: door de manier waarop ‘Green Eyes’, ‘Cola’ en ‘Caroline’ bracht – enthousiast, ontzettend fier en geruggesteund door een band die met de hoogste onderscheiding is afgestudeerd aan hoog aangeschreven Britse conservatoria – zal niemand haar betichten van diefstal, maar net háár talent onderstrepen.

Tegen de mijmerpop van ‘Bluish’ dropen steeds meer mensen af, wat 1) veel zei over het fatsoen van sommige festivalgangers – wanneer Arlo zingt, luistert ge! – en 2) misschien is de Finse sauna die de Marquee is niet de beste plek om naar songs over depressie (‘Black Dog’), verslaving (‘Hurt’) of jaloezie (‘Eugene’) te luisteren.

Ik, daarentegen, had geen klachten. Maar toch geen vijf sterren? Die bewaar ik een doosje naast mijn diamanten ringen voor wanneer Arlo Parks in een zaal speelt – in de AB of De Roma graag – en daar de show van haar leven speelt. Tot dan!

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: