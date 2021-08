Wat een speelplezier van Los Lobos op ‘Native Sons’

Wie ooit Los Lobos live zag, weet dat ze live beter zijn dan op plaat, en wie hen op plaat hoorde, weet dat ze op plaat al goed tot beregoed zijn. De prijs voor de meest innovatieve muziek zullen de wolven uit Baja California en East L.A. nooit winnen.

Dat ‘Native Sons’, op de titeltrack na, ‘slechts’ een plaat vol covers van stokoude rockers is, helpt evenmin. En dat die rockers van het eerste uur leentjebuur bij elkaar spelen (‘Love Special Delivery’ is net geen plagiaat van ‘Knock on Wood’), maakt van het hele opzet een oefening in sentimentele nostalgie. Want dit zijn de klassiekers uit hun jeugd (op ‘La bamba’ na, die hadden ze al vereeuwigd en ze hebben er hun carrière aan te danken) – hun verwante geesten toen waren groepen zoals The Midnighters en de Circle Jerks. Maar wat een speelplezier! En wat een, nog steeds, unieke en eclectische mix van good time rock-’n-roll, soul, r&b, blues, mariachi, música norteña en tex-mex! De covers zijn geenzins onmisbaar, maar vaak een valabel alternatief voor het origineel. Wie The Beach Boys, War, Neil Young of Jackson Browne covert en overeind blijft, is geen sukkel. Wie te lui of te gierig is om de hele plaat aan te schaffen, beveel ik ‘The World Is a Ghetto’ en ‘Sail On, Sailor’ warm aan. Het enige voorbehoud is wat ik de Van Morrison-overweging ben gaan noemen: heb ik nog een zeventiende plaat van dezelfde artiest nodig, in acht genomen dat ze grotendeels inwisselbaar zijn? Mja, ik ben blij met ‘Native Sons’: als ik ze niet had gekregen, dan had ik ze zeker geleend.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: