Wat mag u van het concert van Arcade Fire verwachten na de beschuldigingen van seksueel misbruik? ‘Ik heb betaald, dus ik ga – met tegenzin’

Op maandag 12 september treedt Arcade Fire op in het Sportpaleis, de achtste halte van een Europese tournee die onder een ongelukkig gesternte van start ging. Frontman Win Butler wordt door drie vrouwen en een non-binaire persoon beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en – ongewenste aanrakingen en dickpics naar tieners – gortigheden allerhande. Zijn verdediging: ‘Alles gebeurde met wederzijdse toestemming.’ Het verdict blijft uit, maar voor alle ticketkopers met gemengde gevoelens: wat mag u van dat (nog niet uitverkochte) concert verwachten?

1. In ieder geval geen Feist in het voorprogramma. Tijdens de eerste twee concerten van de tour, allebei in Dublin, was ze er nog bij – nadat ze had aangekondigd de opbrengsten van haar merchandiseverkoop te zullen schenken aan een plaatselijke organisatie ten behoeve van misbruikte vrouwen. Maar donderdagavond verliet ze het circus: ‘Ik heb lang getwijfeld. Als ik bleef, zou dat betekenen dat ik Win verdedig of het incident negeer. Vertrekken impliceert dat ik rechter en jury ben, en dat is evenmin het geval. Ik weet maar één ding: ik kan zo niet verder.’

2. Volgens concertbezoekers op de Arcade Fire-fanfora: veel gemengde gevoelens in de zaal. Van ‘Ik heb betaald, dus ik ga – maar met tegenzin’ tot het minder geïnformeerde ‘Er kan van elke muzikant wel iets gezegd worden. Moet je dan álle concerten cancelen?!’

3. Een donderende start: de groep trapte hun eerste concerten af met telkens één van hun allergrootste hits (‘Wake Up’ of ‘Neighborhood #1 (Tunnels)’). Aanwezigen melden dat het leek alsof de band het publiek vooral geen tijd wilde geven om na te denken. Context: op de concerten die de beschuldigingen voorafgingen, begon de band telkens met een track uit recente plaat ‘We’: ‘Age of Anxiety I’ dan wel ‘The Lightning I, II’.

4. De band lijkt elke avond één lokale cover te spelen. Tijdens de twee Ierse concerten waren dat ‘With or Without You’ (U2) en ‘Dreams’ (The Cranberries). Welke belpop-evergreen brengt de band in Antwerpen? Eén volledig maandloon (het uwe) op ‘Oh la la la’.

5. Sommige teksten uit de back catalogue van Arcade Fire klinken, gezien de actualiteit, vreemd. Maar pakweg ‘My Body Is a Cage’ én ‘Creature Comfort’ worden nog altijd gespeeld. Die laatste song gaat over een jong meisje dat zelfmoord overweegt: een opmerkelijke keuze als je weet dat één van de vrouwen in deze zaak getuigde dat ze na haar ervaringen met Win aan zelfmoord had gedacht.

6. Verwacht niet dat Butler (noch zijn vrouw Régine Chassagne) de zaak in zijn bindteksten ter sprake zal brengen. In Dublin bedankte hij het opgedaagde publiek ‘uit de grond van mijn hart’, en daarna was het business as usual. Ook hing hij vóór het concert rond aan de merchandisetafel, om contact te zoeken met fans en selfies te nemen. Maar dat deed hij in onverdachte tijden ook al.

Nog dit: dat de groep de lopende tour niet gewoon heeft afgelast, is natuurlijk omdat zoiets een enorme financiële put zou creëren. Niet alleen in de portefeuille van Win, maar ook in die van de andere groepsleden en de tientallen crewleden die niets met de zaak te maken hebben.

Eén en ander werpt wel een helderder licht op de abrupte exit uit Arcade Fire van Will Butler, broer van, een tijd geleden. Alsof hij de stront aan de knikker toen al kon rieken.

In de slotminuten van hun eerste Dublin-concert neuriede Win de eerste strofe van Ben E. Kings ‘Stand by Me’.

Arcade Fire speelt op maandag 12 september in het Sportpaleis in Antwerpen.

