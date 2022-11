Wat u van The Cure mag verwachten in het Sportpaleis: ‘Ik háát de royals’

Kun je nog verrassingen verwachten van een groep die al 44 jaar meegaat, een pensioengerechtigde frontman heeft en die zijn bekendste song (‘A Forest’) al 1.133 keer bracht? Toch enkele, zo blijkt. Het geweldige The Cure staat op vanavond in het Sportpaleis: zes argumenten om uw voorpret op te poken.

1 De terugkeer van een oude vriend: Perry Archangelo Bamonte (naam van de week!) was ooit vast Cure-lid, tussen 1990 en 2005, maar werd ontslagen toen Robert Smith zijn groep destijds wou afslanken tot een trio. Bamonte nam hem niets kwalijk, hield zich vervolgens 17 jaar hoofdzakelijk bezig met vliegvissen, en mocht voor deze tournee voor het eerst opnieuw aan boord klimmen.

2 Zet u schrap voor een vijftal nieuwe songs. De voorbije weken loste de band tijdens concerten in onder meer Polen en Zweden mondjesmaat tracks die ze nooit eerder speelden. Ze heten ‘A Fragile Thing’, ‘Alone’, ‘Endsong’, ‘And Nothing Is Forever’ en ‘I Can Never Say Goodbye’ en zullen op ‘Songs of a Lost World’ staan, de bij het ter perse gaan al 358 keer aangekondigde veertiende studioplaat van The Cure. Wanneer – áls – die daadwerkelijk uitkomt, wordt dat hun eerste sinds ‘4:13 Dream’ uit 2008.

3 Wellicht zal Robert Smith weer een concert lang zijn aimabele, licht verlegen zelve zijn. In het allerbeste geval laat hij zich, tussen twee songs door, toch snel even uit over collega-rocker Paul Weller. Die haalde in Engeland enkele dagen geleden de koppen door Smith in een interview een ‘fat fucking cunt’ te noemen, ‘één met evenveel lippenstift als onzin’. Cure-toetsenist Roger O’Donnell verdedigde zijn baas al in een tweet: ‘Ik heb altijd gedacht: wie in een glazen huis woont, moet de rolluiken naar beneden doen als hij zijn broek wil aftrekken. Maar dat weet Mr. Weller duidelijk niet.’

4 Zet u schrap voor ontspanning na de arbeid. Ook al moet u zeker niet dezelfde set verwachten als op Rock Werchter 2019, de opbouw en spanningsboog zullen – op basis van recente setlists – gelijklopen. Over het Werchter-optreden schreef Curoloog en collega (ss) destijds: ‘Het eerste uur is wérk, het tweede ontspanning. Eerst doet Smith je roedelopen en grasduint hij in de mokerhamers en pletwalsen van zijn gevarieerde oeuvre, daarna volgen de pophits.’

5 Verwacht een paar songs die u live misschien al in geen decennia meer hebt gehoord: ‘Kyoto Song’ en het fantastische ‘Cold’, door de band lang grotendeels genegeerd, verschenen tijdens recente concerten opnieuw op de setlist. Van ‘Wish’, de Cure-mijlpaal uit 1992 die deze maand een reissue krijgt, speelt de band 2 à 3 songs: ‘Friday I’m in Love’, ‘From the Edge of the Deep Green Sea’ en misschien ‘Doing the Unstuck’.

6 Smith en co. nemen het onderschatte The Twilight Sad mee als voorprogramma. Voor wie de indierockgroep uit Schotland niet kent: qua roots, geluid, thematiek én drummer is dit de Siamese tweeling van Frightened Rabbit, die band waarvan de frontman een paar jaar geleden jammerlijk omkwam. Voor wie ook dat niets zegt: kom gewoon op tijd.

Wij kunnen alleen gokken hoe het concert zal klinken, Smith wéét het al. Dat hij een glazen bol heeft, bewees hij in 2012, toen hij in een interview de sterfdatum van de Queen voorspelde en er welgeteld één dag naast zat: ‘Ze zal het loodje leggen op een 7de september, waarna het land mij tot koning zal kronen.’ En ook: ‘Ik háát de royals. Die fucking idioten hebben nooit iets verwezenlijkt! Mochten ze mij ooit willen ridderen – which they won’t – zou ik weigeren. Ik hak nog liever mijn handen af!’

De 30th Anniversary Deluxe Edition van ‘Wish’ verschijnt op 25/11 bij Fiction Records.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: