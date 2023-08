‘We bleven spelen en niemand greep in: onverantwoord!’

Met ‘The Death of Randy Fitzsimmons’, plaat nummer zes, is de nieuwste opstoot van The Hives een feit. Maar hoeveel weten de Zweden zelf nog van wat voorafging? Met andere woorden: wie denken ze wel dat ze zijn? Tien vragen om het te testen.

HUMO ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ werd in Londen aangekondigd met posters. Welke drie slogans stonden erop?

NICHOLAUS ARSON (gitaar) «‘The Hives have albumed now’ was er eentje. De andere zijn me ontgaan.»

HUMO Die waren droogweg ‘Yes!’ en ‘You’re welcome’. Op de achterkant van jullie debuut ‘Barely Legal’ stonden jubelende citaten uit recensies, maar die gingen niet over de plaat. Wel over een literaire klassieker, welke?

ARSON «‘Brave New World’ van Aldous Huxley. We vonden die citaten wel toepasselijk (lacht). Ik heb het boek onlangs herlezen: best deprimerend.»

HUMO Welk voorwerp staat al een eeuwigheid op de Hives-tourrider, maar is in al die jaren nog nooit aangeraakt?

ARSON «Dat geldt voor vrijwel het hele verlanglijstje. Ik gok op hummus.»

HUMO Fout: salami.

ARSON «Nu je het zegt. Al even niet meer gezien, die salami. Misschien is die eindelijk geschrapt.»

HUMO Vorig jaar kregen The Hives een staande ovatie na een optreden in een vreselijk onweer. Hoe heette het Luxemburgse festival?

ARSON «Vergeten. The Hives krijgen áltijd een staande ovatie na een optreden, dus die hint helpt niet.»

HUMO Het Siren’s Call-festival.

ARSON «Juist. We dachten: tot ze de boel stilleggen, blijven we spelen. Maar niemand greep in. Onverantwoord (lacht).»

HUMO Tijdens de lockdown speelden The Hives een virtuele wereldtournee met livestreamconcerten voor zes verschillende steden. Welke?

ARSON «Londen en New York, dat weet ik zeker. En nog drie met een s. Stockholm en Sydney… San Francisco?»

HUMO Een half punt: Londen, New York, Berlijn, Sydney, Stockholm en São Paulo.

ARSON «Je had toen wel meer livestreamconcerten, maar de meeste waren oervervelend. The Hives zijnde, vonden we dat we de fans en onszelf iets meer verschuldigd waren.»

HUMO Welke Hives-plaat duurt het langst, en hoélang? De foutmarge bedraagt vijf minuten.

ARSON «‘The Black and White Album’, gegarandeerd. Maar dan… 40 minuten?»

HUMO Jammer, het waren er 48. In 2007 figureerden The Hives op Timbalands plaat ‘Shock Value’ in het nummer ‘Throw It on Me’. Noem drie andere artiesten met wie hij op die plaat heeft samengewerkt.

ARSON «Justin Timberlake, Nelly Furtado en Missy Elliott. Zijn werk met Missy Elliott was de reden waarom we met hem wilden samenwerken.»

HUMO Juist. Bij welke twee rock-’n-rolliconen heeft Hives-frontman Pelle Almqvist zijn podiumpersona gepikt volgens Jon Bon Jovi?

ARSON (lacht) «James Brown en Mick Jagger. Een compliment, toch? En vergeet Eddie Murphy niet, de grote held van Pelle.»

HUMO In welke Belgische concertzaal is de concert-dvd ‘Tussles in Brussels’ opgenomen?

ARSON «In de Ancienne Belgique. Die rode kleur van de zaal is heel memorabel.»

HUMO Klopt. Laatste vraag: in 2013 excuseerde Pelle zich publiekelijk na een optreden in Boston. Waarom?

ARSON «Hij had ‘Tick Tick Boom’ in al zijn onwetendheid opgedragen aan de inwoners van Boston, maar eerder dat jaar was er een bomaanslag gepleegd tijdens de Boston Marathon, dus dat viel nogal slecht.»

HUMO Zes op tien. Kan beter, maar ook veel slechter.