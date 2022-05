‘We hebben daadwerkelijk Liam Gallagher van het pianobankje geduwd en zijn naast Jools gaan zitten’

Vraag het aan iedereen die het vruchteloos geprobeerd heeft (volledige lijst op aanvraag): niets zo lastig voor een Belgische muzikant als het veroveren van de Britse markt. Maar kijk: het inderdaad fabuleuze duo Charlotte Adigéry en Bolis Pupul heeft het zowaar tot ‘Later… with Jools Holland’ geschopt, hét muzikale uitstalraam van het VK, dat de internationale carrières van chic volk als Seasick Steve, Bon Iver en Arctic Monkeys gelanceerd heeft. Effenaf: netjes!

BOLIS PUPUL «Dank u, dank u. Eerlijk, we hadden het zelf niet durven te dromen. Zowel Charlotte als ik hebben er als kind enorm veel naar gekeken en we waren behoorlijk nerveus in de aanloop naar de opname – vorige week was dat. Tot ik tegen mezelf en Charlotte heb gezegd: ‘We hebben het verdiend om hier te staan, en dat gaan we nú laten zien.’»

HUMO Na Zap Mama in ’95 en Melanie De Biasio in 2014 zijn jullie pas de derde Belgische act in de dertigjarige geschiedenis van het programma. Zelfs jullie mentors Stephen en David Dewaele zijn nooit in ‘Later’ geraakt.

PUPUL «Zot, hè? Dave zat wel in het publiek te zwaaien en gekke bekken te trekken, wat een beetje aanvoelde alsof we voor één van onze ouders aan het optreden waren (lacht).»

HUMO Welk nummer hebben jullie gespeeld?

PUPUL «‘Ceci n’est pas un cliché’, op vraag van Jools Holland zelf. We gingen meteen akkoord: ’t is een nummer dat goed weergeeft wat we doen én dat het Belgische surrealisme uitademt.»

HUMO Heb je Jools ook gesproken?

PUPUL «Yep, we zaten in de schmink toen iemand kwam zeggen dat hij ons nog even wilde zien. Zeer fijn was dat: hij bleek exact de welbespraakte, geïnteresseerde en grappige gentleman die ik had verwacht. Toen-ie vroeg of hij ons ook tijdens de show even kort mocht interviewen, zagen we onze pr-dame zowat ontploffen van vreugde. En ja, we hebben dan daadwerkelijk Liam Gallagher van het pianobankje geduwd en zijn naast Jools gaan zitten. We hebben het gehad over een oude song van Charlotte waarin ze zong dat ze ooit in haar leven in de show van Jools te gast wilde zijn. Of we zo nog dromen hadden, wilde hij weten, waarop ik: ‘A trip to Uranus.’ Toen heeft-ie toch maar snel de volgende band aangekondigd (lacht).»

De solo-ep ‘Neon Buddha’ van Bolis Pupul is nu uit bij DEEWEE

