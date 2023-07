We like Georgia, maar op ‘Euphoric’ ebt de vers opgewekte extase te snel en te vaak weg

Toen Georgia drieënhalf jaar geleden doorbrak met ‘Seeking Thrills’, probeerde Onze Man haar muziek in één zin te vatten: dance away the heartache. Over het nummer ‘Feel It’ schreef hij: ‘Gemaakt om je helemaal met euforie te laten doortrillen.’ Ze doopte haar tweede plaat ‘Euphoric’: da’s alsof Kendrick Lamar ‘Rapping About Racism and Other Problems’ zou uitbrengen, of The Black Keys op de proppen zouden komen met ‘We Like the Blues’. Nomen is dus omen, maar de andere voortekenen zijn er ook naar: één keer luisteren naar haar oude singles ‘Started Out’ en ‘24 Hours’ en daar pompt het gelukshormoon al alle kanten op.

Fans weten dat ze de dochter is van Leftfield-man Neil Barnes en ooit nog bij haar hartsvriend Kae Tempest heeft gedrumd, al de anderen horen dat meteen aan de perfecte beat van ‘It’s Euphoric’: dansbaar, maar toch warm. Het nummer is een ode aan de prille, uit de borst spattende verliefdheid, de fase zonder hypotheken waarin je elkaar nog vlinder en bijtje noemt. ‘Some Things You’ll Never Know’ doet aan Robyn denken en wordt met de seconde beter: op 1 minuut 20 valt de perfecte nineties-housepiano in, op 1 minuut 50 huppelt een baslijn levenslustig de trap af.

In NME vertelde Georgia dat het escapisme van haar debuut haar na een tijd begon tegen te steken en dat ze in Los Angeles een bevrijdend optimisme vond: ‘Ik wil een leven opbouwen en niet van het leven weglopen. Het leven is mooi.’ Zijn we met haar eens, maar niet elke stap weg van de dansvloer is even geslaagd. ‘Live Like We’re Dancing Part II’, de slome opvolger van haar track met Mura Masa, draagt weinig bij. ‘Keep On’ is pas gered als Georgia voor de laatste noten haar rauwe rasp tevoorschijn haalt. ‘So What’, een andere ballade, is wel geslaagd. ‘So what do I try / A new reason to cry’: opnieuw is daar de gedachte aan Robyn, maar hier is géén beat die verlichting brengt. Huilend naar de club dan maar, met een koortje op het einde als zalf op de wonde.

Laat één ding duidelijk zijn: we like Georgia en haar pogingen om verder te reiken dan het licht van de discobal. Ze leveren een plaat op met minstens vijf songs die je doen dansen, huilen en soms dronken van geluk doen lachen – en dat voor een zangeres die de alcohol heeft afgezworen! Maar dan nog is ‘Euphoric’ niet zo’n splinterbom als ‘Seeking Thrills’. Daarvoor ebt de vers opgewekte extase te snel en te vaak weg.

Georgia speelde ooit bij de jeugdploegen van Arsenal: in dat milieu spreken ze van klasseflitsen.

