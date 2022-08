De vlam zat in de pan ter hoogte van de Lift, maar zelf was ik al een slordige vijftien jaar te lang in leven om iets méér te zien in Bad Boy Chiller Crew dan een vrijhaven voor mensen met petjes, een Britse ‘New Kids’ maar dan niet zo grappig, of een doorsnee bonke-bonkfuifje met veel doelloos gedrentel en gelal waarmee je over het kanaal misschien in het beste geval nog een pint bitter besteld krijgt, maar dat hier tot weinig meer diende dan het momentum de nek omdraaien.

Ik had op voorhand vernomen dat die van Bad Boy Chiller Crew hun traject begonnen waren met ‘Jackass’-achtige stunts, maar wie op zulke randanimatie hoopte, mocht alras weer beschikken: niémand op het podium die zelfs maar z’n balzak aan z’n been niette. Nochtans liep er genoeg volk rond op het podium dat de handen vrij had. Dat kun je van pakweg Slipknot ook zeggen, maar daar duwen ze zulke werklozen doorgaans nog een trommel of iets anders in handen om op te hengsten. Nu ja, het begon nog veelbelovend, met een sujet in bivakmuts dat vanop iets te grote afstand een pint in z’n keelgat trachtte te lozen. De Bende van Nijvel, but not as we know it. Maar al wat ik daarna zag, was pro forma, by the numbers, wat het nog opmerkelijker maakte dat de te talrijke leden van Bad Boy Chiller Crew elkaar voortdurend liepen te filmen. Alsof zij wél iets gezien hadden dat het vastleggen waard was.

Leeg de stofzuigerzak over mijn kop en noem me Jos Ghysen, maar tijdens Bad Boy Chiller Crew begon ik plots te snakken naar een bel cognac, een schemerlampje, en een goed boek. En ik drink niet eens cognac.