‘Weedkiller’ van Ashnikko: het dendert als een op hol geslagen monstertruck

Hierzo, een conceptplaat die zich afspeelt in een dystopische sf-fantasywereld waarin machines de aarde hebben verwoest, en waarin een op wraak beluste fee (!) rondrijdt op een gigantische monstertruck! Als u zich afvraagt wie er hier aan de paddo’s heeft gezeten: het antwoord luidt Ashnikko, de TikTok-sensatie die met ‘Weedkiller’ eindelijk officieel debuteert. Denk: de donkere hyperpop van PC Music en Grimes meets de drilboorgitaren van Sleigh Bells. Krakende, ijzeren beats die veelal klinken alsof ze uit piepkleine bluetoothboxen komen getrild, overstuurd en onaf. Véél seksuele toespelingen: ‘I can’t help that I want to be titty-smothered’ klinkt het schouderophalend. De Amerikaanse abortuswet wordt gebruikt als schietschijf (‘Possession of a Weapon’) en het crimineel catchy ‘Worms’ gaat over wormen in je hoofd. In hoogtepunt ‘Cheerleader’ verpulvert Ashnikko de male gaze en de schoonheidsstandaard: ‘Filler, snip and glue / Am I fuckable enough for you?’

Chaotisch en onevenwichtig? Zeker! Maar het dendert allemaal wel als een op hol geslagen monstertruck.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: