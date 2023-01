Wie de single van Joren uit ‘Blind Getrouwd’ (met Christoff) hoort, begrijpt ineens waarom Lien wilde scheiden

Joren, die altijd guitige en goedgemutste deelnemer aan het laatste seizoen van ‘Blind Getrouwd’, die zó zijn best deed om het hart van zijn Lien te veroveren, maar telkens op nieuwe muren (of schuiframen) leek te botsen tot een scheiding onvermijdelijk bleek, diezelfde Joren heeft nu een eerste single uitgebracht. En het is werkelijk een beestachtig nummer.

Het lied, ‘Ik heb 3 haren op mijn borst, ik ben een beer!’, marineerde al langere tijd in het hoofd van Joren, want hij zong het met zijn getuigen in de eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’, maar nu heeft hij een officiële studioversie ingeblikt met Christoff, volgens het bijgeleverde (en opmerkelijk uitvoerige) persbericht ‘één van Jorens beste vrienden'.

Het nummer is, ook volgens het (ongelofelijk lange) persbericht, ‘dankzij het toffe refrein een absolute oorwurm die blijft hangen’. Joren is, volgens datzelfde (werkelijk eindeloze) persbericht, ‘één van de meest begeerde vrijgezellen van Vlaanderen’, die voor het nummer een grote toekomst ziet in ‘feesttenten, op het voetbal, carnaval, veldrijden, bij de après-ski of in de MOOSE Bar.’

Na het beluisteren van ‘het berenlied’ concluderen wij vooral dat er tóch iets pijnlijker blijkt te klinken dan de allesverzengende stilte aan tafel bij Joren en Lien tijdens hun huwelijksreis, maar als u een liefhebber bent van absolute oorwurmen die ook nog eens blijven hangen, dan kunnen we niet anders zeggen dan: luister en geniet.