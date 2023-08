Wie ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ gemakkelijk scoren noemt, moet op zoek naar een leven

Wat valt er nog te zeggen over Hellmut Lotti Goes Metal (een uit zijn oevers getreden braderie act, maar een goeie) dat u niet allang weet? Dat dat fameuze Graspop-optreden nu integraal op plaat is gestanst, van de Dio-cover ‘Holy Diver’ tot een jolig ‘I Was Made for Lovin’ You’ van KISS. En dat Lotti zijn Graspop-truc dit najaar nog vaak opnieuw mag opvoeren: in de hel wordt het ijzer vanzelfsprekend het heetst gesmeed. Op donderdag 28 september treedt hij ook op voor ongeveer tweehonderd luisteraars van radiozender Willy, waar het Hellmut-verhaal eerst vorm kreeg.

Dertien covers (de interessantste: Elvis’ ‘That’s Alright’ op de riff van ‘Ace of Spades’) en tweemaal de Lotti-song ‘The Darkness’: één keer live, één keer in een studioversie. Aan het tijdloze kaliber van de covers heeft Lotti weinig verdienste, maar wie dit gemakkelijk scoren noemt, moet op zoek naar een leven. Dat hij zijn stem, met of zonder Voice Pearls, in al de juiste bochten weet te wringen, blijft indrukwekkend. En het verhaal erachter is nog het allermooist. In het booklet van ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ schrijft Hel’ dit: ‘Op mijn 13de hoorde mijn vader me op een dag meegillen met ‘Run to the Hiiills’. Hij sprak toen de magische woorden ‘Wow, jij kan echt zingen!’ uit. It meant the world to me. Dus toen Willy me een paar maanden geleden vroeg om ‘Run to the Hills’ te zingen, richtte ik mijn blik naar de hemel: ‘Bedankt, papa!’’

Hellmut Lotti goes Metal Beeld rv

