Travis Scott, mister Kylie Jenner, port in zijn liveshows graag aan tot roekeloosheid: om de security te omzeilen, het podium te bestormen, van balkons te springen. Tijdens zijn optreden op zijn eigen festival Astroworld vorig jaar ontstond zulke paniek dat tien fans het leven lieten TTT Afijn, díé Travis Scott dus legde nu zijn show in Brooklyn stil toen enkele waaghalzen in de lichtmasten klommen, en riep de menigte op zich minder crazy te gedragen TTT Zoals Regi die het publiek aanmaant om de handjes rustig in de zakken te houden: een ommezwaai, zeg maar

Drie postume Michael Jackson-songs – te weten: ‘Breaking News’, ‘Keep Your Head Up’ en ‘Monster’ – zijn van alle streamingkanalen verwijderd. De reden: fans twijfelen al sinds hun release in 2010 of ze wel écht gezongen zijn door de King of Pop TTT Blijven op hoop leven: de vele Niels Destadsbader-luisteraars die al jaren ijveren om zijn songs van alle streamingkanalen te laten verwijderen omdat ze wél door hem gezongen zijn

Bob Dylan heeft een nieuwe versie opgenomen van zijn zestig jaar oude classic ‘Blowin’ in the Wind’, met de hulp van T. Bone Burnett TTT Sterker nog: Burnett heeft het ding geperst op een unieke Ionic Original-disc, een door hemzelf uitgevonden vinylplaat die hij omschrijft als ‘het absolute hoogtepunt in de geschiedenis der geluidsopnames’ TTT Daarmee vergeet hij even ‘Go, Acid!’ – maar kom TTT Het kleinood werd, na een exclusieve listening party in Los Angeles, New York en Londen, geveild voor 1.700.000 euro TTT Daarmee koop je toch algauw een kaartje of twee voor Dylans peperdure Vorst-concert in oktober TTT Nog Dylan: Cat Power heeft het plan opgevat om diens iconische Royal Albert Hall-concert – uit zijn iconische eerste elektrische tour in 1966 – na te bootsen TTT Te weten: één helft akoestisch, één helft elektrisch, alles kattenvals TTT Wie kattenvals zegt, zegt tegenwoordig ook The Strokes. Over hun Roskilde-concert twitterde een fan: ‘Julian Casablancas: stiffer than a student on a wagon ride’ TTT Begaaider dan een student op een bierfiets, of zoals ze dat in Gent zeggen: Gunther Schepens-dronken TTT En nu is er bonje met Foals-frontman Yannis Philippakis. Die richtte zich, na één of ander ongetwijfeld levensbelangrijk akkefietje backstage, tot ‘één van de vijf overbodige tourmanagers van The Strokes’: ‘Kom maar naar de catering en eat my ass!’ TTT Eén van de vijf op Instagram: ‘At least buy me dinner first’

Kijk daar, Rage Against the Machine! En dus: échte rock-’n-roll! TTT Nadat Zack de la Rocha in Chicago, tijdens hun eerste tour in elf jaar, zijn been had verwond, bleef hij pal staan (‘Desnoods kruip ik!’) tot ze hem na afloop van het podium kwamen dragen TTT Is Tanja Dexters ook eens overkomen in Café d’Anvers, maar om andere redenen TTT Zack is daarmee bijna zo cool als Joe Talbot van IDLES, op Rock Werchter vechtend met een gruwel van een beeninfectie. Nog altijd de beste bindtekst van de zomer: ‘Het voelt alsof het ontploft en in brand staat tegelijk. En alsof al mijn exen ernaar zitten te kijken, te wijzen en te lachen’ TTT Kijk, blijkbaar weet zelfs ú hoe het voelt om een bonkige frontman te zijn

