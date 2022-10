Willow ‘Veel mensen blijven er blind voor, maar rockmuziek is een zwart genre’

Ze was amper 10 jaar toen ze letterlijk kokhalsde van de neveneffecten van de roem. Op haar 21ste is Willow Smith, de enige dochter van Will en Jada Smith, aan haar vijfde soloplaat toe. ‘COPINGMECHANISM’ komt na een tournee met Machine Gun Kelly, een reeks poppunksamenwerkingen met Travis Barker, PinkPantheress, Yungblud en Avril Lavigne, en de StuBru-hit ‘Meet Me at Our Spot’. Wie is Willow Smith, één van de populairste jonge rockvrouwen van nu?

Ze is – behalve muzikant, vrije geest en de dochter van twee veelbesproken Hollywoodsterren – ook cohost van het praatprogramma ‘Red Table Talk’ op Facebook Watch: samen met moeder Jada Pinkett Smith (51) en grootmoeder Adrienne Banfield-Norris (68) bespreekt ze daarin al vijf seizoenen hete hangijzers, populaire rariteiten en familiegeheimen, ter vermaak en lering van het publiek en met het hart opmerkelijk prominent op de tong.

– Je grootste hit tot dusver, ‘Meet Me at Our Spot’, is een duet met Tyler Cole. Samen heten jullie The Anxiety, een groepsnaam die je niet ver bent gaan zoeken: je hebt al jaren last van angst- en paniekaanvallen. ‘Ik heb dat lange tijd niet ernstig genomen,’ gaf je moeder toe.

WILLOW SMITH «Ze dacht dat het om de typische uitbarstingen ging die elk kind heeft. Of om de aanstellerij van een rijkeluisdochter. Papa ook, trouwens.»

– Hij heeft dat in een YouTube-documentaire, met tranen in de ogen, één van zijn allergrootste fouten als vader genoemd.

WILLOW «Vergeleken met 90 procent van mijn leeftijdgenoten bén ik verwend, ik geef dat toe. Maar die levensstijl heeft in mijn geval een prijs. Papa was al een wereldbekende rapper op zijn 20ste: dat is jong. Maar daarom weet hij nog niet hoe het is om op te groeien in de spotlights. Jaden en ik weten dat wel. Die zoeklichten stonden non-stop aan – interviews hier, camera’s daar.

»Op den duur zochten we die aandacht natuurlijk zelf op. Maar werd het daarom gemakkelijker om ermee om te gaan? Nee.»

– Je voelt je nog altijd snel overprikkeld, zeg je. Hoe ga je daarmee om?

WILLOW «Door zoveel mogelijk te mediteren. Als ik er een paar dagen geen tijd voor kan maken, word ik gek.

»Over het algemeen voel ik me nu veel beter dan een paar jaar terug. Ik heb moeten leren dat het oké is dat ik me niet altijd, 24 uur per dag, geweldig voel. Dat negatieve emoties soms zelfs louterend kunnen zijn. We hebben niet altijd de juiste antwoorden op elke vraag: so what?!»

– Op je 10de brak je op eigen kracht door met de pophit ‘Whip My Hair’, vergezeld van een clip waarin je uitvoerig met je haar schudt. Je tourde dat jaar in het voorprogramma van Justin Bieber, maar het hele circus overweldigde je. Na je laatste Europese concert zei je tegen je vader: ‘Ik wil niet meer. Ik wil naar huis.’

WILLOW «Waarop papa zei: ‘Nee, sorry. Eerst moet je nog een paar optredens in Australië afwerken. Afspraken zijn afspraken.’ Hij zag daar een levensles in – over het belang van ‘niet opgeven als het even tegenzit’. En hij had natuurlijk gelijk. Tegelijk zat ik vast in een situatie waarover ik geen controle meer had. Die machteloosheid was vreselijk.»

– Een paar dagen later schoor je, zonder iemand iets te zeggen, je hoofd kaal. In zijn autobiografie ‘Will’ omschreef je vader dat moment zo: ‘Mijn kin viel op de keukenvloer: mijn meisje – ‘my world-dominating, hair-whipping, future global superstar’ – was plots kaal. Op het hoogtepunt van haar succes met ‘Whip My Hair’! Wie koopt in godsnaam een concertticket om een meisje te zien schudden met haar kale kop?’

WILLOW «Ik moest íéts doen. Als je zo jong bent, geloven mensen je niet altijd op je woord. Dus zocht ik een andere manier om iedereen duidelijk te maken: ik kan dit niet meer aan. En het werkte. Daarna heb ik twee of drie jaar helemaal niets meer met muziek gedaan. Geen tijd in de studio, geen repetities, geen concerten, niets. Ik ging naar school en deed normale dingen. Ik vond hobby’s. Heel aangenaam.

»Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Gaandeweg besefte ik, op volstrekt organische wijze, weer helemaal opnieuw dat ik gewoon heel erg van optreden en opnemen hou. Sindsdien wil ik wel al-tijd aan het roer van mijn eigen schip staan.»

TSJAK, TSJAK, TSJAK

– Wat is volgens jou de grootste verdienste van ‘Red Table Talk’?

WILLOW «De pracht en de kracht van dat programma is dat mijn grootmoeder, mijn moeder en ik alle drie ons licht werpen op alledaagse thema’s. Drie generaties en dus drie compleet andere blikken. Via ‘Red Table Talk’ is me des te duidelijker geworden dat iedereen het leven op zijn eigen manier bekijkt – welke achtergrond je ook hebt, hoe oud je ook bent – en dat dat oké is. De kijker krijgt dat ook zo mee, hoop ik. Waarom zouden al die verschillende meningen niet naast elkaar kunnen bestaan? Waarom zou ik iemand anders moeten overtuigen van mijn wereldbeeld? ‘Let’s agree to disagree’ is voor mij één van de mooiste zinnen in de Engelse taal.»

– In één ‘Red Table Talk’-aflevering hadden jij en je moeder het over het fenomeen polyamorie: de afspraak met je partner dat het oké is om er af en toe meerdere relaties tegelijk op na te houden. Je moeder droomde van een relatie met onder anderen Halle Berry. Waarop jij vertelde: ‘In mijn geval blijft het niet bij dromen alleen.’

WILLOW (vaag) «Er zijn zoveel labels, tegenwoordig. Elke dag komen er nieuwe bij. Wat moet ik daaraan toevoegen? Er is maar één label waar ik me goed bij voel: mens. Ik ben een mens. Dat vat het toch goed samen?»

– Je lijkt heel open over je emotionele en mentale huishouding. Maar ik merk tegelijk: hoe persoonlijker mijn vragen worden, hoe vager jouw antwoorden.

WILLOW (nóg vager) «Tja... Het is niemands verantwoordelijkheid om mij voor de volle 100 procent te begrijpen, behalve die van mezelf.»

– Je hebt een oudere broer, Jaden (24), en een halfbroer, Trey (29). Jullie hebben een goeie band, maar hebben jullie ook iets gemeen?

WILLOW «Ja! Dat we allemaal minder energie hebben dan papa (lacht). Aan tafel vuurt hij de ene grap na de andere anekdote af – tsjak, tsjak, tsjak. Wij zitten dan eigenlijk vooral te luisteren. (Snel) Maar net daarom vind ik hem ook zo geweldig: elke dag put hij die energie uit een bodemloze bron. Mama, mijn broers en ik zijn bedachtzamer. Chiller.»

– Hoe sterk is het clangevoel bij de Smiths? Zoals het geen toeval is dat de Kardashian-zussen allemaal een voornaam kregen die met een K begint, ben jij genoemd naar jullie vader en je broer naar jullie moeder.

WILLOW (grijnst) «Daar kan ik maar één ding aan toevoegen: ik wist al bijzonder vroeg dat ik helemaal anders ben dan mijn ouders.»

'Ik zie mijn ouders zo graag. Niet alleen omdat ze mijn ouders zijn, maar ook omdat ze Will en Jada zijn - twee geweldige, rijke, liefhebbende persoonlijkheden. Ze zijn mijn beste vrienden.' Beeld AFP

– Je zat in de zaal op de Oscaruitreiking, eerder dit jaar, toen je vader presentator Chris Rock na een grap over je moeder plots in het gezicht sloeg. Een mediastorm stak algauw op.

WILLOW «Ik praat daar niet graag over. Het heeft niets met mij persoonlijk te maken, hè.»

– Maar je hebt er wel een mening over.

WILLOW «Ik wil alleen dit kwijt: ik zie mijn vader dood- en doodgraag. (Denkt na) Dat gezegd zijnde: ik hou van ongeveer élke mens die ik ooit heb ontmoet. Mensen zijn nu eenmaal... menselijk. We zijn complexe, mooie wezens met gebreken en behoeftes. Ik vind dat aandoenlijk. We verdienen elke dag respect en liefde.

»Mijn ouders zijn mijn beste vrienden. Ik zie hen zo graag. Niet alleen omdat ze mijn ouders zijn, maar ook omdat ze Will en Jada zijn – twee geweldige, rijke, liefhebbende persoonlijkheden.»

MISSISSIPPI GODDAM

– Je armen en handen staan vol mooie tattoos. Wanneer heb je de eerste laten zetten?

WILLOW «Op mijn 21ste verjaardag (grijnst). Een jaar of twee geleden.»

– Je verjaart op 31 oktober, tot dan ben je nog altijd 21.

WILLOW (verbaasd) «Je hebt gelijk. De tijd vliegt.»

– Je ouders zijn allebei muzikanten, met veel muzikantenvrienden. Wie van hen is er direct verantwoordelijk voor dat je zelf muziek bent beginnen te maken?

WILLOW «Zonder twijfel mijn moeder. Ze had vroeger een nu-metalband, Wicked Wisdom. Af en toe nam ze Jaden en mij zelfs mee op tournee. Ik was 2 jaar toen ik haar in het voorprogramma van Britney Spears zag spelen. Een jaar later stond ze op Ozzfest, dus op uitnodiging van Ozzy Osbourne. Zij en haar band waren echt goed!»

– Wicked Wisdom was naar eigen zeggen haar antwoord op een uitspraak van Axl Rose: ‘Geen enkele vrouw doet wat wij doen.’

WILLOW «Mijn moeder heeft lang het gevoel gehad dat ze zichzelf moest bewijzen – wellicht omdat dat vaak ook echt zo was. En ís. Ik was ongeveer 7 toen ik iemand uit het publiek op een Wicked Wisdom-concert racistische slogans naar haar hoorde roepen. Primitieve kreten, ik ga ze niet herhalen. Alsof een zwarte vrouw met een elektrische gitaar toen nog choquerend was.»

– Snapte je wat die mensen precies riepen?

WILLOW «Ook voor een kind is haat niet moeilijk te begrijpen, hè. Je denkt: het is duidelijk dat ze mijn mama heel stom vinden. Maar is dat vanwege haar muziek, omdat ze zwart is of omdat ze een vrouw is? Of om al die dingen tegelijk? Ik herinner me in elk geval dat ze er goed mee omging, like a champ. Ze was en is een prachtige pionier. Ik zal altijd ontzag hebben voor haar en voor wat ze heeft gedaan.»

– Je hebt ervaring als het gaat over maatschappelijke vooroordelen. Rond je 14de werd lacherig gedaan over een interview dat je samen met Jaden aan The New York Times had gegeven.

WILLOW (lachje) «Ik had enthousiast gezegd dat ik kwantumfysica interessanter vond dan jeugdboeken. Veel mensen dachten dat ik me aanstelde, dat ik mezelf slimmer en belangrijk vond dan mijn leeftijdgenoten. Maar ik studeerde net fysica aan de middelbare school, en ik deed het graag: meer was er niet aan de hand.»

– Het was ook de schuld van de journalist, die overdreven moeilijke vragen stelde aan een tiener, genre: ‘Hoe definieer jij het concept tijd?’

WILLOW (schouderophalend) «Het verwarde mensen vooral dat een zwart meisje op zo’n open manier over haar passies en hobby’s praatte. Dat zijn we niet gewend in onze maatschappij.»

'Vergeleken met 90 procent van mijn leeftijdgenoten bén ik verwend, ik geef dat toe. Maar die levensstijl heeft in mijn geval een prijs.' Beeld Getty Images

– Ook in de rockwereld zijn er, meer dan een halve eeuw na de dood van Jimi Hendrix, nog altijd stuitend weinig zwarten.

WILLOW «Gelukkig ben ik opgegroeid met het idee dat het belangrijk is om af en toe een voet te zetten op terreinen waar minderheden zelden toegelaten worden. Gewoon om jezelf dat recht toe te eigenen. ‘Ik ben een mens. Ik mag hier zijn.’

»Eén van mijn favoriete muzikanten aller tijden is Sister Rosetta Tharpe, een zwarte vrouw die al in de jaren 40 rockmuziek speelde, met een elektrische gitaar. Toen was dat werkelijk ongezien – en vandaag eigenlijk nog altijd. En nog geweldige muziek ook!

»Blues is de wieg van de rock. Rockmuziek is, met andere woorden, een zwart genre. Maar grote groepen mensen blijven blind voor dat deel van de muziekgeschiedenis. Erger nog: ze vinden het vervelend als mensen van kleur, vrouwen of leden van de LGBTQ+-gemeenschap hun eigen culturele geschiedenis kennen én daarvoor uitkomen. Ik heb vaak het gevoel gehad dat ik, om andere mensen blij te maken, maar beter mijn mond kan houden.

»Soms is muziek niet alleen muziek. Soms is muziek ook activisme.»

– Geef nog eens een voorbeeld.

WILLOW «Het machtige ‘Mississippi Goddam’ van Nina Simone, een nummer uit 1964 over de racistische moorden op onder anderen Emmett Till en Medgar Evers. En over de bommengooier die een jaar eerder de 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama had opgeblazen, waardoor vier zwarte meisjes omkwamen. Simone schreef die song in ongeveer een uur. Toen al was ‘Mississippi Goddam’ een dapper statement, vandaag is het een mijlpaal. Een anthem van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Dat lied heeft een krachtig licht geworpen op onze cultuur en maatschappij.»

OUD VROUWTJE

– Die ernstige kant siert je, maar geniet je op je 21ste ook nog een beetje van het rock-’n-rollleven?

WILLOW (denkt na) «Ja. Maar ik voldoe aan bijna geen enkel cliché over de rock-’n-rolllevensstijl: ik woon alleen, met alleen honden en poezen om me heen. Net zoals een oud vrouwtje, eigenlijk. Ik kan niet koken, pasta uitgezonderd. Liever dan avocado, amandelen en yoghurt met fruit eet ik tosti’s. En ik lees heel veel.»

– Welk boek ben je momenteel aan het lezen?

WILLOW «‘1984’ van George Orwell ligt op mijn nachtkastje.»

– Op je 10de zette je een bewuste stap wég van de bekendheid. Zul je dat ooit nog eens doen, denk je? Definitiever, misschien?

WILLOW «Ik vermoed van wel. Ooit wil ik naar de universiteit.

»Onlangs vertelde een gitarist me dat hij doctor in de jazz geworden was: dat klinkt duf, maar ik vond dat één van de coolste dingen die ik ooit gehoord had. Die richting zou ik ook wel uit willen gaan. Ja, ik zie het al voor me: Willow Smith, doctor in de fysica. Of in de astronomie!»

© The Guardian

Vertaling en bewerking: (fvd)

Willow - 'Coping Mechanism' Beeld rv

‘COPING MECHANISM’ verschijnt op 7 oktober bij Universal.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: