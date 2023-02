Willy-luisteraars verkiezen ‘Whole Lotta Rosie’ van AC/DC tot beste gitaarriff aller tijden

Top 10 van de Riff Top 100 (2023)

1. AC/DC - Whole Lotta Rosie

2. Led Zeppelin - Whole Lotta Love

3. Guns ‘n’ Roses - Sweet Child O’ Mine

4. Motorhead - Ace Of Spades

5. Red Zebra - I Can’t Live In A Living Room

6. Rolling Stones - (I Can’t Get No) Satisfaction

7. Metallica - Master Of Puppets

8. Derek And The Dominos - Layla

9. Rage Against The Machine - Killing In The Name

10. Deep Purple - Smoke On The Water