Win één van de vijf duotickets voor de exclusieve showcase van Placebo in de Botanique!

Placebo is terug en dat zal u geweten hebben. Met ‘Never Let Me Go’ hebben Brian Molko en Stefan Olsdal voor het eerst sinds 2013 weer een nieuw album in de winkelrekken gelegd en nummers knallen als vanouds. Om die heuglijke gebeurtenis te vieren, nodigen de twee heren hun fans uit voor een intieme en exclusieve showcase op 29 maart in de Botanique. Humo mag 5 duotickets weggeven en het enige wat u daarvoor moet doen in de onderstaande vraag beantwoorden.