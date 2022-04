Win tickets voor de intieme set van Novastar in de AB Club

Een kleine twee weken voordat de finale van Humo’s Rock Rally er zal geschieden, en 26 jaar nadat hij er diezelfde Rock Rally heeft gewonnen, komt Joost Zweegers een intieme set in de AB Club spelen met Novastar. Fijn, maar the best is yet to come: omdat wij u graag zien, streamen we één en ander live op onze website en op Facebook.

Joost Zweegers «Om in het thema van de Rock Rally te blijven, zullen we zo goed als zeker ‘Ten-Eleven’ spelen, dat ik destijds speciaal voor de finale had geschreven. Een kwarteeuw na dato heb ik wel wat aanmerkingen op enkele tekstuele wendingen, maar in essentie vind ik het nog altijd een heel mooi nummer. ’t Was ook een goeie zet, denk ik, om in de finale met iets nieuws op de proppen te komen: je valt toch nét wat meer op bij de jury.»

HUMO Inmiddels zit je al een paar edities zelf in die jury.

Zweegers «Ja, en ik neem die taak erg au sérieux, inclusief heftige discussies met mensen die er – uiteraard – geen kloten van kennen (lacht).

»Weet je waar ik uiteindelijk nog het meest trots op ben? Sinds mijn Rock Rally-overwinning beoordeelt mijn buurman Guy Mortier al mijn bijna afgewerkte platen – hij is vooral belangrijk in het kiezen van de volgorde van de songs. Nieuws: binnenkort zal hij nieuwe nummers in z’n bus mogen verwachten.»

HUMO Je meent het. ‘Holler and Shout’ is nog maar net uit!

Zweegers «Ja, maar toen ik onlangs terugkwam van een AB-concert van Noordkaap, heb ik al mijn nieuwe materiaal eens na mekaar gespeeld, en kwam ik er om vijf uur ’s ochtends tot mijn eigen verbazing achter dat ik bijna genoeg had voor een nieuwe plaat.

»Maar daarover, zoals dat dan heet, later meer.»

