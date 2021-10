‘Windflowers’ van Efterklang doet ons eerder indutten dan wegdromen

Efterklang maakt al meer dan twee decennia het mooie weer met een blend van snedige synthpop en potente indierock. Over hun koerswijziging richting abstracte soundscapes op ‘Windflowers’, hun zesde studioplaat, zijn wij minder te spreken.

Opener ‘Alien Arms’ drijft op een driftige basloop, maar verzandt tekstueel jammerlijk in clichés. ‘Let me into your heart, let me open your eyes’? Plus est en vous, Efterklang. De Kopenhaagse drie vullen het combo van akoestische en elektronische instrumenten aan met stemmige samenzang – maar de zouteloze resultaten doen ons eerder indutten dan wegdromen. Net wanneer ‘Windflowers’ helemaal in het bloemetjesbehang dreigt te zullen opgaan, pakt afsluiter ‘Åbent Sår’ uit met dansbare trance-invloeden die op goedkeurend gebrom van pakweg Push of Paul van Dyk zouden kunnen rekenen: zo mogen wij het horen! Helaas is het kalf dan al verdronken.

