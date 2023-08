‘World Music Radio’ van Jon Batiste is fascinerend en ambitieus, maar vaak ook zeemzoeterig en bijzonder glad

Jonathan Michael Batiste (36) had een droom: één waarin hij, geholpen door de kracht van muziek, de wereld redde en mensen dichter bij elkaar bracht. Nadat hij wakker was geworden, begon hij aan ‘World Music Radio’.

Batiste brak door als orkestleider, aangever en klaterende schaterlach van Stephen Colberts ‘The Late Show’. Hij werkt ook al sinds zijn 21ste bij het National Jazz Museum in Harlem en is daar intussen benoemd tot creatief directeur. Met zijn debuut, ‘We Are’, won hij in 2022 de Album of the Year-Grammy. Een jaar eerder kreeg hij er één voor de uitstekende soundtrack die hij met Trent Reznor en Atticus Ross had opgenomen voor de Pixar-film ‘Soul’.

Batiste heeft concrete bakens verzet – in 130 jaar Carnegie Hall was hij de eerste die er met een all-black orkest kon en mocht optreden – en koestert een visie: ‘Jazz is een superkracht. Hij blijft relevant, ook in periodes dat hij minder populair is, omdat hij de nuances van de menselijke ziel vat.’

‘World Music Radio’ is Batistes tweede plaat, en één met een concept. Het is ook zijn commercieelste project tot nog toe, met bijdragen van Lana Del Rey, gladde paling extraordinaire Kenny G, rapper JID en Lil Wayne.

‘World Music Radio’ is jazz én pop én spielerei én country (‘Master Power’) én gratuite pijperij (‘Clair de Lune’) én rap (‘Drink Water’) én cocktailfunk (‘CALL NOW (504-305-8269)’). De maestro speelt een interplanetaire griot, een reizende dj die hij (onduidelijk waarom) Billy Bob Bo Bob genoemd heeft, en die 21 tracks lang bloemleest uit ‘de beste, meest uiteenlopende muziekgenres ter wereld’ om – spoiler alert – finaal op te merken: ‘Is niet álle muziek wereldmuziek?’

Als u dat al melig vindt, moet u eens luisteren naar het schmalzige ‘Butterfly’ of – eek! – ‘Calling Your Name’.

In rustpunt ‘MOVEMENT 18'’ laat Billy Bob gelovigen, denkers en dromers aan het woord – hij eindigt bij een stemsample van Duke Ellington: ‘I got a million dreams. That’s all I do: I dream. All the time.’

‘World Music Radio’ is fascinerend, ambitieus, indrukwekkend en het werk van iemand met absolute controle over zijn kunst. Maar vaak is het ook zeemzoeterig en bijzonder glad. Soms een beetje pretentieus (Batiste noemt de plaat ‘een sonische reispas voor de oren’), soms héél erg pretentieus: ‘Ik was 33 toen ik ‘We Are’ opnam: de leeftijd waarop Jezus aan het kruis genageld werd, de leeftijd waarop zowel Marvin Gaye als Stevie Wonder hun beste werk maakten. Nu heb ik nog meer ervaring.’

We twijfelen geen seconde aan zijn goede bedoelingen en zijn bijzondere talent, maar Batiste is ook de vleesgeworden vrolijkheid en feelgood-tist tot in de kist. Als uw maag daartegen kan, hebt u er een mooi plaatje bij.