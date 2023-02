XINK is terug van heel lang weggeweest: ‘Dit voelt als teruggaan naar je ex: vertrouwd en toch onwennig’

Toen de Kempenzonen van XINK vorige herfst bekendmaakten dat ze, twintig jaar na hun ereplaats op het Junior Eurovisiesongfestival met ‘De vriendschapsband’, weer zouden optreden, klonk hier en daar: ‘Waarom?’ Na vier uitverkochte AB’s en een eerste plaats voor comebacksingle ‘Misschien’ in ‘De afrekening’ is een betere vraag:

HUMO Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd?

THOMAS VALKIERS (gitaar) «We zijn meermaals gevraagd voor studentenfeestjes en dat soort dingen, maar daar word je niet serieus genomen. Begrijp me niet verkeerd: dat kan óók leuk zijn, maar we wisten dat we hard zouden moeten repeteren, en die inspanning wilden we alleen maar leveren als er iets deftigs uit de bus zou komen.»

JONAS MEUKENS (zang, gitaar) «Toen Thibault Christiaensen het ons vroeg en Stijn Van de Voorde ons uitnodigde in zijn ‘Popcast’ voor Studio Brussel, vielen alle puzzelstukken in elkaar. XINK voelt als teruggaan naar je ex-lief: vertrouwd en toch onwennig.»

HUMO Vóór de comeback van XINK speelden jullie allemaal, op bassist Philip na, in andere bands: Niels drumt bij onder meer School Is Cool en jij, Thomas, bent behalve producer de gitarist van Crackups. Vreesden jullie de reacties van collega-muzikanten?

MEUKENS «Ik was daar niet bang voor, maar ik besef dat XINK als kindermuziek wordt gezien. Luister eens onbevangen naar die platen: het is toch meer dan dat. Wist je dat Brent Vanneste van Stake naar alle vier de shows komt?»

VALKIERS «‘Gewoon doen,’ zei Cedric Maes van The Sore Losers, en Meskerem Mees heeft zelfs een T-shirt van ons gekocht.»

HUMO Ze koos voor een ontwerp van vóór jullie reünie, zag ik op Facebook. Hebben jullie nog oude T-shirts op zolder gevonden of retroshirts laten bijdrukken?

MEUKENS «Mijn ouders hebben het overschot van toen goed bijgehouden. We hebben nog andere spullen liggen, zoals polsbandjes en petjes, maar die steek ik als cadeautje bij elke bestelling. En Meskerem heeft als extraatje een hoedje gekregen (lacht).»

HUMO Jonas, hoe is het om de teksten te zingen die je als 13-jarige hebt geschreven?

MEUKENS «Je moet dat in zijn tijd zien, maar zulke teksten zou ik nu niet meer schrijven. Zeker de nummers van de eerste plaat niet, zoals ‘Gek zijn’ of ‘De bejaardenbond’.»

VALKIERS «We hebben één nummer van de setlist voor de AB geschrapt omdat het te kinderachtig was. Nee, ik zeg niet welk.»

HUMO En wat is jullie favoriete XINK-nummer?

MEUKENS «‘Misschien’ is heel tof om te spelen. Het springt eruit, ook omdat het later is geschreven.»

VALKIERS «Ik vind ‘Just Me’ heel nice, een skapunknummer met trompetten, van onze laatste plaat.»

HUMO Voor die setlist vroegen jullie op Instagram tips aan jullie volgers. Zijn er verrassende suggesties gedaan?

MEUKENS «Een paar nummers die ik niet had verwacht. En ‘De vriendschapsband’ stak er niet bovenuit. Mensen gaan er wellicht van uit dat we dat hoe dan ook spelen.»

HUMO Volgende zomer staan jullie op de affiche van Gladiolen, maar jullie voegden eraan toe dat jullie op nog meer festivals zullen spelen.

VALKIERS «‘We zullen zien. Misschien’: dat is ons vaste antwoord op vragen over de toekomst. Maar we hebben tegen onze booker gezegd: ‘Laat maar komen.’ En op Studio Brussel heb ik laten vallen dat we een nieuwe plaat zullen maken als we op nummer één staan in ‘De afrekening’, dus...»

MEUKENS «Valkiers heeft weer een deal gesloten, zie! Eerst de AB, en dan zien we wel.»

VALKIERS «Misschien moet ik toch eens beginnen te schrijven.»

XINK speelt op 23 en 24 februari en 23 en 27 maart in de AB in Brussel