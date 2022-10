XINK verkoopt reünieconcerten in mum van tijd uit én kondigt nieuwe single aan

In 2003 was X!NK de Belgische inzending voor het allereerste Junior Eurovisiesongfestival. Met ‘De vriendschapsband’ eindigden de prille tieners op plaats 6 in Kopenhagen en ontketenden ze in Vlaanderen een ware hype. Sinds ze er in 2009 mee ophielden, hebben de groepsleden alternatievere paden bewandeld. Maar – sire, er zijn geen uitroeptekens meer – volgende maand verschijnt een nieuwe single van XINK, ‘Misschien’. Het refrein vat samen wat erop zal volgen: ‘Ik heb geen idee wat de toekomst brengt / Mijn gezond verstand de waarheid kent / We zullen zien, misschien’.

Welke alter­natievere paden de XINK-­leden dan wel bewandelden, vraagt u? Welnu, ­Jonas ­Meukens (33) werd programmator in een cultuurcentrum en ging zingen bij ­Wonderzeeër en ­Get ­Off ­My ­Shoes. ­Niels ­Meukens (31) had/heeft een hand in ­School ­Is ­Cool, ­Warhola, ­Double ­Veterans, ­Psycho 44 en ­Crackups. ­Thomas Valkiers (31) zit in ­Crackups en ­Double ­Veterans en baat in Herk-de-Stad zijn Hightime Studio uit. ­Philip Valkiers (29), tot slot, hield de muziek binnenskamers en zorgt er vandaag voor dat – ook niet onbelangrijk – de veiligheid op een nucleaire site van de Europese Commissie in Geel wordt nageleefd.

Maar nu zijn ze dus terug als XINK.

HUMO Què?

JONAS MEUKENS (zang/­gitaar) «Het is begonnen toen ­Thomas op café zat met ­Thibault ­­­­Chris­tiaensen van Equal ­Idiots.»

THOMAS VALKIERS (gitaar) «Nadat Thibault een paar Omers te veel ophad, zei hij: ‘Waarom doen jullie niet nog eens iets met XINK?’ Er kwam een podcast op ­Studio Brussel van, ‘De ­popcast van de week’ met ­Stijn ­Van ­de ­Voorde ­in ­maart ­dit ­jaar. ­Daar ­kwamen ­zoveel ­positieve ­reacties ­op dat we zeiden: ‘Waarom niet?’»

NIELS MEUKENS (drums) «Het hele festivalseizoen hebben andere muzikanten me aangesproken. Collega’s als ­Joris ­Casier van ­STAKE zeiden: ‘Als ik in jouw schoenen stond, zou ik het direct doen.’»

THOMAS «Ineens gaven veel muzikanten van onze leeftijd toe dat ze door X!NK zijn beginnen te spelen.»

HUMO Wat was het eerste dat jullie hebben gespeeld op jullie eerste reünierepetitie?

JONAS «‘Laat me vrij’. We waren nog niet zeker of we het gingen doen, maar zonder voorbereiding hebben we toch acht nummers gespeeld. Hier en daar zullen we ze wel wat aanpassen. We gaan niet gewoon de originele versies spelen.»

HUMO ‘Met de sound van 2022’, stond er in een mail die ik kreeg.

THOMAS «We zijn veranderd, en we spelen ook niet meer op dezelfde instrumenten als vroeger. Vroeger was Philip ­eigenlijk te klein om een basgitaar vast te houden.»

PHILIP VALKIERS «Toen we begonnen, speelde ik op een Fender Mustang. Een zogenoemde shortscalegitaar, zodat ik overal met mijn handen aankon. Nu ik volgroeid ben, speel ik op de Fender Precision (lacht).»

HUMO Was het moeilijk om na al die jaren een nieuwe XINK-single te bedenken?

JONAS «We hebben drie songschrijvers in de band, waardoor we ook meteen drie ideeën hadden. ‘Misschien’ bouwt het meest voort op wat we vroeger deden. Een positieve, vrolijke song.

»Onze vrouwen en familieleden hebben ‘Misschien’ al gehoord. Onze kinderen – ze zijn bijna 2 – kunnen er al goed op dansen (lacht). Het is spannend om na zoveel jaren nog eens iets uit te brengen.»

HUMO Wat denk je als je de oude platen van XINK nu ­terughoort?

THOMAS «Dat ze zo slecht nog niet klinken voor die tijd, en gezien onze leeftijd. We waren tussen de 9 en 11 jaar oud, en behalve hier en daar een solo hebben we alles zelf ingespeeld.»

JONAS «Om ‘De vriendschapsband’ op te nemen, had producer ­Paul ­Despiegelaere drummer ­Marc ­Bonne meegebracht. ‘We gaan het eerst eens proberen met Niels,’ zei hij. En na één take, tegen Marc: ‘U bent ontslagen.’ (lacht)»

THOMAS «We waren mega­trots dat we dat allemaal zelf mochten inspelen, andere kandidaten voor het Junior ­Eurovisiesongfestival hadden alleen mogen zingen.»

PHILIP «Ik apprecieer onze platen nu meer dan vroeger. We hebben iets gemaakt wat nog altijd meegaat, hè. Onze singles waren best goed: eenvoudig, maar heel melodieus.»

HUMO Repeteerden jullie van in het begin ernstig?

JONAS «Op die leeftijd was het vooral: ‘Kom je bij mij ­spelen?’ Letterlijk.»

NIELS «Ik herinner me toch dat Thomas speciaal naar ons huis kwam om te drummen. Tot hij plots een grote fan van ­Limp ­Bizkit was en gitaar wilde spelen.»

THOMAS «Ik voetbalde nog, maar eigenlijk vond ik dat niet zo tof. Een half jaar heb ik tegen mijn pa zitten zeuren, terwijl hij na de match met andere voetbalvaders aan de toog stond: ‘Ik wil een gitaar!’ Tot één van die andere mannen zei: ‘Koop dat menneke nu toch eens een gitaar!’ (lacht)

»Wat speelden we op die woensdagmiddagen? ­‘Zombie’ van ­The ­Cranberries, ‘Wild Thing’ uiteraard. ‘Smoke on the ­Water’ ook. Jonas is daar dan stilaan eigen teksten overheen beginnen te zingen.»

JONAS «In fonetisch Engels. Het leek nérgens naar.»

HUMO Uiteindelijk ben je wel in het Nederlands gaan zingen.

THOMAS «Dat kwam door ­De ­Heideroosjes, van wie we grote fans waren. Onze ouders namen ons mee naar hun optredens. Daar stonden we dan als 12-jarigen in een veel te grote T-shirt, met op de rug: ‘I’m not deaf, I’m just ignoring you’ (lacht).»

JONAS «Toen we ‘Eurosong for Kids’ hadden gewonnen, de Belgische preselectie voor het Junior Eurovisiesongfestival op de VRT, heeft de manager van De Heideroosjes nog naar onze ouders gebeld om ons proficiat te wensen.»

PHILIP «Was ‘De vriendschapsband’ niet ons eerste nummer in het Nederlands?»

THOMAS «Nee, we hadden ook ‘Wij zijn niet zenuwachtig’.»

JONAS «‘Wij zijn niet zenuwachtig / Maar dat zijn we lekker wel’ (lacht).»

HUMO Waarom hebben jullie meegedaan aan ‘Eurosong for Kids’?

JONAS «Eigenlijk wilden we dat helemaal niet (lacht). Maar als je bij de beste tien ­eindigde, mocht je met professionals een nummer gaan opnemen in een professionele studio, en dat wilden we wél.»

THOMAS «We pasten niet echt in dat format. Ze wilden ons stylen en dansjes aanleren, maar dat werkte van geen kanten. Ik herinner me één styliste die huilend naar huis is gegaan omdat we niks wilden aandoen van wat ze bij zich had.

»Uiteindelijk hebben ze ons gewoon ons ding laten doen.»

HUMO Hoe was de finale in ­Kopenhagen?

NIELS «Dat avontuur vonden we vooral leuk omdat we een week niet naar school hoefden te gaan.»

THOMAS «We zaten op hotel in de hoerenbuurt.»

JONAS «Een fout van de VRT. Ze hebben nog snel moeten omboeken.»

HUMO Werden jullie op staat herkend?

THOMAS (knikt) «Vooral Jonas heeft daar last van gehad.»

JONAS «Meisjes die ik nooit had gezien, beweerden dat ze mijn lief waren. Eén meisje had het zo hard te pakken dat we een gesprek met haar hebben gehad, met onze manager erbij. Er zijn psychologen aan te pas gekomen om het op te lossen. Echt heftig, hoor. Zeker op die leeftijd.»

HUMO Worden jullie nog altijd herkend?

NIELS «Op mijn eerste dag aan hogeschool PXL in Hasselt, kwam iemand naar me toe en vroeg: ‘Jij bent die van X!NK, hè?’ Ik weet nog dat ik dat heel vervelend vond. ’s Anderendaags stond hij daar opnieuw: ‘Ik heb aan mijn moeder verteld dat ik bij iemand van XINK in de klas zit.’ Ze had gezegd: ‘Mogen zulke jonge gastjes nu ook al naar de hoge­school?!’ (lacht)»

HUMO Op 23 februari 2023 spelen jullie in de AB.

JONAS «We hopen natuurlijk dat het de grote zaal wordt, en dat we die zullen uitverkopen. We zullen wel zien. Misschien (lacht).»

HUMO Komt er ook nog een nieuwe XINK-plaat?

JONAS «Dat is niet uitgesloten, maar laten we eerst de respons op de single en de AB-show afwachten. Dus: misschien (lacht).»

‘Misschien’ verschijnt op 9 november. XINK speelt op 23 februari 2023 in Ancienne Belgique, Brussel. Inmiddels zijn er wegens het succes nog eens drie extra concerten aangekondigd, op 24 februari en 23 en 27 maart 2023.

