Ye’s volgende videoclip kan maar beter een ‘Lord of the Rings’-achtige trilogie zijn, als hij het gezichtsverlies ooit nog te boven wil komen

Charlie Watts mag het dan niet meer meemaken, zijn wel nog levensvatbare collega’s van The Rolling Stones staan op 11 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel om hun zes decennia zelfgepende rockgeschiedenis persoonlijk van tekst en uitleg te voorzien TTT Jolijt alom, want het was alweer acht jaar geleden dat de Stones België nog wisten in te voeren in hun gps, met de hulp van de kleinkinderen, maar her en der slikte toch iemand de eigen tong in toen die de ticketprijzen vernam. Die beginnen bij 99 euro voor de goedkoopste plaatsen – ‘Geef de verrekijker eens, ik denk dat ik Keith zie’ – tot 489 euro voor de allerbeste plekken pal voor het podium – ‘Ik kan de formol zélf ruiken!’ TTT Voordeel: even had niemand het nog over de gestegen bierprijs op Werchter: 3,50 euro per pint, 50 cent erbij vergeleken met de laatste volledige editie TTT Voor dat geld kunnen ze hun pinten dit jaar maar beter aanlengen met Chaudfontaine in plaats van met kraantjeswater TTT De komst van de Stones werd daags voor de bekendmaking al min of meer aangekondigd door een projectie op de VRT-toren, die bij nachte beschenen werd met hun welbekende logo en de leuze ‘Start Me Up’. Dat bleek dus op de heupen van Mick Jagger te slaan, en niet, zoals gevreesd, op het nog altijd door steenkool aangedreven publiek van ‘De zevende dag’

Beeld Humo

Kanye West blijft intussen maar videoclips kakken waarin hij zijn liefdesrivaal Pete Davidson op uiteenlopende manieren om zeep helpt, wat die laatste op het idee heeft gebracht om Ye zelf eens te vragen wat zijn probleem eigenlijk is, en of daar al dan niet gespecialiseerde hulpverlening voor bestaat die het verkennen waard is TTT Zoals gebruikelijk bij vetes op deze schaal, en dan vooral die waarbij Ye een vinger in de pap heeft, werd die sms-interactie ook op het internet gegooid. Kinderachtig speelplaatsgedoe waar een drukbezette mens best geen seconde te veel aan vergooit, zou je denken, ware het niet voor de volgende uitwisseling: Kanye die ‘Where are you right now?’ vraagt aan Davidson, allicht intimiderend bedoeld, waarop die antwoordt: ‘In bed with your wife’ TTT Voor de foto die Pete erachteraan stuurde, hebben ze in het Engels de mooie uitdrukking ‘adding insult to injury’ bedacht TTT Nog een mooi voorbeeld: Imagine Dragons programmeren en dan je bierprijs opslaan TTT Ye’s volgende videoclip kan maar beter een ‘Lord of the Rings’-achtige trilogie van drie keer drie uur zijn, als hij dat gezichtsverlies ooit nog te boven wil komen. En dan hebben we het over iemand die zich anno 2022 vrijwillig in het openbaar vertoont met Marilyn Manson

Beeld rv

In de steigers: ‘Piano Man’, een biografische film over de jonge jaren van Billy Joel TTT Belangwekkend detail: Billy heeft géén toestemming gegeven voor het gebruik van zijn muziek in de film, noch voor het gebruik van zijn naam of beeltenis TTT ‘Sing us a song, you’re the keyboard guy’

Noel Gallagher weet waarom er tot op heden geen nieuwe Oasis is opgestaan: ‘Rockmuziek is te middle class geworden’ TTT Goed nieuws dan, Noel: nog een paar raketten op Oekraïne, gevolgd door nog een paar inzinkingen aan de pomp en aan het pitje, en er is straks geen middenklasse meer