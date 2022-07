Yong Yello fuckt geen bitches op Rock Werchter, hij naait zijn demonen zonder condoom

Je hoeft helemaal geen babyroos nektapijt hangen hebben of een minitieus geassembleerde sixpack bezitten om indruk te maken. Yello Staelens leek met zijn polo-in-de-pantalon en opgeblonken lakschoenen rechtstreeks van de golfbaan te komen en bleef in thema: Yong Yello deed in KluB C enkel aan hole-in-ones.

Yong Yello, vroeger bekend als de geluidsarchitect van Glints en Noémie Wolfs, trad vorig jaar uit de schaduw als soloartiest met het zwáár onderschatte Marcel en het Magnetisme van de Goot. Hij heeft de andere muurbloempjes gedag gezwaaid en is er door het daglicht te trotseren achtergekomen dat er een zonneklopper in hem schuilt.

Op papier is Yong Yello een rapper, maar weliswaar geen exemplaar dat met clichés en knullige tattoos aan elkaar plakt. Yello Staelens is in alles atypisch: in zijn stijl, zijn houding en de inhoud van zijn muziek. Yong Yello fuckt geen bitches, hij naait zijn demonen zonder condoom. In ‘Marcel’, ‘Waanzin’ en de titeltrack van zijn plaat was de Antwerpenaar een dronepiloot die de puinhoop van zijn leven overschouwde.

Beeld Alex Vanhee

Hij heeft het in zijn popsongs over zijn gebreken, teringluid weerklinkend uit de monden van enkele duizenden fans. Yong Yello ontdekte in KluB C dat er een markt is voor hiphop die aaibaar lijkt maar eigenlijk keihard snauwt. ‘Super Mario’ en ‘Cirkels’ klonk live nog tien keer beter dan op plaat, wat Yello Staelens te danken heeft aan zijn band die voor vijftig percent een balkantrouwfanfare is en voor de overige helft superfans van Anderson Paak.

‘Ik hou van jullie’, zei Yello op een manier die schattig en ontroerend was, maar duidelijk niet gespeeld. Tussen elke song werd zijn naam steeds enthousiaster gescandeerd. Was dit dan de intrede van een nieuw twintigeridool?

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: