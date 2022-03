Yung Mavu & Chuki Beats: ‘Ik ga niet beweren dat ik alles van Biggie en Tupac ken. Geef mij maar Drake, Kanye, Kendrick en J. Cole’

In 2017 ging de toen 16-jarige rapper Yung Mavu viraal met een video van zijn Harry Potter-song ‘Black Magic’: vijf jaar later zit hij aan 31 miljoen (!) views op YouTube. Producer Chuki Beats verdient op het videoplatform dan alweer jaren zijn geld met tutorials, eigen songs en producties voor anderen, die hij ‘The Sauce’ noemt. Yung & Chuki brengen binnenkort ‘Matter of Time II’ uit, de sequel van ‘Matter of Time’.’

HUMO Chuki, op YouTube zie ik je bij het maken van een beat vaak vertrekken bij je elektrische gitaar. Weet je wanneer je welk instrument gaat gebruiken?

CHUKI BEATS (26) «Nee, ik zou zelfs geen regel kunnen bedenken. En met Yung Mavu verloopt alles sowieso heel organisch en in het moment.

YUNG MAVU (21) «‘Matter of Time II’ is regel na regel, bar na bar bedacht. Soms staat er iets op mijn telefoon of laptop, maar meestal zit alles in mijn hoofd. Ik zou zeker niet in een tutorial op YouTube kunnen uitleggen hoe ik rap (lacht). Ik ben begonnen in het Nederlands via Seba & Karma, en via Drake en Tupac ben ik op het Engels overgestapt.»

CHUKI BEATS «Yung Mavu is geboren om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Op het verjaardagsfeest van zijn broer zal het nog altijd om hem draaien, begrijp je?»

YUNG MAVU «Ik sta er pas bij stil als iemand me zegt: het moet niet de hele tijd over jou gaan.»

CHUKI BEATS «Als producer ga ik de showman in hem niet in de weg staan.»

HUMO Er is veel depri dagboekhiphop tegenwoordig, maar daar doen jullie niet aan mee.

YUNG MAVU «Jawel, dat komt nog (lacht). Ik heb net een plaat vol heartbreak afgewerkt, waarop ik heel zelfbewust rap over de man die ik ben en de fouten die ik heb gemaakt. Maar op deze plaat zijn we jong en vrolijk.»

HUMO Chuki, in je vlogberichten is er dikwijls veel volk bij je in de studio.

CHUKI BEATS «Mijn vrienden zaten vroeger op mijn kamer PlayStation te spelen terwijl ik beats aan het maken was. Ik vond dat altijd gezellig.»

HUMO Was YouTube al die jaren een verdienmodel?

CHUKI BEATS «Sowieso. Mijn twee YouTube-kanalen waren bij de grootste van België. Ik heb een vijftal tutorials voor beginners gemaakt met een miljoen views. Er zijn wereldwijd veel beginnende producers die me volgen, het is niet zo moeilijk om adverteerders te vinden die daarvoor willen betalen. Maar die tutorial-periode ligt achter me. YouTube was mijn nine-to-five aan het worden. Ik wil nu vooral platen maken en optreden.»

HUMO Mavu, je rapt: ‘I went big on Twitter’. Vertel eens: het was 2017 en…

YUNG MAVU «… een meisje op school vroeg me om iets te rappen over Harry Potter. Het filmpje van 30 seconden ging viraal. Ik had gehoopt op duizend views, maar na twee dagen waren het er al een miljoen. Toen ik een volledige versie van ‘Black Magic’ maakte, was het echt niet meer normaal. Ik heb Chuki ontmoet de dag dat ik om 7 uur ’s ochtends werd opgebeld door MNM: of ik naar de studio wilde komen. We hebben daar vijf minuten met elkaar gesproken. Veel later gaf de platenfirma me een lijst van producers om mee te werken, en zijn naam stond erop. ‘Die ken ik,’ zei ik.»

CHUKI BEATS «We hebben allebei een zwarte vader en een blanke moeder. En we groeiden allebei op in een kleine gemeente in België. In mijn geval Lokeren, bekend van de paardenworst.»

YUNG MAVU «Ik ben een trotse inwoner van Sint-Job-in-’t-Goor. Dat is één straat, één kebabzaak en één nachtwinkel. Als ik mijn vriend in de villawijk bezoek, denk ik: hier ga ik een huis kopen. Ik represent Antwerpen niet, ik heb het in een lied tien keer over ‘the sixty’. (2960 is de postcode van St-Job, red.).»

CHUKI BEATS «Ik woon nu in Brussel. Handig als je als producer met de besten wilt samenwerken: Frenetik en Geeeko. Ik keek onlangs naar de documentaire ‘Jeen-Yuhs’ over Kanye West. Zijn verhuizing van Chicago naar New York was herkenbaar: ik trok naar Brussel zonder hier iemand te kennen of één woord Frans te spreken, en ik moest ook elke studiosessie aannemen.»

HUMO Chuki, in een recente video was je aan het werk in een immense studio in een wolkenkrabber in Dubai.

CHUKI BEATS «Ik wil niet opscheppen, maar ik ben wel Chuki Beats. Ik kan zeggen: ‘Ik ben binnenkort in Dubai, in welke studio mag ik filmen?’ In België worden je volgers op sociale media nog niet naar waarde geschat. In Dubai denken ze niet: hij maakt gewoon wat video’s. Ze denken: hij heeft echt een publiek.»

HUMO Luisteren jullie ook naar oude hiphop?

CHUKI BEATS «Ik ga niet beweren dat ik alles van Biggie en Tupac ken. Geef mij maar Drake, Kanye, Kendrick en J. Cole.

»Maar weet je, ik speelde als kind gitaar en wilde een metalband oprichten, en dat wil ik eigenlijk nog steeds. Ik luister tegenwoordig naar Admiral Freebee.»

YUNG MAVU «Als ik met vrienden lol trap, staat Lil Durk op. En de halftimeshow van de Super Bowl was mooi dit jaar. Ik heb in mijn woonkamer staan roepen naar 50 Cent. Echt ziek (lacht). Maar in mijn playlists vind je The Weeknd, Montell Jordan, Mark Morrison, Pat Benatar en The Cure.»

HUMO Wat is het raarste dat jullie al is overkomen?

CHUKI BEATS «Ons optreden in Letland. Toen we het zwembad van het hotel binnenwandelden, stopte iedereen met praten. Toen ik naar mijn kamer liep, vroeg iemand: ‘Heb jíj hier een kamer?’ En in het restaurant moesten we in een ruimte achteraan eten, waar echt niemand zat.»

YUNG MAVU «Het was ons tweede optreden in het buitenland, na Amsterdam. Er kwamen 30 mensen opdagen, maar die zijn er wel allemaal keihard ingevlogen.»

‘Matter of Time II’ is uit op 11 maart. Yung Mavu speelt op 15 april in Trix en 20 april in Het Depot. Info & tickets: facebook.com/yungmavu