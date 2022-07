Zachte indie, jazzfunkgroove en hysterisch gelach: dit waren de 5 beste vrouwelijke acts op Rock Werchter

Nul op vier headliners op Rock Werchter waren vrouwen - ja, boe! - en op de Main Stage bleef het voornamelijk een sausage fest (en dat nam HAIM héél letterlijk op), maar dat wil niet zeggen dat de vrouwen van Werchter moesten onderdoen. Voor uw gemak opgelijst: hier de vijf beste vrouwelijke acts van het festival.

1. Phoebe Bridgers ★★★★★

Phoebe Bridgers, die in The Barn op Rock Werchter de ontroering van een heel festival in één set stopte. Phoebe Bridgers, die bewees dat zachte indie en kribbige folk ook nog massa’s kunnen vervoeren. Phoebe Bridgers, met ‘r skeletjurk en heavymetalgitaar. Phoebe Bridgers, die met één schuine blik - een monkellachje dat je overtuigde van een diepe wederzijdse verstandhouding - je hart deed kloppen in je keel. Phoebe Bridgers dus!

Phoebe Bridgers Beeld Koen Keppens

2. Jorja Smith ★★★★☆

Jorja Smith had meteen The Barn mee, eerst met het smachtende ‘Teenage Fantasy’, kordaat gestoeld op de jazzfunkgroove van haar zevenkoppige band. Daarna met de afrobeats van ‘Be Honest’. De talrijk opgekomen r&b-fans smulden er zichtbaar van. Pluimpje trouwens voor de wild roffelende drumster met haar waanzinnig coole afro. Te gekke look.

Jorja Smith Beeld Koen Keppens

3. Charlotte Adigéry ★★★★☆

Dat ze op Rock Werchter iets als ‘Haha’ aandurfde – dadaïsme op een beat – verdient tien loftrompetten. Echt: hysterisch gelach dat ritmisch in een newbeatgroove valt? Benieuwd wat de verdwaalde Imagine Dragons-fan in de tent ervan vond. Of hebben ze die met een zenuwinzinking moeten afvoeren? Frank Zappa would have loved it.

Charlotte Adigéry Beeld Stefaan Temmerman

4. HAIM ★★★★☆

De zussen van HAIM stuiterden één voor één het podium op. Eerst Danielle die de gekartelde gitaarriff van ‘I’m In It’ inzette, dan bassiste Este wier smoelentrekkerij tijdens het musiceren - een ‘bass face’, noemen de Amerikanen dat- het al tot een hoop memes schopte. En pianiste-gitariste Alana, sinds haar rol in Licorice Pizza van Paul-Thomas Anderson één van onze favoriete Hollywood sweethearts.

HAIM Beeld © Stefaan Temmerman

5. Kacey Musgraves ★★★★☆

Ongelijk is er om bewezen te worden. De Kacey die aanvankelijk parmantig het podium op beende, was de Kacey van ‘The Kacey Musgraves Christmas Show’ op Amazon Prime, het is te zeggen: de Kacey die een publiek bij de hand neemt, door de kamer zwiert en vol op de mond zoent. ‘Star-Crossed’ opende groots, ‘Good Wife’ en ‘Breadwinner’ waren oersolide pop, ‘Butterflies’ werd het vlotst meegezongen. Allemaal nummers van haar vorige plaat ‘Star-Crossed’, niet haar beste. Maar dan begón het pas.

Kacey Musgraves Beeld Koen Keppens

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: