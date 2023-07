Zanger Tony Bennett overleden op 96-jarige leeftijd

De Amerikaanse zanger Tony Bennett is vrijdagochtend overleden in New York. Dat wordt bevestigd door z’n entourage. De iconische zanger, die samenwerkte met onder meer Frank Sinatra en Lady Gaga, werd 96 jaar oud.

Tony Bennett was maar liefst zeven decennia lang actief in de muziekwereld, hij maakte meer dan zeventig platen en won twintig Grammy’s. Bennett werd al in 2016 gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer, maar bleef daarna optreden en platen opnemen.

De Amerikaan was vooral bekend voor het nummer ‘I Left My Heart in San Francisco’, maar ook zijn samenwerkingen met hedendaagse artiesten brachten hem succes. Zo bracht hij in 2014 met zangeres Lady Gaga het album Cheek to Cheek uit. Dat behaalde de eerste plek in de Amerikaanse hitlijsten en maakte van Bennett de oudste nog levende artiest die dat plekje kon behalen.

Zijn leeftijdsgenoot Frank Sinatra noemde hem ooit de grootste populaire zanger ter wereld.