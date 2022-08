Zanger van Mumford & Sons zingt hoe hij als kind misbruikt werd: ‘Ik kan je nog proeven en ik haat het’

Marcus Mumford, roerganger van Mumford and Sons, komt volgende maand met een solo-album. De eerste single ‘Cannibal’ kwam woensdag uit en gaat over wat tot dan toe Mumfords grootste geheim was: als zesjarig kind werd hij seksueel misbruikt.

Van Marcus Mumford en zijn bandmakkers zijn we opgewekte, hoopvolle muziek gewend. Stampende basdrums, gitaarakkoorden en samenzang die festivalweides in een staat van euforie kunnen brengen. Zijn eerste solosingle ‘Cannibal’ klinkt veel ingetogener, donkerder ook. Het nummer gaat over hoe Mumford in zijn kinderjaren werd misbruikt, vertelt hij in een openhartig interview met het magazine GQ, maar wie naar het nummer luistert, heeft die context zelfs niet nodig.

“I can still taste you and I hate it

That wasn’t a choice in the mind of a child and you knew it

You took the first slice of me and you ate it raw

Ripped it in with your teeth and your lips like a cannibal

You fucking animal”

Mumford is gelovig en zijn ouders richtten een afdeling van Vineyard Churches op, een evangelische beweging, maar hij werd noch misbruikt door een familielid noch binnen de kerk, vertelt hij in GQ. Dertig jaar lang zweeg hij erover en wist zelfs zijn moeder van niets. Ze ontdekte het door samen met haar zoon naar ‘Cannibal’ te luisteren: “Het is objectief gezien fucking hilarisch om je moeder in een fucking nummer te vertellen dat je misbruikt bent.”

‘Cannibal’ is het voorlopige eindpunt van een pad dat Mumford al langer bewandelt. Drie jaar geleden kreeg hij van zijn entourage al te horen dat er iets niet juist zat. Hij dronk te veel en kon moeilijk overweg met eten. Bij de traumapsycholoog begon hij de puntjes te verbinden en besefte hij bijvoorbeeld waarom hij al zijn hele leven problemen had om adem te halen. Mumford spreekt ook over een ‘reeks van ongebruikelijke, ongezonde seksuele ervaringen op een heel jonge leeftijd’: ‘Om een of andere reden, en ik begrijp niet waarom, ben ik zelf geen dader van seksueel misbruik geworden. Maar ik heb me af en toe wel kloterig gedragen.’

Het eerste solo-album van Marcus Mumford komt uit op 16 september. Bekijk hieronder de clip van ‘Cannibal’, geregisseerd door Steven Spielberg.

