Zangeres Sophie Straat eert Sanda Dia op Pukkelpop: ‘In welke wereld is een mensenleven 400 euro waard?’

Een nummer over misbruik in studentenclubs, opgedragen aan Sanda Dia: met dat statement zorgde de Amsterdamse Sophie Straat donderdag meteen voor een opvallend moment tijdens de openingsavond van Pukkelpop.

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws!

Straat liet voor het nummer ‘Papa’, dat ze naar eigen zeggen schreef na de doop van studentenclub Reuzegom die Sanda Dia fataal werd, twee crewleden het podium oplopen met borden waarop ‘Justice for Sanda Dia’ stond. ‘Dit nummer gaat over de toekomstige leiders van ons land, want in welke wereld is een mensenleven 400 euro waard?’ Haar statement werd op luid gejuich onthaald, waarna Straat haar nummer over de Reuzegommers inzette.

De tekst van ‘Papa’:

Je hebt borrel op de sociëteit

Jasje dasje en een champie dr bij

Jullie vaders zijn bevriend sinds de universiteit

Je verdrinkt in het geld sinds je kindertijd

Ben ik te ver gegaan?

Mijn geld is weer op

Wat heb ik gedaan

Pap, had jij al gestort?

Je hebt het weer opgefokt

Nu zit er nog maar 1 ding op

Papa redt je wel

Papa redt je wel

Jou kan niks gebeuren

Papa redt je wel

Je wordt wakker op de grond naast de bank

Er ligt kots, glas, peuken en het stinkt er naar drank

Je bent nog dronken van de vorige dag

En herinnert je opeens wat er gebeurde vannacht

Wat heb ik gedaan

Hij viel van de boot

Pieter ontgroend

En nu is ie dood

Je hebt het weer opgefokt

Nu zit er nog maar 1 ding op

Papa redt je wel

Papa redt je wel

Jou kan niks gebeuren

Papa redt je wel

Straat speelde het nummer deze festivalzomer al op verschillende optredens, waaronder het Nederlandse Best Kept Secret, maar ook in ons land al op Suikerrock. Ze staat bekend om haar maatschappijkritische teksten, zoals ‘Tweede kamer’, een duet met Goldband waarin ze een gebrek aan vrouwen in de politiek hekelt, en ‘Wat is het kut om agent te zijn’, een cover van Fleetwood Macs ‘Everywhere’ waarin ze het heeft over politiegeweld.