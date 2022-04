Zelenski’s speech, een eerbetoon aan Taylor Hawkins en nog meer grapjes over dé klap: de Grammy’s in een notendop

De 64e Grammy Awards bleef dan wel mep-vrij, het was allesbehalve een gewone editie. De awardshow moest het zondere enkele van hun bekroonde artiesten doen en Zelenski zorgde ervoor dat we de oorlog in Oekraïne tussen alle heisa in ook niet zouden vergeten. Hier zijn vijf zaken die ons deze editie het meest zijn bijgebleven.

1. Zelenski’s opvallende speech

‘Wat is het tegenovergestelde van muziek? De stilte van platgebombardeerde steden en vermoorde mensen.’ Met deze whiplash van een zin begon Oekraïnse president Volodimir Zelenski aan zijn speech. Geen live-muilpeer dit keer, maar een metaforische djoef op het gezicht van iedere aanwezige en kijker. Dacht u gezellig enkele optredens mee te pikken zonder te piekeren over oorlog, dan was u eraan voor de moeite. Zelenski herinnert iedereen aan het minder leuke feit dat de artiesten in Oekraïne geen dure maatpakken dragen, maar kogelwerende vesten.

Lees ook De 7 hoofdzonden van Zelenski: ‘Als iemand anders op zijn stoel had gezeten, had Poetin zich misschien beter voorbereid’

2. Geen Foo Fighters optreden, maar wel een eerbetoon aan Taylor Hawkins

De Foo Fighters konden op deze editie dan wel drie Grammy’s verzilveren, de band heeft hun optreden helaas moeten afzeggen. Drummer Taylor Hawkins overleed op 26 maart, en de band annuleerde al hun opkomende concerten en optredens. In plaats daarvan kreeg Taylor Hawkins een mooi eerbetoon. Andere artiesten zoals Billie Eilish vulden het optreden dan weer sereen in met covers van de band.

3. Presentator Trevor Noah krijgt geen klappen, maar deelt ze verbaal uit

Het einde van de infameuze oorveeg-saga is nog niet in zicht. Trevor Noah mocht dit jaar opnieuw de Grammy’s presenteren en slaagde er toch wel mooi in om een stevige rechtse te vermijden – iets wat deze dagen toch wel op wat lof kan rekenen – door geen enkele mop te maken over iemands vrouw. ‘We gaan wat muziek luisteren, we zullen dansen, we zullen zingen, en we houden mensen hun naam uit onze mond’, grapte de komiek. Het werd inderdaad een vredevolle editie, al hangt dat natuurlijk af van de ARMY van K-popgroep BTS die voor de tweede keer op een rij net naast een Grammy grijpen.

4. Kanye heeft het nog te druk met sociale media-oorlogen

Rapper ‘Ye’ (hij krijgt van ons ook meteen het beeldje voor meest onsuccesvolle rebranding ooit) was een andere opvallende afwezige op deze editie, want ondanks zijn vijf nominaties zat hij gewoon thuis. Niet vrijwillig: de organisatie weigerde hem op het podium en op de awardshow nadat hij op z’n Marvels een burgeroorlog had ontketend tussen zichzelf en zijn ex Kim Kardashians nieuwe vlam Pete Davidson. Zijn ‘zorgwekkend gedrag’ was dan wel niet Grammy-waardig, zijn album Donda was dat met twee beeldjes dus wel.

5. Jon Batiste, Silk Sonic en Olivia Rodrigo waren de grote winnaars

Net zoals elk jaar kunnen de Grammy’s het gerust met heel wat minder beeldjes doen, want wij zullen vooral de grote winnaars onthouden. R&B-duo Silk Sonic, een zwoele samensmelting van popsensatie Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, ging aan de haal met vier awards waaronder dat van beste lied én beste opname van het jaar met ‘Leave the Door Open’. De jonge ex-Disneyster Olivia Rodrigo werd uitgeroepen tot beste nieuwe artiest en kreeg ook een beeldje voor beste popalbum. Jon Batiste was met elf nominaties dan weer de grote favoriet, en daarvan kon hij er vijf verzilveren, waaronder de Grammy voor album van het jaar met zijn LP ‘We Are’.